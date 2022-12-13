Terrarium nasıl yapılır

İç mekana göz alıcı bir terrarium ekleyin. Sadece ortamı oksijen bombardımanına tutmayacak, dekoratif olarak da evinizin havasını değiştirecek. Farklı boyutlarda üretmeniz de olası.



İşte malzemeler:

- Cam kap

- Aktif kömür parçaları

- Saksı toprağı

- Eldiven

- Terrarium bitkileri

- Yaprak yosun

- Sulama kutusu

- Spatula

1- Temeli inşa etmek

Cam kabın en alt kısmına yaklaşık 2,5 - 5 cm kadar kömür parçalarını doldurun.

2- Onları karıştırın

Ellinizle ya da spatula yardımı ile kömürü ve toprağı karıştırın.

3- İkinci katmanı ekleyin

Kömür ve toprak karışımını cam kabın içine dörtte üçü dolacak şekilde doldurun. Hava boşlukları oluşturmamak için her 5 cm'den sonra yavaşça toprağı dökün.

4- Yeşillikleri ekleyin

Kendi kaplarından çıkardığınız terrarium bitkilerini uygun boşluklar sağlayarak dikkatlice toprağın üstüne konumlandırın. Bitkiler arasında yeterli alan bırakarak, ek toprak ekleyin.

5- Hava alanlarını ezin

Bitkilerin etrafındaki ve çevresindeki toprağı toparlamak için ellerinizi kullanın. Terrarium bitkileri, köklerinin kaplayacağı derinlikte toprağa yerleştirirseniz, bitkileri saksının dışına çıkmaktan kurtarmış olursunuz.

6- Üst tabaka

Eldivenlerinizle birlikte, toprağın üstünde kalan kısmına ve bitkilerin arasına yaprak yosunlarını ekleyin.

7- Onları sulayın

Bitkileri sulayın ve cam kabı iyi ışık alacak bir yere koyun. Sulama şekli, bitkilerin tiplerine ve hangi alanlarda yetiştirmek isteyeceğinize göre değişecektir. Terrarium bitkilerinizi sulamadan önce toprağın nem oranını test edin.

8- Bakımın devamı

Bitkiler büyüdüğünde muhafaza en düşük seviyeye düşer. Büyüme gerçekleştikçe dallarını hafif hafif kırpmak isteyebilirsiniz.