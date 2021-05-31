Telefon Kullanma Şekliniz Kişiliğiniz Hakkında Neler Söylüyor?

1. Telefonu sık sık kontrol etmek
Bir araştırmaya göre telefonunuzu sık sık kontrol etmek, bir noktadan sonra dürtüye dönüşebiliyor. Telefonlarına bağımlı olan kişiler, olmayan kişilere göre daha duygusal bir kişiliğe sahip oluyor.
2. Pek de fazla telefon kullanmamak
Yapılan araştırmalar, sık sık telefon kullanan kişilerin kullanmayanlara göre daha yüksek bir stres seviyesine sahip olduğunu doğruluyor. Bu yüksek stres seviyesi de beraberinde memnuniyetsizlik hissini getiriyor. Telefona bağımlı olmamak ise hayata karşı memnuniyetinizi arttırabiliyor.
3. Telefonda bir saatten fazla zaman geçirmek
Yapılan çalışmalar, telefonda bir saatten uzun vakit geçirmenin depresyon belirtisi olabileceğini doğruluyor. Telefon kullanımının süresi ve sıklığıyla depresif semptomlar arasında sıkı bir ilişki bulunuyor.
4. Geç saatlerde telefon kullanmak
Yapılan araştırmalar, gece yarısından sonra telefon kullanan kişilerin kullanmayanlara göre daha kötü bir uyku kalitesine sahip olduklarını doğruluyor. Uykusuzluk, ruh halimizi etkilediği için beraberinde stres ve endişe getiriyor. Oysa sorumluluk bilinci yüksek insanlar, geç saatlerde telefonlarını kullanmaktan kaçınıyorlar.
5. Telefon tamamen şarj olana dek beklemek
Bu davranış, tıpkı araştırmaların da gösterdiği gibi, düzen ve organizasyon takıntısıyla ilişkilendiriliyor. Özenli insanlar, şarj seviyeleri düşükken kendilerini huzursuz hissediyorlar. Bu nedenle şarjlarını daima %60 seviyelerinin üzerinde tutmaya özen gösteriyorlar.
6. Çok fazla aranmak ya da aramak
Araştırmalar, dışa dönük insanların düzensiz aramalar yaptıklarını ve düzensiz çağrılar aldıklarını doğruluyor. Ek olarak dışa dönük insanlar, daha sık Whatsapp kullanıyor. İçe dönük insanlar ise daha az telefon görüşmesi yapma eğiliminde oluyorlar.