Yalnız başınıza vakit geçirmeniz için 9 sebep

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Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen
Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen "ducktail" spoyler eki, artık iyice kalabalıklaşan bu segmentte yer alacak modelin oranlarını güzel şekilde süslüyor. Şimdilik resmi bir açıklama yok fakat QX55'in gücünü 2.0 litrelik değişken sıkıştırma oranlı turbo benzinli motordan alacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. QX50'de 272 bg güç, 380 Nm tork sunan ünitenin bu verileri coupé çizgileri taşıyan modele de değiştirmeden taşıması bekleniyor. FX'in manevi halefi QX55'in lansmanı 11 Kasım'da internet üzerinden yapılacak.
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Yalnız başınıza vakit geçirmeniz için 9 sebep

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Arada bir kalabalıklardan uzaklaşıp kendi kendinize vakit geçirmeniz, hem zihninize hem de ruhunuza çok iyi gelecek.

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Yalnız başınıza vakit geçirmeniz için 9 sebep

 

Hayatımız boyunca, aile ve arkadaşlarımızla o kadar fazla zaman geçiririz ki bazen kendimizi unutabiliriz. Halbuki yalnız zaman geçirmek de oldukça önemlidir. İşte arada bir de olsa dış dünyaya kapıyı kapatıp kendi kendinize vakit geçirmenizi için 9 önemli sebep...


 

1. Yalnız kalmak zihninizi boşaltır

Her gün medya, arkadaşlar, iş arkadaşları ve ailemiz tarafından aşırı bilgi yükleniyoruz. Üstelik bu bitmek bilmeyen bilgi akışının hayatımızı negatif yönde nasıl etkilediğinin farkına bile varmıyoruz. Bu yüzden, arada sırada kimsenin bizi rahatsız etmeyeceği bir yer ve zamanda zihnimizdekileri gözden geçirmek ve elemek rahatlatıcı bir etkiye sahiptir.
 
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2. Yaratıcı olmak huzur ve sessizlik gerektirir

Yalnız kaldığımızda ve özellikle bir şey üzerinde yoğunlaşmadığımızda, hayal gücü özgürlüğüne kavuşur. Bu da başka türlü yakalanması zor olan muhteşem fikirler geliştirmemizi sağlayabilir.



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3. Yalnız olmak, özgüveni geliştirmeye yardımcı olur

İçgüdülerinizi dinlemek ve kendi deneyimlerinize dayanarak durumların eksi ve artı yönlerini gözden geçirmek, bir başkasının fikrine öncelik vererek davranmaktan çok daha önemlidir. Ve bunu gerçekleştirmenin tek yolu da zaman zaman diğer insanları görmezden gelmek ve kendi düşüncelerinizi dinlemekten geçer.

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4. Daha bağımsız olunur

Yalnız olduğumuzda, hayal kurmak ve bu hayallere dayanan hedeflere ulaşmak için çabalamak kolaylaşır. Bu, başkalarından bağımsız kişisel gelişim için oldukça önemlidir.

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5. Dünyaya bakış açısını netleştirir

Dış dünyanın sebep olduğu duygu ve endişelerden kendini izole etmek, problemlere farklı bir bakış açısı sağlamak ya da doğru kararlar vermek için uygun ortamı sağlar.


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6. Yalnız geçirilen tek bir gece stres ve kaygıları azaltmaya yardımcı olacaktır

Uzun ve yoğun bir günün ardından, kendi kendinize kalmak düşüncelerinizi toparlamanız için en doğru imkandır.

Tek başına vakit geçirmenin yararları

7. Öncelikleri belirlemenin en iyi yolu, başkalarıyla olan sürekli iletişim içinde ufak molalar vermektir

Bizim için gerçekten neyin önemli olduğunu anlamanın en iyi yolu yalnız vakit geçirmektir. Kulaklarınızda başkalarının rekabet öncelikleri olmadan, gerçek tutkularınızı idrak edersiniz.


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8. Yalnız olmak üretkenliğinizi artırmak için en iyi yoldur

Yalnız kaldığımızda, hayallerimiz ve tutkularımız üzerine yoğunlaşmamız kolaylaşır. Bu heyecan, hedef ve öncelikleri desteklemek üzere belirli eylemler içine bizi iten motivasyonu sağlar. Bizi istekli hale getirir ve bize büyük planı destekleyen şeyler yapmak için enerji verir.


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9. Yalnız vakit geçirmek, ikili ilişkileri güçlendirirİster inanın ister inanmayın, size en yakın insanlar bile sürekli ilginize ihtiyaç duymazlar. Kendimizi anlamak ve takdir etmek için zaman ayırdığımızda, başkalarını anlamak ve takdir etmek kapasitemiz de gelişir.

İkili İlişkiler - Psikoterapist / Hipnoterapist | Cengiz Salih SOYKÖK
 
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