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“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
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Terrarium nasıl yapılır

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Terrarium nasıl yapılır
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İç mekana göz alıcı bir terrarium ekleyin. Sadece ortamı oksijen bombardımanına tutmayacak, dekoratif olarak da evinizin havasını değiştirecek. Farklı boyutlarda üretmeniz de olası.
 

sulu teraryum 047

İşte malzemeler:

- Cam kap

- Aktif kömür parçaları

- Saksı toprağı

- Eldiven

- Terrarium bitkileri

- Yaprak yosun

- Sulama kutusu

- Spatula


terrario de plantas de interior

1- Temeli inşa etmek

Cam kabın en alt kısmına yaklaşık 2,5 - 5 cm kadar kömür parçalarını doldurun.


terrario de plantas de interior

2- Onları karıştırın

Ellinizle ya da spatula yardımı ile kömürü ve toprağı karıştırın.


terrario de plantas de interior

3- İkinci katmanı ekleyin

Kömür ve toprak karışımını cam kabın içine dörtte üçü dolacak şekilde doldurun. Hava boşlukları oluşturmamak için her 5 cm'den sonra yavaşça toprağı dökün.


terrario de plantas de interior

4- Yeşillikleri ekleyin

Kendi kaplarından çıkardığınız terrarium bitkilerini uygun boşluklar sağlayarak dikkatlice toprağın üstüne konumlandırın. Bitkiler arasında yeterli alan bırakarak, ek toprak ekleyin.


terrario de plantas de interior

5- Hava alanlarını ezin

Bitkilerin etrafındaki ve çevresindeki toprağı toparlamak için ellerinizi kullanın. Terrarium bitkileri, köklerinin kaplayacağı derinlikte toprağa yerleştirirseniz, bitkileri saksının dışına çıkmaktan kurtarmış olursunuz.


Teraryum Nasıl Yapılır ? Teraryum Bakımı Nasıl Yapılır?

6- Üst tabaka

Eldivenlerinizle birlikte, toprağın üstünde kalan kısmına ve bitkilerin arasına yaprak yosunlarını ekleyin.


terrario de plantas de interior

7- Onları sulayın

Bitkileri sulayın ve cam kabı iyi ışık alacak bir yere koyun. Sulama şekli, bitkilerin tiplerine ve hangi alanlarda yetiştirmek isteyeceğinize göre değişecektir. Terrarium bitkilerinizi sulamadan önce toprağın nem oranını test edin.


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8- Bakımın devamı

Bitkiler büyüdüğünde muhafaza en düşük seviyeye düşer. Büyüme gerçekleştikçe dallarını hafif hafif kırpmak isteyebilirsiniz.


terrario de plantas de interior
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