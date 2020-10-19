Yiyecekleri Daha Uzun Süre Saklamak İçin Bilmeniz Gereken 26 Şey

Yiyecekleri daha uzun süre muhafaza etmek için uygulamanız gereken yöntemleri biliyor musunuz? İşte israfa bir dur demenizi sağlayacak 26 yöntem...

Konu yiyecek israfı olduğunda Türk halkı olarak oldukça katı kurallara sahibiz Özellikle annelerimiz, aldıkları önlemlerle bu işin kitabını yazmış desek yeridir. Tabii bizler için aynı şeyi söylemek pek de mümkün değil! Ne yazık ki aile büyüklerimiz kadar israfın önüne geçemiyoruz. Çünkü yöntemleri ve yapılması gerekenleri bilmiyoruz. Ne demişler: Devir tasarruf devri! Evinizdeki israfa bir dur diyecek yiyecek saklama yöntemlerini sizler için araştırdık ve derledik. Bu yöntemler sayesinde aldığınız yiyecekleri çok daha uzun süre muhafaza edebilirsiniz. İşte herkesin bir an önce öğrenmesi gereken yiyecekleri saklama yöntemleri…

1. Taze soğanların uzun ömürlü olmasını istiyorsanız kök kısımlarını suya koyabilirsiniz

2. Soğanları külotlu çoraplarda saklamak, ömürlerini oldukça uzatıyor. Soğanları bu şekilde saklayarak 8 aya kadar muhafaza edebilirsiniz

3. Satın aldığınız taze otların çürümesinden şikayetçiyseniz bu otları temizleyerek zeytinyağında dondurabilirsiniz

4. Muzların birleştiği kısmı streç film ve alüminyum folyoyla sararsanız çürümelerini engelleyebilirsiniz

5. Buzdolabınızı düzenli olarak temizlemek de yiyeceklerin ömrünü uzatan başka bir yöntem

6. Sütü buzdolabı kapağında saklamak, en sık yapılan hatalardan biri. Eğer sütün hızlı bir şekilde bozulmasını istemiyorsanız buzdolabının içerisindeki raflara yerleştirmelisiniz

7. Mantarları kese kağıdında saklamak, nemlenmesini engelleyeceği için ömrünü uzatacaktır

8. Avokadonun kararmasını engellemek istiyorsanız çekirdeğini çıkarmayın ve açıkta kalan bölgelere limon-zeytinyağı karışımı sürün

9. Zencefili saklamanın yoluysa elbette buzluk!

10. Yıkadığınız yeşillikleri saklarken bir adet peçeteyle birlikte saklamaya özen gösterin. Böylelikle nemlenmelerini önleyebilirsiniz

11. Şekerlenen balı eski haline döndürmek içinse yapmanız gerekenler şu şekilde: Cam bal kavanozunu sıcak su dolu bir tencerenin içerisine oturtun ve balı karıştırarak şekerlenen kısımların erimesini sağlayın

12. Dondurmanın buzlanmasından şikayetçiyseniz dondurma kabını daha büyük bir plastik kabın içerisine koyarak buzluğa kaldırın

13. Baharatların ömrünü uzatmak istiyorsanız oda sıcaklığında değil, buzdolabında saklamalısınız

14. Taze soğanları yıkayıp iyice kuruttuktan sonra doğrayabilir, ardından plastik şişelerde dondurucuya atabilirsiniz

15. Yeşilliklerin ömrünü uzatmak içinse onları tıpkı bir çiçek gibi suya koymalı, plastik poşet geçirerek üzerlerini kapatmalısınız. Ardından hop buzdolabına!

16. Salatalıkları oda sıcaklığında saklamanız gerektiğini de hatırlatalım!

17. Patatesleri ve elmaları aynı yerde muhafaza etmek patateslerin ömrünü uzatacaktır

18. Limonların bozulmasını engellemek için açıkta kalan bölümleri limon kabuğuyla kapatabilir, bu kabukları kürdanla tutturabilirsiniz

19. Havuçları su dolu bir kabın içerisinde muhafaza ederek aylarca taze kalmalarını sağlayabilirsiniz

20. Kuru üzümleri birkaç saat sıcak suyun içerisinde beklettikten sonra dondurmak ise başka bir yöntem!

21. Kırmızı meyveleri daha uzun süre muhafaza etmek için bire on ölçüde sirkeli su hazırlayabilir, kırmızı meyveleri bu suda yıkadıktan sonra kurulayıp buzdolabına kaldırabilirsiniz

22. Patatesleri karanlık bir yerde muhafaza etmeniz gerektiğini de hatırlatalım

23. Kekik gibi yağlı otları saklamak içinse bağlamanız ve havadar bir yere asmanız gerekiyor

24. Parmesan gibi peynirlerin açıkta kalan kısımlarına tereyağı sürerek kurumalarını engelleyebilirsiniz

25. Kereviz, brokoli ve marul gibi besinleri yıkadıktan sonra alüminyum folyoya sarabilir, ardından buzdolabına kaldırabilirsiniz

26. Pancarları uzun süre saklamak içinse baş kısmındaki yaprakları kesmeniz gerekiyor