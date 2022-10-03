Terleme Önleyici Antiperspirant Vücut Sağlığı İçin Zararlı Mı?

Antiperspirantların sağlık için zararlı olduğu algısı 1960'lı ve 70'li yıllardaki çalışmalara dayanıyor

Terlemek, doğal bir süreç olsa da bazı anlarda pek çok insanın korkulu rüyası haline gelebiliyor. Konu terlemek ve ter kokusu olduğu zaman en çok kullanılan kişisel bakım ürünleri arasında ise deodorantlar geliyor.

, koltuk altındaki bakterilerin çoğalmasının önüne geçmeyi ve bu sayede ter kokusunu engellemeyi hedefliyor. Ancak deodorantların aksine, doğrudan terlemeyi engelleyen ve antiperspirant ismi verilen ürünler de yaygın olarak kullanılıyor. Kimileri, antiperspirantların terleme önleyici etkisi nedeniyle deodorantlara kıyasla çok daha işlevsel bakım ürünleri olduğunu düşünüyor. Ancak özellikle 1960 ve 70’li yıllardaki bilimsel çalışmaları referans gösteren bir kesim ise, bu ürünlerin sağlık açısından oldukça zararlı olduğu kanaatinde! Peki, antiperspirantlar gerçekten de sağlığa zararlı mı? Detaylara birlikte bakalım…

Antiperspirant, içeriğinde alüminyum tuzları bulunan kokusuz bir cilt bakım ürünü

Deodorantlar

Bu tuzlar, derideki gözeneklerin geçici bir süre boyunca tıkanmasına neden oluyor. Böylece antiperspirant kullanan kişiler belirli bir süre boyunca terlemiyor veya kullanmayanlara göre çok daha az terliyor. Bununla birlikte antiperspirantlar kokusuz ürünler. Bu nedenle günümüzde pek çok kozmetik ürünü hem deodorant hem de antiperspirant içeriyor. Ancak bazı insanlar, antiperspirantların sağlık açısından son derece tehlikeli olduğunu düşünüyor…

1960 ve 70’li yıllarda yapılan bazı bilimsel çalışmalar, antiperspirantlardaki alüminyum tuzlarının alzheimer ile bağlantılı olduğunu ileri sürüyordu

Çünkü bu hastalığa yakalanan kişilerin beyninde alüminyum tespit edilmişti. Ancak beyindeki alüminyumun bu maddeye çok fazla maruz kalmaktan mı yoksa hastalık sonucunda mı oluştuğuna dair bugün bile kesin bir kanaat yok! Öte yandan bugünkü bilimsel çalışmalar hemen herkesin günlük yaşamında bir miktar alüminyuma maruz kaldığını ortaya koyuyor. Bu nedenle pek çok bilim insanı, antiperspirant içeriğindeki alüminyumun bir sağlık sorunu teşkil edeceği fikrine katılmıyor. Ayrıca son dönemde yapılan çok sayıdaki bilimsel çalışma da bu fikri destekliyor. Yani alzheimer hastalığı ile antiperspirant kullanımı arasında bir bağlantı olmadığı söylenebilir.

Antiperspirant kullanımına dair bir diğer endişe ise bu ürünlerin kanser riskini arttırdığı yönündeydi

Özellikle de meme kanserine neden olduğuna dair yaygın bir inanış vardı. Bu nedenle son yıllarda bu konu hakkında da çok sayıda bilimsel çalışma yapıldı. Terleme önleyici ürünler ile meme kanseri arasında da doğrudan bir ilişki saptanamadı…

Antiperspirantların derideki gözenekleri tıkaması, sağlık açısından bir risk teşkil ediyor mu?

Doğrudan cevap vermek gerekirse, hayır! Ancak bazı insanlar bu durumun vücutta toksin birikimine sebep olabileceği gibi bilimsel gerçeklerden uzak bir inanca sahip. Oysa vücuttaki toksinlerle mücadele etme görevi deride veya ter bezlerinde değil, böbreklerde ve karaciğerde! Yani antiperspirantların derideki gözenekleri tıkaması da herhangi bir sağlık sorununa neden olmuyor…

Kısacası antiperspirantlar sağlık açısından zararlı değil. Ancak pek çok kozmetik ürünündeki gibi, bazı alerjik reaksiyonlara sebep olabilir!

Bu nedenle çok sayıda insana göre terlemekten ve ter kokusundan kurtulmanın çareleri tamamen doğal yöntemlerde aranmalı. Üstelik bunun için yapılabilecek bazı şeyler var. Örneğin karbonat ve limon suyu karışımını bir macun haline getirerek koltuk altınıza uygulayabilirsiniz. Bunun dışında alkol, kafein, baharat ve işlenmiş gıdalardan uzak bir beslenme programı da ter kokusuna karşı yürütülen mücadelede önemli bir aşama kat edilmesini sağlayacaktır…