2021’de spor hentbolla başladı

2020-2021 sezonu U18 Lig maçlarına 2021 yılının ikinci gününde devam edilirken, oynanan maçlar sporumuzda 2021 yılını ilk resmi lig maçları da oldu

Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen 2020-2021 sezonu U18 Lig maçlarına2021 yılının ikinci gününde devam edildi.Sporda 2021 yılını ilk resmi lig maçları da hentbol U18 sporcuları tarafından oynanmış olurken, 2021’in ilk sayıları da hentbolda atıldı. 144 sporcu ve antrenör, 15 hakem, 2 yöneticiye PCR yapılarak oynanan maçları, Hentbol Federasyonuseyircisiz oynattı. Lig maçlarıöncesinde 144 sporcu ve antrenör, 15 hakem, 2 yönetici, 1 basın mensubunun PCR testlerinin tümü negatif çıktı.Hentbol Federasyonunun pandemi tedbirleri çerçevesinde kamp lig formatıyla gerçekleşenmüsabakalara Pazar günü devam edilecek.Hentbol U18 ligleri 4 erkek 4 kız takımı mücadele ediyor ve bu hafta 4, 5, 6’ıncı hafta maçları oynanıyor. Oynanacak maçlar sonunda lig klasmanı tamamlanacak. Hentbol U18 Ligleri, 16-17 Ocak 2021 tarihlerinde oynanacak playoff ve final maçları ile sona erecek.Oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve maç programı şöyle:U18 KIZLARUKÜ-Şahlan: 16-15 (K)Ozanköy-DİGEM: 19-23 (K)ÖAH-MGA/NKL: 44-5 (E)MGA-UKÜ: 19-20 (E)Ozanköy-Şahlanspor: 12-23 (K)DİGEM-UKÜ: 20-13 (K)MGA/NKL-UKÜ: 10 – 18 )E)ÖAH-MGA: 44-5 (E)3 Ocak 2021 PazarSaat 10.00: MGA-MGA/NKL (E)Saat 11.15: UKÜ-Ozanköy (K)Saat 12.30: DİGEM-Şahlan (K)Saat 13.45: UKÜ-ÖAH (E)