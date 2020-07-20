Yemeğinize Sinek Düştüğünde Yemeyi Bırakmanız İçin 4 Kritik Sebep

Dışarda ya da evde yemek yerken yiyeceğimize sinek düşebilir ya da konabilir. Peki yine de yemeği yemeye devam etmeli miyiz?

Yemeğinizin üzerinde bir sinek gördüğünüzde yapabileceğiniz farklı şeyler var. Bu tamamen kişinin bakış açısına göre değişiyor. Midesi hassas olan kişiler yemeklerine sinek konduğunda yemeyi bırakıyor. Ancak bazı kişiler; “Bu sadece sinek” diyerek, hiçbir şey olmamış gibi yemeye devam ediyor. Ancak sineklerin pek çok bakteriyi taşıdığı düşünülürse aslında yemeğinizde bir sinek gördüğünüzde o yemeyi sonlandırmak çok daha faydalı olabilir. Bu küçük yaratıklar sandığınızdan çok fazla bakteri taşıyor. Peki neden yemeğinize sinek düştüğünde yemeyi bırakmalısınız?

1. Yiyeceklerinize kusmuş olabilirler



Özellikle karasineklerin ağızları boru şeklinde olduğu için yiyeceklerini sıvılaştırıp emerek yerler. Yiyecekleri sıvılaştırmak içinse, daha önce yedikleri her şeyi (örneğin; çürümüş et veya dışkı) kusarlar ve tekrar emerler. Evet kulağa son derece “iğrenç” geldiğinin farkındayız ancak yemeğinizde bir sinek gördüğünüzde aslında onun yiyeceğinize kusmuş olabileceği ihtimalini unutmayın ve yerken iki kere düşünün.

2. Yemeğinize yumurtalarını bırakabilirler



Daha sonra tüketmek için ayırdığınız ve sakladığını gıdalar sineklerin yumurtalarını bırakabileceği mükemmel bir yuva görevi görebilir. Bırakılan yumurtalar bir süre sonra ise sizi gerçekten bakteri ile zehirleyebilen kurtçuklar ve larvalara dönüşebilir. Uzun süre yenilmeyen ve çöpe atılan bir yiyeceğin üzerinde kurtçukların olmasının sebebi bu. Bu yüzden bir süre dışarıda bırakacaksanız yemeğinizi mutlaka kapalı kutuda saklayın.

3. Bacakları ve kanatları yiyeceklerinizi bakteri yuvasına dönüştürebilir



Sinekler dışkı dahil olmak üzere her şeyle beslendikleri için, çok fazla bakteri taşırlar. Ancak en fazla sayıda mikrop vücutlarının dışında bulunur. Nanyang Teknoloji Üniversitesi’ne göre, sinekler bacaklarında ve kanatlarında yüzlerce mikrobiyal koloni parçası taşıyor. Bu da, dokundukları her şeyin ciddi şekilde enfekte olabileceği anlamına geliyor. Bu nedenle yemeğinizin üzerinde bir sinek gördükten sonra yememenizde fayda var. Bu küçük canlılar son derece zararlı olabilir.

4. 60’tan fazla hastalık taşıyabilirler



Sineklerin çok fazla sayıda bakteri taşıdığını söyledik. Tabii ki bu bakterilerle ciddi hastalıklara da neden olabilirler. Bir araştırmaya göre karasinekler sadece çöp ve yiyeceklerden geçerek insanlara en az 65 farklı hastalık bulaştırabilir. Bu hastalıklar arasında; dizanteri, ishal, kolera ve hatta cüzzam bulunuyor. Öte yandan sineklerin taşıdığı hastalıklardan yalnızca insanlar değil hayvanlar da etkilenir.