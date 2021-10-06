Uykusuz Gecelere Son

Ne yazık ki bizleri bebekler gibi uyumaktan alıkoyan pek çok neden var. Ancak bunların en sinir bozucu olanlarından biri sırt ve bel ağrısı. Bel ağrısı, özellikle de sırt üstü uyumayı sevenler için bir kabusa dönüşebilir. Gece saatleri, gün boyunca yorulan vücudunuzun kendini ağrılarla ifade etme vaktidir. Haliyle yatağa yattığınızda ağrılarınız sizi rahatsız etmeye başlayabilir. Peki beliniz ağrısa bile rahat rahat uyumak için yapmanız gerekenleri biliyor musunuz? Bel ağrısıyla baş etmek için bilmeniz gerekenleri yazdık…

1. Dizlerinizin altına bir yastık koyun

Sırt üstü uyuyan biriyseniz dizlerinizin altına yastık koymayı deneyin. Bu sayede pelvisinizi öne doğru yatırabilir, omurganızın geriye doğru eğilmesini engelleyebilirsiniz. Eğer yan yatan biriyseniz bacaklarınızın arasına yastık yerleştirmek de yardımcı olabilir.

2. Yumuşak bir yatak pedi alın

Çok yumuşak ya da çok sert bir yatakta uyumak, bel ağrılarınızın şiddetlenmesine neden olabilir. Hatta kimi zaman bu ağrılar o kadar şiddetlenir ki yeni bir yatak almak istersiniz. Ancak uzmanlar, ilk etapta farklı yatak pedlerini kullanarak kendiniz için en ideal yatağı bulmanızı öneriyorlar.

3. Farklı uyku pozisyonlarıyla deney yapın

Kimileri ayakta durduğunda bel ağrısı çeker, bir yere oturduğunda ise rahatlar ya da tam tersi de olabilir. Uzmanlar, çeşitli uyku pozisyonlarını deneyerek belinizin en rahat olduğu pozisyonu bulmanızı öneriyorlar. Özellikle yat yatmak ve bir yastıktan destek almak, düşündüğünüzden çok daha faydalı olabilir. Tabii uyumanın mükemmel bir yolu olmadığını da unutmamalısınız!