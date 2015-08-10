Girne Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Tolun, KKTC'nin uluslararası standartlarda eğitim veren ilk Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi olarak kapılarını havacılık sektöründe kariyer yapmak isteyen dünya gençliğine açtıklarını, Türkiye sivil havacılığı için nitelikli eleman yetiştirmeyi de ulusal hedef olarak belirlediklerini açıkladı

Girne Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Tolun her yıl giderek büyüyen Türkiye sivil havacılık sektörünün gelişimine ve nitelikli eleman ihtiyacına dikkat çekti.

Girne Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Tolun dünyanın en hızlı gelişen sektörlerinin başında gelen sivil havacılık sektörünün Türkiye ayağındaki gelişimine ve nitelikli eleman ihtiyacına dikkat çekti. Prof. Dr. Tolun'un açıklamasına göre, 2014 yılı Temmuz ayı sonuna kadar olan dönemde toplamda 653,342 olan iç ve dış hatlar ticari uçuş sayısı, 2015 yılı Temmuz ayı sonunda 709,270'e ulaşmış ve genel ortalamada 8,6% artış göstermiştir. 2014 Temmuz ayı sonuna kadar olan yolcu sayısı 92,675,087 iken, 2015 Temmuz ayı sonunda bu rakam 8,8% artışla 100,801,440'a ulaşmıştır. Sivil havacılık sektörünün giderek daha fazla talep gören hizmetlerine paralel olarak nitelikli elaman ihtiyacı da çok ciddi boyutlarda artmaktadır. Bir önceki yıla göre 16% büyüme kaydeden THY'nin sadece 2015 yılı için kabin ve kokpit personeli ihtiyacı 2000 kişi cıvarındadır, aynı dönem içinTHY'nin pilot ihtiyacı ise 500'dür. Şu an için 3500 cıvarında pilot istihdam eden THY, yıl sonu itibarıyle THY uçak sayısını 270 sayısının üzerine çıkarmayı hedeflemektedir. THY'nin haricinde, Türkiye ve dünyada faaliyet gösteren diğer Türkiye merkezli sivil havacılık şirketlerinin de ihtiyaçları birbirine yakın oranlarda artış göstermektedir.

Prof. Dr. Süleyman Tolun, ilk aşaması Girne'nin merkezinde 80 milyon dolarlık bir proje ile hayata geçirilen Girne Üniversitesi'ne bağlı Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nin öncelikli amacının bölgemizdeki sivil havacılık sektörünün nitelikli eleman ihtiyacına cevap vermek ve Girne kentinin denizcilik eğitiminde olduğu kadar havacılık sektöründe de dünyaca bilinen bir eğitim merkezi haline gelmesi olduğunu söyledi. Prof. Dr. Tolun, açıklamasında sivil havacılık sektörünün ekonomik boyutuna da dikkat çekti. Tolun, günümüzde 143 ülke ile Türkiye arasında yapılan hava ulaştırma anlaşmaları sayesinde on yıl önce 2-3 milyar dolar seviyesinde olan sektörel cironun günümüzde 15 milyar doları aştığını ve yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan uçak sayısının aynı dönemde 130% oranında artış gösterdiğini, Türkiye'de boşta hiç pilot olmadığını, pilotların Türkiye dışından yoğun şekilde istihdam edildiğini de belirtti. Tolun, KKTC'nin uluslararası standartlarda İngilizce dilinde eğitim veren ilk Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi olarak kapılarını havacılık sektöründe kariyer yapmak isteyen dünya gençliğine açtıklarını, Türkiye sivil havacılığı için nitelikli eleman yetiştirmeyi de ulusal hedef olarak belirlediklerini açıkladı.