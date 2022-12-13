Terrarium nasıl yapılır

İç mekana göz alıcı bir terrarium ekleyin. Sadece ortamı oksijen bombardımanına tutmayacak, dekoratif olarak da evinizin havasını değiştirecek. Farklı boyutlarda üretmeniz de olası.
İşte malzemeler:
- Cam kap
- Aktif kömür parçaları
- Saksı toprağı
- Eldiven
- Terrarium bitkileri
- Yaprak yosun
- Sulama kutusu
- Spatula
1- Temeli inşa etmek
Cam kabın en alt kısmına yaklaşık 2,5 - 5 cm kadar kömür parçalarını doldurun.
2- Onları karıştırın
Ellinizle ya da spatula yardımı ile kömürü ve toprağı karıştırın.
3- İkinci katmanı ekleyin
Kömür ve toprak karışımını cam kabın içine dörtte üçü dolacak şekilde doldurun. Hava boşlukları oluşturmamak için her 5 cm'den sonra yavaşça toprağı dökün.
4- Yeşillikleri ekleyin
Kendi kaplarından çıkardığınız terrarium bitkilerini uygun boşluklar sağlayarak dikkatlice toprağın üstüne konumlandırın. Bitkiler arasında yeterli alan bırakarak, ek toprak ekleyin.
5- Hava alanlarını ezin
Bitkilerin etrafındaki ve çevresindeki toprağı toparlamak için ellerinizi kullanın. Terrarium bitkileri, köklerinin kaplayacağı derinlikte toprağa yerleştirirseniz, bitkileri saksının dışına çıkmaktan kurtarmış olursunuz.
6- Üst tabaka
Eldivenlerinizle birlikte, toprağın üstünde kalan kısmına ve bitkilerin arasına yaprak yosunlarını ekleyin.
7- Onları sulayın
Bitkileri sulayın ve cam kabı iyi ışık alacak bir yere koyun. Sulama şekli, bitkilerin tiplerine ve hangi alanlarda yetiştirmek isteyeceğinize göre değişecektir. Terrarium bitkilerinizi sulamadan önce toprağın nem oranını test edin.
8- Bakımın devamı
Bitkiler büyüdüğünde muhafaza en düşük seviyeye düşer. Büyüme gerçekleştikçe dallarını hafif hafif kırpmak isteyebilirsiniz.