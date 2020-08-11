Yalancılar depresyona giriyor

Büyüklerimiz her zaman yalanın ne kadar kötü bir şey olduğunu ve yalan söylememek gerektiğini bize tembihlemiştir. Yalan söylemek yeri geldiğinde kurtarıcı olabilir. Ancak yalan söylemenin de bir bedeli var.

Fransa'daki Notre Dame Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre yalan söyleyen insanlar baş ağrısı problemi yaşıyor ve depresyona giriyor. Öte yandan iyi yalan söyleyen kişilerin 3 ortak özelliğini Hollanda'da yapılan bir araştırma ortaya çıkardı.Fransa’daki Notre Dame Üniversitesi’nde bilim insanlarının yaptığı araştırmada yalan söyleyen insanlarda boğaz ağrısından anksiyeteye birçok rahatsızlık görüldüğü ortaya çıktı. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; az yalan söyleyen kişilerin insan ilişkileri daha sağlam oluyor. Araştırmayı yürüten ekibin lideri Anita Kelly 10 hafta boyunca yaşları 18-71 arasında değişen 110 kişiyi incelediklerini belirtti. Denekleri iki gruba ayıran ekip bir gruba araştırma süresince yalan söyleme özgürlüğü tanırken diğer gruptan “dürüstlük” ilkelerine tam anlamıyla bağlı kalmalarını istedi.Sonuçlara göre yalan söyleyen ekiptekilerde baş ağrısı, boğaz ağrısı gibi rahatsızlıklar görülürken yalandan uzak kalan kişilerin ruhsal ve fiziksel sağlıklarında iyileşme olduğu kaydedildi. Kelly çalışmanın sonuçlarına göre bir kişinin haftada ortalama 11 yalan söylediğini belirtti.Öte yandan, Hollanda'daki Maastricht Üniversitesi tarafından yapılan yeni araştırma sonuçlarına göre, iyi yalancılar genellikle belirli karakteristik özelliklere sahip. Araştırmaya göre, yalan söylemekte iyi olan kişilerin 3 ortak özelliği şöyle:İlk olarak, araştırmacılar iyi yalancı olduklarını söyleyenlerin "günlük hayatta orantısız miktarda yalandan sorumlu olabileceğini", yani sık sık yalan söylediklerini buldular.İkincisi, söyledikleri yalanların "önemsiz" olduğu ve çoğunlukla meslektaşlarına ve arkadaşlarına "yüz yüze" etkileşimlerle söylendi.İyi yalancıların ortak olduğu üçüncü şey ise "aldatma". Sözlü aldatma stratejilerine son derece güvenmeleriydi.