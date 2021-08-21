Uyku Problemlerine Çözüm

Mevsim geçişleriyle birlikte uyku şikayetleri de arttı. Gündüz sıcak gece ise soğuk seyreden havalar, hemen hemen hepimizin uyku düzeninizi bozdu. Peki uyku kalitenizi arttırmak için ne yapmalısınız? Cevap oldukça basit: Sırt üstü uyumak! Kulağa her ne kadar tuhaf gelse de sırt üstü uyumak, sandığınızdan çok daha etkili bir yöntemdir. Uyku kalitenizi arttırır, bir yandan da gün içerisinde daha enerjik hissetmenizi sağlar. Sırt üstü uyumanın faydalarını sizler için yazdık. İşte sırt üstü uyumanın uyku kalitenize etkileri…

Sırt üstü uyumak, boyun ve sırt ağrılarını azaltır

Sırt üst uyumak, tıpkı dik durmak gibi omurganız üzerindeki baskıyı azaltır. Dolayısıyla bu pozisyonda uyuyarak omurganızı dinlendirebilirsiniz.

Nefes alışınızı olumlu yönde etkiler

Yüz üstü ya da yan yatmak, nefes alışverişinizi etkiler. Sırt üstü yatmaksa diyaframınızı sıkıştırmadığı için daha etkili nefes alıp vermenizi sağlar.

Akne ve sivilce problemlerini azaltır

Birçoğumuz, temiz bir cilde kavuşmak için çeşitli bakım ürünleri kullanıyoruz. Halbuki uyku pozisyonumuz da cilt sağlığımız üzerinde etkili! Yastık kılıfları, ciltteki ve saçtaki sebumu emer. Yastık kılıfındaki bakterileri cildinizden uzak tutmanın en etkili yolu yastık kılıfınızı sık sık değiştirmek ve elbette sırt üstü uyumak!

İnce çizgi ve kırışıklık oluşumunu engeller

Yüz üstü uyumak, cildinizi tahriş eder ve sıkıştırır. Bu da erken yaşlanma belirtilerine davetiye çıkarır. Sırt üstü uyumak, cildinizi sıkıştırmayacağı için ince çizgi oluşumunun önüne geçer.

Şişkinliği azaltır

Yüz üstü yattığınızda yüzünüzün yastığa değen tarafında sıvı birikir. Sabah uyandığınızda yüzünüzün şişme nedenlerinden biri de budur. Sırt üstü yatarak bu birikmeyi engelleyebilir, şişkinlikleri en aza indirebilirsiniz. Tabii başınızın altına bir yastık koymayı da unutmamalısınız!

Sinüsleri rahatlatır

Başınızı kalp hizasından yukarıda tutarak uyumak, tıkanıklığı gidermeye ve burun kanallarınızın açılmasına da yardımcı olur.

Baş ağrılarını azaltır

Sırt üstü uyumak, tıpkı omurganızda olduğu gibi başınızdaki baskıyı da azaltır. Başınızı ve boynunuzu nötr bir pozisyonda tutarak baş ağrılarınızı en aza indirebilirsiniz.

Daha kolay uyanmanızı sağlar!

Yüzünüz yukarı dönük olduğunda ışıktaki değişimleri daha kolay fark edersiniz. Sırt üstü uyumak, odanıza dolan ışıkla birlikte uyanmak için harika bir yoldur. Kim alarm sesiyle uyanmak ister ki?!