Yatak Odanızda Çalışmanın Hem Fiziksel Hem De Mental Sağlığınız Üzerindeki 5 Etkisi

Pandeminin hayatımıza dahil olmasıyla birlikte çoğu kişi evden çalışmaya başladı. Ev ortamının getirdiği konfor ise odaklanma problemine neden olabiliyor. Rahat bir ortamda çalışmanın cazibesine direnmek son derece zor. Hatta öyle ki bazılarımız tüm gün yataktan çıkmıyor, birçok işi rahat yastıklarımıza yaslanarak hallediyoruz. Ancak bu hem fiziksel hem de zihinsel açıdan zararlı olabilir. İşte yatak odanızda çalışmanın hem fiziksel hem de mental sağlığınız üzerindeki etkileri.

1. Uyku düzeniniz bozulabilir

Beynimiz, yatakları dinlenme ve rahatlama konseptiyle birleştirir. Uyku uzmanı ve nöroloji doçenti Rachel Salas, uyuduğunuz yerde çalıştığınızda, zihninizin bu alanı dinlenmek yerine aktivitelerle ilişkilendirmeye başladığını söylüyor. Bu karışıklık ise, uyku düzeninizin ve sirkadiyen ritminizin bozulmasına neden olabilir.

Yataktan elektronik cihaz kullanmak da sağlık sorunlarına neden olabilir. Geceleri mavi ışığa maruz kalmak, doğal vücut saatimizi etkileyen uyku hormonu olarak da bilinen melatonin salgılanmasını durdurur. Bu da uykusuzluk başta olmak üzere çeşitli hastalıklara ve kalp rahatsızlıklarına sebebiyet verebilir.

2. Yeterince verimli olamazsınız

Eve iş getirmeyi stresli buluyorsanız, bir de yatak odasında çalıştığınızı düşünün! Yapılan bir araştırmaya göre, yatak odasında çalıştıklarını belirten katılımcıların yüzde 72’si anksiyete ve stres problemleri yaşıyor. Bu da uyku sorununa neden oluyor. Uykusuzluk ya da uykudan verim alamama, enerjinizin düşmesine, odaklanma problemlerine ve dolayısıyla üretkenliğin azalmasına neden olur.

3. Duruşunuz bozulabilir

Bir yatağın düzeni ve yumuşak yüzeyi nedeniyle eğimli bir şekilde oturursunuz. Bu oturuş şekli ise zamanla, özellikle boynunuzda, sırtınızda ve kalçanızda vücut ağrılarına neden olur.

Mayo Clinic’in sağlık sistemleri mühendisliği direktörü Susan Hallbeck; şu anda herhangi bir sağlık sorununuz olmamasının, olumsuz etkilenmediğinizi göstermediğini vurguluyor. Ağrı başladığında sorunu düzeltmek için çok geç olabileceğini de ekliyor. Şiddetli vakalar kalıcı sırt sertliği ve artrite neden olabilir.

4. Cilt problemleri yaşayabilirsiniz

Cildiniz çarşaflarla temas ettiğinde, sürtünme nedeniyle cildinizde tahriş olabilir. Öte yandan yastık kılıfları ve nevresim takımları bakterilerin üremesi için son derece uygun ortamlardır. Bu da bakterilerle temas etmenize dolayısıyla da uzun vadede cilt sağlığınızın bozulmasına neden olabilir.

5. Partnerinizle ilişkiniz kötü etkilenebilir

Zihinlerimiz yatakları partnerlerimizle paylaşılması gereken bir yer olmakla ilişkilendirir. Sevgiliniz yanınızdayken yataktan çalışmak, partnerinizin göz ardı edildiğini hissetmesine ve nihayetinde o alanı beraberlik kavramından çıkarmasına neden olabilir.

Yataktan çalışmanın zararlı etkileri nasıl önlenebilir?

Bir uyku rutini oluşturun

İyi bir uyku alışkanlığı kazanmak için yatağınızı dinlenmek ve rahatlamak için kullanmalısınız. Amerikan Psikoloji Derneği, uyku problemlerinden kaçınmak için her gün aynı saatte yatmak ve uyanmak gibi düzenli bir uyku rutini oluşturmayı da öneriyor.

Yatak odasının dışında bir çalışma alanı oluşturun. Gerekirse yaratıcı olun

Yeterli alanınız yoksa derme çatma bir çalışma alanı bile alternatif olabilir. Kanepeyi masa olarak kullanarak bir sandalyede veya yerde çalışmayı çalışabilirsiniz. Öte yandan ütü masasını bile çalışma masası haline getirebilirsiniz.

Dr. Hallbeck, yataktan çalışmaktan başka seçeneğiniz yoksa, sandalyede oturma pozisyonunu taklit etmeye çalışın diyor. Destek için sırtınızın alt kısmına ve dizlerinizin altına yastık koyabilirsiniz. Ekranınızı göz seviyenize yükseltmeye çalışın ve karnınızın üstüne yatmaktan kaçının.

Yatmadan en az bir saat önce çalışmayı bırakın

Harvard’daki uzmanlar, uyanıklık ve erteleme zamanı arasında daha yumuşak bir geçişe yardımcı olmak için bir uyku öncesi rutini yapmayı öneriyorlar. 60 dakikayı rahatlamak, meditasyon yapmak veya ferahlatıcı bir banyo yapmak için kullanabilirsiniz.

Yatak odanızı uyku dostu bir ortama dönüştürün

Sessiz, karanlık, serin ve iyi havalandırılan bir oda uyku kalitesinin artmasına yardımcı olur. Ayrıca beyne uyku zamanının geldiğine dair bir sinyal göndermek için ışığı engelleyen ağır perdeler kullanabilirsiniz. Ayrıca rahat ve temiz yatak ve yastıklara sahip olduğunuzdan emin olun.