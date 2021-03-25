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Uykunuz Bölündüğünde Tekrar Uykuya Dalabilmek İçin Yapmanız Gereken 7 Şey

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Gece yarısı uyanıp saatlerce uykuya dalamayanlar buraya! İşte uykunuz bölündüğünde tekrar uykuya dalmak için yapmanız gereken şeyler...

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Uykunuz Bölündüğünde Tekrar Uykuya Dalabilmek İçin Yapmanız Gereken 7 Şey
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Konu uyku problemleri olduğunda pek çok kişi size meditasyon yapmanızı önerecektir. Bu her ne kadar etkili bir öneri olsa da gecenin bir yarısı uykunuzdan uyandığınızda hiçbir işe yaramaz. Tek istediğiniz şey tekrar uyumak olur!

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