Yolculuk Esnasında ve Kriz Anlarında Evcil Hayvanınızı Sakinleştirmenin 8 Yolu

Kriz anlarında minik dostunuzu sakinleştirmenin yollarını yazdık. İşte her evcil hayvan sahibinin bilmesi gereken o tüyolar...

Minik dostlarınızın sizin için ne kadar değerli olduğunu biliyoruz Veterinere gitmemek için binbir takla atan, yolculuklarda arabanın altını üstüne getiren bir evcil hayvanınız varsa doğru yerdesiniz Yapılan araştırmalar stresin minik dostlarımızın sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini kanıtlıyor. “Aman canım bağırıyorsa bağırsın altı üstü veterinere gidiyoruz…” diyerek köpeğinizi ya da kedinizi sakinleştirmediğinizde minik dostunuzun yüzleştiği bu stres, ona çeşitli sağlık sorunları olarak geri dönüyor. Bu nedenle evcil hayvanınızın yaşadığı stresi kontrol altına almak düşündüğünüzden çok daha önemli. Minik dostunuzun uzun ve sağlıklı bir hayat sürmesini istiyorsanız onu stresten uzak tutmanız şart. Biz de sizler için kriz anlarında evcil hayvanınızı sakinleştirmenin yollarını araştırdık ve derledik. İşte her evcil hayvan sahibinin dikkate alması gereken kedi/köpek sakinleştirme tüyoları…

1. Havai fişek gösterilerinden dolayı tedirgin olan minik dostunuzu sakinleştirmek için onunla iletişim kurun

Havai fişek gösterilerinin doğal yaşama ve sokak hayvanlarına verdiği zararı bilmeyenimiz yok! Tüm bu korkunç sonuçlara rağmen ne yazık ki havai fişek gösterileri hala devam ediyor. Bu gösteriler esnasında paniğe kapılan minik dostunuzu sakinleştirmenin en etkili yoluysa onunla iletişim kurmak ve ona dokunmak. Köpeğinizi ya da kedinizi kendi haline bırakıp havai fişekleri izlemeye dalmak, evcil hayvanınızın daha fazla strese girmesine neden olabilir. Bu nedenle minik dostunuzla bol bol ilgilenmeyi unutmamalısınız

2. Panik battaniyesi/atkısı kullanın

Kocaman bir sarılmanın çözemeyeceği hiçbir şey yok Tabii her an köpeğinize ya da kedinize sarılmanız pek de mümkün değil. Böyle anlarda bir atkı ya da battaniye kullanarak minik dostunuzu sarabilir, rahatlamasına yardımcı olabilirsiniz. Uzmanlar bu yöntemi kriz anlarında değil, kriz anlarından hemen önce uygulamanızı öneriyor.

3. Küçük bir köpeğiniz varsa köpeğinizi kucağa alınmaya alıştırın

Veteriner yolculukları köpeğiniz için oldukça stresli geçebilir. Eğer küçük bir köpeğiniz varsa onu kucağa alınmaya alıştırabilirsiniz. Bunun için köpeğinizi kucağınıza almadan önce “kucak” gibi basit bir kelime söyleyebilir, ardından köpeğinizi kucağınıza alıp ödül mamasıyla ödüllendirebilirsiniz. Böylelikle köpeğiniz yürümek istemediğinde onu kolaylıkla kucaklayabilir, sakinleştirerek veterinere götürebilirsiniz.

4. Minik dostunuz strese girdiğinde ona müzik dinletin

Yapılan araştırmalar müziğin stres üzerindeki olumlu etkilerini kanıtlıyor. Benzer bir durum evcil hayvanlarınız için de geçerli Kedinizin ya da köpeğinizin strese girdiğini düşünüyorsanız sakin müzikler açarak rahatlamalarına yardımcı olabilirsiniz.

5. Evcil hayvanınızı gürültüye ve sese alıştırın

Evcil hayvanınızı ses ve gürültüye alıştırmak için haftada birkaç kez, çok yüksek sesli olmayacak şekilde çeşitli kayıtlar açabilirsiniz. Örneğin elektrikli süpürge sesi, fırtına sesi ya da sokak sesi açabilir, yavaş yavaş bu duruma alışmasını sağlayabilirsiniz. Tabii bunu yapmadan önce sesin çok yüksek olmadığına emin olmakta fayda var.

6. Minik dostunuzu ödül mamasıyla şımartmayı unutmayın

Köpeğinizi veteriner ziyaretlerine alıştırmanın en kolay yollarından biri de ödül mamaları. Normalde vermediğiniz süper lezzetli ödül mamalarını kullanmanın tam sırası Minik dostunuzu veterinere her götürdüğünüzde bu özel ödül mamalarından vererek veteriner ziyaretlerini sevmesini sağlayabilirsiniz.

7. Veteriner yolculuklarının provasını yapın

Minik dostunuzla veteriner ziyaretlerinizin bir provasını yapmaya ne dersiniz? Örneğin ev ortamında köpeğinizin ya da kedinizin tırnaklarını kesebilir, dişlerini fırçalayabilirsiniz. Minik dostunuzun rahat hissettiği bir ortamda bu aktiviteleri yapmak, veteriner ziyaretlerinde yabancılık çekmesini ve strese girmesini engelleyecektir.

8. Minik dostunuzun uzun yolculuklardan ve veteriner ziyaretlerinden önce tıka basa doymasını engelleyin

Kediniz ya da köpeğiniz tıka basa yemek yediğinde yediği bu mamaları stresin etkisiyle kusabilir. Bu gibi durumlardan kaçınmak için uzun yolculuklardan ya da veteriner ziyaretlerinden önce evcil hayvanınızın mamasını kısıtlamanız gerebilir. Bu sayede minik dostunuz ödül mamalarına da daha duyarlı hale gelecektir

Bonus: Anti-stres ilaçlarından yardım alın





Günümüzde evcil hayvanları sakinleştirmek için pek çok bitkisel ilaç üretiliyor. Özellikle uzun yolculuklardan önce tercih edebileceğiniz bu ilaçlar, minik dostunuzun rahatlamasına ve uyumasına yardımcı oluyor. Hafif etkili ilaçları online alışveriş sitelerinden temin edebilir, daha etkili sakinleştiriciler içinse veteriner hekime başvurabilirsiniz.