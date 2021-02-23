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Z Kuşağı ve Sosyal Medya İlişkisi Hakkında Doğru Bilinen 7 Yanlış

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İnternetin ve teknolojinin her eve girmesiyle birlikte sosyal medya kullanımı da yaygınlaştı. Büyükten küçüğe hemen hemen herkes sosyal medya trendlerini takip ediyor ve sosyal medya hesapları kullanıyor

Z Kuşağı ve Sosyal Medya İlişkisi Hakkında Doğru Bilinen 7 Yanlış
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 Ancak bir nesil var ki sosyal medyasız yaşamı dahil bilmiyor. Evet, teknoloji çağının içerisine doğan Z kuşağından bahsediyoruz. Doğdukları andan itibaren teknolojiyle kucaklaşan bu kuşak aslında son derece bilinçli. Ancak onlara karşı, özellikle sosyal medya kullanımı konusunda bir ön yargı var. Bu nedenle bu konuya değinmek istedik. Z kuşağı ve sosyal medya ilişkisi hakkında doğru bilinen 7 yanlış.

1. Sosyal medya, gençleri antisosyal yapıyor

z kuşağı

Bazı insanlar sosyalleşmekten hoşlanmıyor. Ancak bunun sosyal medya nedeniyle olduğu öne sürülemez. Aksine sosyal medya bazı çekingen kişilerin, yüz yüze bulamadığı iletişim imkanına olanak tanıyor. Bu yönden bakıldığında sosyal medya kullanımı faydalı olabilir. Nitekim ebeveynlerin, siber zorbalık ve diğer tehlikelere karşı sosyal medya denetimini sağlaması gerekiyor.

2. Sosyal medya ve internet nedeniyle gençler dikkat eksikliği yaşıyor

z kuşağı

Elbette, bazı insanların dikkat süreleri kısadır ancak bu sosyal medyanın hatası değil. Dürüst olmak gerekirse, gençler pek çok bilgiye internet aracılığıyla erişiyor. Sosyal medya aracılığıyla ise zaman zaman edindikleri bilgileri paylaşıyorlar. Öte yandan sosyal medyada geçirdikleri zaman düşünüldüğünde odaklanma problemi yaşadıklarından bahsedilemez.

3. Çocuklar / gençler mahremiyetlerini önemsemezler

z kuşağı

Hepimiz mahremiyetimize önem veriyoruz ve rahat olduğumuz şeyleri çevrimiçi olarak paylaşıyoruz. Sırf sizden daha fazla çevrimiçi paylaşmakta rahat olduğum için, gizliliğimi bir bütün olarak tamamen göz ardı ettiğim anlamına gelmez. Elbette bunun istisnaları var ama çoğunlukla gençler bile bazı şeylerin çevrimiçi olmadığını biliyor.

4. Ebeveyn denetimleri, çocuklarınızın çevrimiçi olarak ne yaptığını izlemenin en iyi yolu

z kuşağı

Sosyal medyada ebeveyn kontrolü konusu uzun süredir tartışılıyor. Tabii ki denetimler düşündüğünüz kadar çok şey yapmıyor ancak gerekli olduğunu da belirtelim. Asıl nokta ise; çocuklarınızın her şeyden önce yanlışı doğruyu bilmesi ve olmaması gereken bir şey olduğunda size söyleyebilecek kadar güven duyması.

5. İnternette yabancılarla konuştukları için gençlerin kandırılma riski daha yüksek

z kuşağı

Uzmanlara göre bu işin genci yaşlısı yok. Bu durum tamamen bilinçlenmeyle ilgili. Bir önceki maddede de bahsettiğimiz gibi çocukların doğruyu yanlışı ayırt edebilmesi şart. Bu şekilde internet ortamında da kendilerini koruyabilirler. Nitekim özellikle Z kuşağı internete daha aşina olduğundan dolandırılma riskleri aslında daha düşük. Tabii ki çocuklardan değil, gençlerden bahsediyoruz.

6. Mesajlaşma çocukları aptallaştırıyor

z kuşağı

Hayır, aslında bu onları daha okur yazar yapıyor. Genellikle kullanmadıkları kelimeleri kullanıyorlar. Tabii ki sosyal medyada kullanılan dilin harika olduğunu söyleyemeyiz ancak farklı insanların iletişimlerine şahit oldukça, onların da empati ve iletişim yetenekleri gelişiyor.

7. Gençler sosyal medyaya bağımlıdır

Dürüst olmak gerekirse, bazı gençler bağımlı. Ancak bu konuda bir genelleme yapmak doğru değil.  Sosyal medya ve internet bağımlılığının önüne geçilmesi konusunda da iş yine ailelere düşüyor.

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