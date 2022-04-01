Spiritüel Yolculuk

Bir bakıyoruz ki hepimizde bir telaş…
Herkese herşeye yetişme derdi…Zerre kadar duygu beslemediği halde herkesin herkese “seni seviyorum”ları savurduğu bir dönemden geçerken, en ihtiyaç duyduğumuz şey sakin ve gerçekçi bir yalnızlık değil midir?
İnsanlar tarafından erişilebilir olmanın bizi değersizleştirmekten başka bir şeye yaramadığı çok gün yüzünde artık. Kenara çekilme vakti gelmiştir o zaman. Bırakın da bazen insanlar sizin yokluğunuzla sınansın. Bir şeyin değeri, o şeyin yokluğunun çokluğuyla anlaşılır. İnsanlara ve kendinize bunun için fırsat veriniz. Gerekirse susmalı, sadece susmalı ve kendi sessizliğinizi duymaya çalışmalısınız. Bakın bakalım kim sizde ne kadar? Siz kimde ne kadarsınız?
İnsanın kendisi için yapabileceği en güzel şey, hayatının çoğu zamanında kendi kabuğuna çekilebilmeyi bilmesidir. Kimseye gitmemek, birilerine yetişmeye çalışmamak, başkalarını memnun etmek için çabalamamak, anlamayana anlatmamak, kendine zar zor yetişen enerjini başkalarına harcamamak gerek. Kendi kabuğumuza çekilerek bu gereksiz enerjilerden arınmalı, kendimizi dinlemeliyiz. Çoğu kişi kenara çekilmeyi yenilgi ve yalnızlık olarak düşünüp atması gereken adımları atmakta çekinse de bu eylem
yenilgiyi veya yalnızlığı kabullenmek demek değildir.
Yalnızlık asillik sembolüdür aslında. Yanlış yerde veya yanlış kalpte olmaktansa yalnızlık ilk tercihimiz olmalı. Bu farkındalığa sahip olmanız temennisiyle…
Fatoş Kızılyürek
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Kişisel Gelişim için Yapılması Gereken 10 Şey
Kişisel gelişim, bireylerin yaşam süreleri boyunca kendilerine kültür, bilim, sanat, psikoloji gibi alanlarda değer katmalarıdır. Kişisel gelişime önem veren bireyler kendi potansiyellerinin ve donanımının farkındadır. Daha fazla konuda bilgi sahibi olmak için araştırma yapmaya meyillilerdir. Kişisel gelişimlerini arttırmak için kendilerine vakit ayırırlar. En önemli özellikleri ise düzenli ve planlı bir yaşam sürmeyi tercih etmeleridir.
Gelin hep beraber kişisel gelişim için yapılması gereken 10 şeyi öğrenelim.
Kişisel gelişim için yapılması gereken 10 şey :
- Kitap okuma alışkanlığı edinin.
- Hatalarınızdan ders çıkarmayı öğrenin.
- İletişim becerilerinizi geliştirin.
- Sağlığınıza ve bedeninize dikkat edin.
- Araştırma yapmaya üşenmeyin.
- Düzenli ve planlı bir hayat tarzına geçin.
- Online eğitimlere katılın.
- Yeni diler öğrenin.
- Kendinizi geliştirmek için vakit yaratın .
- Motivasyonunuzu yüksek tutun.
1. Kitap Okuma Alışkanlığı EdinmekKitap okumak bireylerin, hem hayal gücünü genişleten hem de empati duygularını güçlendiren en önemli aktivitelerden birisidir. Kitap okuma alışkanlığı, kişinin akademik ya da iş temposunu düzenleyecek ve hayatta daha planlı ilerlemesini sağlayacaktır. Kitap okumak, bireylerin hayata bakış açılarını da büyük ölçüde iyileştirir. Tüm bu sebeplerden dolayı kitap okuma alışkanlığı edinmek kişisel gelişim için yapılması gereken ilk ve en önemli şeydir.
2. Hatalardan Ders Çıkarmakİnsanların kişisel gelişim sağlamak ve başarıya ulaşmak için yürüdükleri yolda karşılarına çıkan hatalar, çoğu kez onları yıpratıp yıldırabilir. Fakat insanın, kişisel gelişimini sağlayabilmesi için asıl yapması gereken şey, hatalarından ders çıkarmayı öğrenmesi ve geçmişte yaptığı hatalara takılıp kalmamasıdır. Geçmişteki hatalarına takılıp kalan bireyler, hayata ve bir şeyler başarmaya karşı olan motivasyonlarını hızlı bir şekilde yitirirler.
Bireylerin geçmişte yaptıkları hatalar, geçmişe dönülerek düzeltilemeyeceği için kişisel gelişim adına en doğru yaklaşım,hataları birer tecrübe olarak değerlendirmektir. Kişi, hatalarını birer yaşam tecrübesi olarak görmeyi öğrendikçe başarıya giden yolda, daha emin adımlarla ilerleyecektir.