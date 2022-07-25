Zihninizi Kandırarak Kısa Sürede Uykuya Dalmanın Yolları

Sıcak bir duş almak ya da bitki çayı içmek dışında da deneyebileceğiniz birçok yöntem var. İşte hızlı bir şekilde uykuya dalmak için deneyebileceğiniz 6 tuhaf yöntem…

Uykuya dalmakta zorlananlar buraya! Yediden yetmişe hepimiz, günümüzün büyük bir kısmını ekran karşısında geçiriyoruz. Haliyle uyku kalitemiz de bu durumdan olumsuz etkileniyor. Konu uykuya dalmak olduğunda yapabileceğimiz en etkili şey zihnimizi rahatlatmaktır. Söylemesi kolay dediğinizi duyar gibiyiz! Düşüncelerinizi susturmanıza ve uykuya dalmanıza yardımcı olacak yöntemleri araştırdık ve derledik. Sıcak bir duş almak ya da bitki çayı içmek dışında da deneyebileceğiniz birçok yöntem var. İşte hızlı bir şekilde uykuya dalmak için deneyebileceğiniz 6 tuhaf yöntem…

Uyumayın!

Zihninizi uykuya dalmak için kandırmak istiyorsanız bunu yapmanın en etkili yollarından biri de uyumamaya çalışmaktır. Zira uyumak için çok çabalamak, tam tersi bir etki yaratarak uykunuzu açar. Uykuya dalamadıkça endişelenmeye başlarız, bu da tüm gece ayakta kalmamıza neden olur. Bunun yerine yatağınıza uzanın ve uyumamaya çalışın, kısa süre içerisinde zihninizin ve vücudunuzun pes ettiğini fark edeceksiniz. Ters psikoloji dedikleri bu olsa gerek! Tabii bu süre içerisinde elektronik cihazlardan uzak durmanız gerekiyor, yani telefon yok!

Sabah rutinlerinizi gözden geçirin





Sanılanın aksine iyi bir uyku gece neler yaptığınızla ya da yapmadığınızla ilgili değildir. Zira sabah rutinlerimiz uyku kalitemiz üzerinde çok daha önemli etkilere sahiptir. Kaliteli bir uyku sabahları başlar. Uyandığınız anda perdeleri açın ve vücudunuzu gün ışığına maruz bırakın. Bu sayede iç saatinizi düzenleyebilir, geceleri çok daha kolay bir şekilde uykuya dalabilirsiniz.

Endişelerinizi serbest bırakın

Günün erken saatlerinde bir şeyler hakkında endişelenmek zihninizin yorulmasını sağlar. Haliyle sizi iyi bir gece uykusuna hazırlar. Endişelerinizi tamamen ortadan kaldırmak yerine yatmadan birkaç saat önce sizi endişelendiren konulara çözüm bulmayı deneyin. Bu endişelerinizi bir günlüğe not etmek için 15 dakikanızı ayırabilirsiniz. Böylelikle onları kağıda aktarabilir ve orada bırakabilirsiniz. Bu sayede yatmadan hemen önce bir şeyler için endişelenmenize ve uykunuzu kaçırmanıza da gerek kalmaz!

Doğayı düşünün

Doğa sesleri ve karanlık, sizi iyi bir uykuya hazırlar. Stresinizi azaltır, tansiyonunuzu düşürür ve kaslarınızı rahatlatır. Uykuya dalmakta zorlandığınızda doğayı düşünmeyi deneyebilirsiniz. Yıldızların altında uzandığınızı hayal edin! Dilerseniz telefonunuzdan doğa sesleri açabilir, ufak bir mum yakmayı deneyebilirsiniz. Kısa süre içerisinde uykunuzun geldiğini fark edeceksiniz.

Nefesinize odaklanın

Yavaş ve derin nefesler vücudunuzu gevşeterek sizi uykuya hazırlar. 4-7-8 (4 saniye nefes alın, 7 saniye nefes tutun ve 8 saniye nefes verin) yöntemini deneyebilirsiniz. Nefesinize odaklanmak sizi endişelerden uzaklaştırır ve anı yaşamanıza yardımcı olur. Odağınızı çevrenizden uzaklaştırmak ve tamamen kontrolünüzde olan bir şeye vermek, zihninizi sakinleştirecektir.

Bedeninizi değil zihninizi yorun

Akşam saatlerinde egzersiz yapmanın uykunuzu getireceğine dair yaygın bir inanış var. Halbuki egzersiz yapmak vücudunuzu yorsa da zihninizi yormayabilir. Örneğin bir sporcu maraton koştuktan sonra fiziksel olarak çok yorgun hissedebilir. Ancak zihni yorulmadıysa uykuya dalmakta zorlanacaktır. Düzenli egzersiz yapmak uyku kalitenizi arttırsa da tek başına uykuya dalmak için yeterli değildir. Kitap okumak ya da bulmaca çözmek, zihninizi harekete geçireceği için uykuya dalmanızı da kolaylaştırır.