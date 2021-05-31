Telefon Kullanma Şekliniz Kişiliğiniz Hakkında Neler Söylüyor?

Telefon kullanma şeklinizin kişiliğiniz hakkında ipuçları verdiğini biliyor muydunuz? İşte telefon kullanma şeklimizin kişiliğimizle ilgili söyledikleri...

1. Telefonu sık sık kontrol etmek

Yapılan bir araştırmaya göre kadınlar, günde ortalama 600 dakikalarını cep telefonlarında geçiriyorlar. Erkeklerde ise bu süre 459 dakika! Hemen hemen bir çoğumuz, gün içerisinde birkaç saatimizi cep telefonumuza ayırıyoruz. Sosyal medyada geziniyor, maillerimizi kontrol ediyoruz. Ancak durum yalnızca bundan ibaret değil! Telefonu kullanma şeklimiz, kişiliğimizle ilgili pek çok ipucu verebiliyor. Telefon kullanma şeklinizin kişiliğiniz hakkında verdiği ipuçlarını araştırdık ve derledik. İşte telefonunuzun sizin hakkınızda söyledikleri…

Bir araştırmaya göre telefonunuzu sık sık kontrol etmek, bir noktadan sonra dürtüye dönüşebiliyor. Telefonlarına bağımlı olan kişiler, olmayan kişilere göre daha duygusal bir kişiliğe sahip oluyor.

2. Pek de fazla telefon kullanmamak

Yapılan araştırmalar, sık sık telefon kullanan kişilerin kullanmayanlara göre daha yüksek bir stres seviyesine sahip olduğunu doğruluyor. Bu yüksek stres seviyesi de beraberinde memnuniyetsizlik hissini getiriyor. Telefona bağımlı olmamak ise hayata karşı memnuniyetinizi arttırabiliyor.

3. Telefonda bir saatten fazla zaman geçirmek

Yapılan çalışmalar, telefonda bir saatten uzun vakit geçirmenin depresyon belirtisi olabileceğini doğruluyor. Telefon kullanımının süresi ve sıklığıyla depresif semptomlar arasında sıkı bir ilişki bulunuyor.

4. Geç saatlerde telefon kullanmak

Yapılan araştırmalar, gece yarısından sonra telefon kullanan kişilerin kullanmayanlara göre daha kötü bir uyku kalitesine sahip olduklarını doğruluyor. Uykusuzluk, ruh halimizi etkilediği için beraberinde stres ve endişe getiriyor. Oysa sorumluluk bilinci yüksek insanlar, geç saatlerde telefonlarını kullanmaktan kaçınıyorlar.

5. Telefon tamamen şarj olana dek beklemek

Bu davranış, tıpkı araştırmaların da gösterdiği gibi, düzen ve organizasyon takıntısıyla ilişkilendiriliyor. Özenli insanlar, şarj seviyeleri düşükken kendilerini huzursuz hissediyorlar. Bu nedenle şarjlarını daima %60 seviyelerinin üzerinde tutmaya özen gösteriyorlar.

6. Çok fazla aranmak ya da aramak

Araştırmalar, dışa dönük insanların düzensiz aramalar yaptıklarını ve düzensiz çağrılar aldıklarını doğruluyor. Ek olarak dışa dönük insanlar, daha sık Whatsapp kullanıyor. İçe dönük insanlar ise daha az telefon görüşmesi yapma eğiliminde oluyorlar.