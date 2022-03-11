Spoon Lounge’te nostaljik yolculuk

Düzenlediği etkinliklerle Girne eğlence dünyasında fark yaratan Spoon Lounge, doludizgin gecelere ev sahipliği yapıyor.
Spoon Lounge’da geçtiğimiz cumartesi akşamı kabin başına gecen ülkemizin başarılı DJ’i Coşkuner, konukları nostaljik yolculuğuna çıkardı.
“80’s 90’s ve 2000’ler Oldies Night DJ Coskuner” isimli gecede Barış Manço’dan Madonna’ya kadar dönemin en sevilen sanatçılarının şarkıları çalındığı gecede coşku hiç eksik olmadı.
Başarılı iş kadını, yazar, şair Dilek Orhan yönetiminde konuklarını en iyi şekilde ağırlayan Spoon Lounge, kaliteli hizmetiyle de herkesin takdirini topladı.
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