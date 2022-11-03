Uzun ömürlü bir gardıroba sahip olmak için yapmanız gerekenler

Hala “Giyecek hiçbir şeyim yok” diyenlerden misiniz? Artan tüketim çılgınlığına kapılmak yerine zamansız ve gerçekten sizi yansıtan bir gardıroba sahip olabilirsiniz

İşte uzun ömürlü bir gardıroba sahip olmanın sırları...

ONARIN

Kıyafetinizin başına bir şey geldiğinde ondan hemen vazgeçmeyin. Eğer devamlı gittiğiniz bir terzi yoksa küçük tamirleri kendiniz yapın ya da bir yakınınızdan yardım alın. Bu sayede sevdiğiniz kıyafetleri devamlı giyebilir ve yenileriyle değiştirmek zorunda kalmazsınız.





YAMA YAPIN

Kıyafetlerinizdeki delikleri ve yıpranmaları gizlemek için yama yapmayı deneyebilirsiniz. Japonların geleneksel nakış tekniği ‘sashiko’ ile kıyafetlerinizi farklı bir stille birleştirebilirsiniz.





LEKE ÇIKARMA

Lekeler kıyafetlerinizde sonsuza dek kalmak zorunda değil. Üstünüze kahve veya çay damlattığınızda su ve sirkeyi karıştırarak lekeye dökmeyi deneyin. Makyaj lekesi mi? Lekenin üzerine traş köpüğü sürün ve 10 dakika beklettikten sonra yıkayın. Aynı işlemleri sıcak su ile deneyerek daha etkili sonuçlar elde edebilirsiniz.





İLERİ DÖNÜŞÜM

Bazı kıyafetleri kurtarmanın yolu yoktur ama kıyafetleriniz farklı bir amaç edinebilir. Eskiyen veya kurtarılamaz hale gelen kıyafetlerinizi ev temizliğinde kullanabilirsiniz.





DAHA AZ YIKAYIN

Kıyafetlerinizde leke yoksa veya çok kirli değilse yıkamadan önce bir kere daha düşünün. Bir kere giydikten sonra her kıyafetinizi yıkamak zorunda değilsiniz. Sık yıkama, kumaşları yıpratır ve ömrünü azaltır.