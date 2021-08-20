Sürekli Yorgun Hissetmenize Sebep Olabilecek 5 Alışkanlık

Gün içinde sık sık yorgun ya da uykulu mu hissediyorsunuz? Dışarda uzun saatler geçirmek yerine evde olsam da uzansam biraz diyorsanız bu yorgunluk hayatınızın bir parçası haline gelmiş olabilir. Yediklerinize ve yaptıklarınıza dikkat ederek gün içinde enerjinizi yükseltebilirsiniz. Sürekli olarak yorgun hissetmenize sebep olabilecek alışkanlıkları ve neler yapmanız gerekenleri yazdık. Sizlere süper sağlıklı bir liste hazırladık. Keyifli okumalar!

Sürekli yorgunluk ne kadar yaygın?

Kendini sürekli yorgun hissetmek sandığınızdan çok daha yaygın bir durum. Hatta yapılan araştırmalar sağlıklı gençlerin 3’te 1’inin gün içinde kendini yorgun ya da uykulu hissettiğini ortaya koyuyor. Kronik yorgunluk birçok ciddi hastalığın belirtisi olsa da çoğu zaman bu yorgunluk hayatımızı nasıl şekillendirdiğimizle ilgili. Bu nedenle de hayatınızda yapacağınız küçük değişiklikler yaşadığınız bu yorgunluktan sizi kurtarabilir. Hazırsanız hemen başlayalım!

Rafine şeker içeren atıştırmalıkları sık sık tüketiyor musunuz?

Karbonhidratlar hızlı bir enerji kaynağıdır. Tüketildiği zaman vücudunuz yakıt olarak kullanılabilecek glikoza yani şekere dönüştürür. Bununla birlikte, çok fazla rafine karbonhidrat ve şeker tüketmek aslında gün boyunca yorgun hissetmenizin asıl suçlusu olabilir. Şeker ve işlenmiş karbonhidratlar tüketildiğinde kan şekeriniz hızla yükselir. Bu durum pankreasın hücrelere göndermek için büyük miktarda insülin üretmesi için sinyal vermesine neden olur. Kan şekeri seviyelerindeki bu ani artış – ve ardından gelen düşüş – kendinizi yorgun hissetmenize sebebiyet verir. Çeşitli araştırmalar, öğünlerde ve atıştırmalıklarda şeker ve işlenmiş karbonhidratları en aza indirmenin, kendinizi daha enerjik hissedeceğinizi gösteriyor. Rafine şekere son!

Günün çoğunu oturarak mı geçiriyorsunuz?

Gün içinde spor yapmak yerine sık sık oturuyorsanız bu da yorgunluğunuzun sebebi olabilir. Bu, bir kısır döngü halini alır. Çünkü spor yapmamanızın nedeni olarak yorgunluğu ileri sürebilirsiniz. Birçok araştırma orta yaşlı ve yaşlı sayılan bireylerin sadece yorgunluk nedeniyle spor yapmadıklarını gösteriyor. Artık yorgunluğunuz kronik bir hale gelmişse spor yapmak dayanıklılığınızı arttırabilir. Dahası, gün içinde spora ayıracağınız 5- 10 dakika kısa bir zamanın bile büyük faydaları olabilir. Her zaman spor şart!

Kaliteli uyku uyuyamadığınızı mı düşünüyorsunuz?

Yeterince uyumamak yorgunluğun en belirgin nedenlerinden biri. Vücudunuz siz uyurken metabolizmanızı ve enerji seviyenizi düzenleyen hormonları salgılamak da dahil olmak üzere birçok işlevi yerine getirir. Kaliteli bir uykuyla geçen bir gecenin ardından, genellikle yenilenmiş, uyanık ve enerjik hissederek uyanırsınız. Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi ve Uyku Araştırmaları Derneği’ne göre, yetişkinlerin ideal sağlığı için günde ortalama yedi saat uyku yeterli. İyi ve kaliteli bir uyku için kesintisiz uyumak gerekiyor. Yeterli uyku, saate bağlı uyumak ve gün boyunca fiziksel olarak aktif olmak daha kaliteli uyku uyumanıza yardımcı olabilir.

Belirli bir uyku saati düzeniniz yok mu?

Yetersiz uyumanın yanı sıra yanlış zamanlarda uyumak da gün boyu enerjinizi düşürebilir. Gece yerine gündüz uyumak, 24 saatlik bir döngü sırasında aydınlık ve karanlığa tepki olarak meydana gelen biyolojik değişiklikler sonucu vücudunuzun sirkadiyen ritmini bozar. Araştırmalar, uyku düzeninizin ritminizle senkronize olmadığında kronik yorgunluğun gelişebileceğini ortaya koydu.Bu sorun gece vardiyasında çalışması gereken kişiler için söz konusu olabilir. Gece belirli bir zamanda uyuyup sabah erken kalkmayı bir alışkanlık haline getirmekte fayda var.

Yeterli su tüketmiyor musunuz?

Yeterli miktarda su içmek gün içinde enerjik kalmanız için çok önemli. Her gün vücudunuzda meydana gelen birçok biyokimyasal reaksiyon su kaybına neden olur. Dehidrasyon ise vücuda yeterince su alınmadığında meydana gelir. Birkaç araştırma, hafif derecede susuz kalmanın bile enerjinin düşmesiyle odaklanma oranın arttığını gösterdi. Günde her zaman yeterince su aldığınızdan emin olmak için temiz ve cam bir su şişesi edinebilirsiniz.