Spiritüel Yolculuk

İnsanın kendisi için yapabileceği en güzel şey, hayatının çoğu zamanında kendi kabuğuna çekilebilmeyi bilmesidir.

Kişisel Gelişim için Yapılması Gereken 10 Şey

Kitap okuma alışkanlığı edinin. Hatalarınızdan ders çıkarmayı öğrenin. İletişim becerilerinizi geliştirin. Sağlığınıza ve bedeninize dikkat edin. Araştırma yapmaya üşenmeyin. Düzenli ve planlı bir hayat tarzına geçin. Online eğitimlere katılın. Yeni diler öğrenin. Kendinizi geliştirmek için vakit yaratın . Motivasyonunuzu yüksek tutun.

1. Kitap Okuma Alışkanlığı Edinmek

2. Hatalardan Ders Çıkarmak

3. İletişim Becerilerini Geliştirmek

4. Sağlığınıza ve Bedeninize Dikkat Etmek

5. Araştırma Yapmaya Üşenmemek

6. Düzenli ve Planlı Bir Hayat Tarzına Geçmek

7. Online Eğitimlere Katılmak

8. Yeni Diller Öğrenmek

9. Kendinizi Geliştirmek için Vakit Yaratmak

10. Motivasyonu Yüksek Tutmak

Bir bakıyoruz ki hepimizde bir telaş…Herkese herşeye yetişme derdi…Zerre kadar duygu beslemediği halde herkesin herkese “seni seviyorum”ları savurduğu bir dönemden geçerken, en ihtiyaç duyduğumuz şey sakin ve gerçekçi bir yalnızlık değil midir?İnsanlar tarafından erişilebilir olmanın bizi değersizleştirmekten başka bir şeye yaramadığı çok gün yüzünde artık. Kenara çekilme vakti gelmiştir o zaman. Bırakın da bazen insanlar sizin yokluğunuzla sınansın. Bir şeyin değeri, o şeyin yokluğunun çokluğuyla anlaşılır. İnsanlara ve kendinize bunun için fırsat veriniz. Gerekirse susmalı, sadece susmalı ve kendi sessizliğinizi duymaya çalışmalısınız. Bakın bakalım kim sizde ne kadar? Siz kimde ne kadarsınız?İnsanın kendisi için yapabileceği en güzel şey, hayatının çoğu zamanında kendi kabuğuna çekilebilmeyi bilmesidir. Kimseye gitmemek, birilerine yetişmeye çalışmamak, başkalarını memnun etmek için çabalamamak, anlamayana anlatmamak, kendine zar zor yetişen enerjini başkalarına harcamamak gerek. Kendi kabuğumuza çekilerek bu gereksiz enerjilerden arınmalı, kendimizi dinlemeliyiz. Çoğu kişi kenara çekilmeyi yenilgi ve yalnızlık olarak düşünüp atması gereken adımları atmakta çekinse de bu eylemyenilgiyi veya yalnızlığı kabullenmek demek değildir.Yalnızlık asillik sembolüdür aslında. Yanlış yerde veya yanlış kalpte olmaktansa yalnızlık ilk tercihimiz olmalı. Bu farkındalığa sahip olmanız temennisiyle…Fatoş KızılyürekKişisel gelişim, bireylerin yaşam süreleri boyunca kendilerine kültür, bilim, sanat, psikoloji gibi alanlarda değer katmalarıdır. Kişisel gelişime önem veren bireyler kendi potansiyellerinin ve donanımının farkındadır. Daha fazla konuda bilgi sahibi olmak için araştırma yapmaya meyillilerdir. Kişisel gelişimlerini arttırmak için kendilerine vakit ayırırlar. En önemli özellikleri ise düzenli ve planlı bir yaşam sürmeyi tercih etmeleridir.Gelin hep beraber kişisel gelişim için yapılması gereken 10 şeyi öğrenelim.Kitap okumak bireylerin, hem hayal gücünü genişleten hem de empati duygularını güçlendiren en önemli aktivitelerden birisidir. Kitap okuma alışkanlığı, kişinin akademik ya da iş temposunu düzenleyecek ve hayatta daha planlı ilerlemesini sağlayacaktır. Kitap okumak, bireylerin hayata bakış açılarını da büyük ölçüde iyileştirir. Tüm bu sebeplerden dolayı kitap okuma alışkanlığı edinmek kişisel gelişim için yapılması gereken ilk ve en önemli şeydir.İnsanların kişisel gelişim sağlamak ve başarıya ulaşmak için yürüdükleri yolda karşılarına çıkan hatalar, çoğu kez onları yıpratıp yıldırabilir. Fakat insanın, kişisel gelişimini sağlayabilmesi için asıl yapması gereken şey, hatalarından ders çıkarmayı öğrenmesi ve geçmişte yaptığı hatalara takılıp kalmamasıdır. Geçmişteki hatalarına takılıp kalan bireyler, hayata ve bir şeyler başarmaya karşı olan motivasyonlarını hızlı bir şekilde yitirirler.Bireylerin geçmişte yaptıkları hatalar, geçmişe dönülerek düzeltilemeyeceği için kişisel gelişim adına en doğru yaklaşım,hataları birer tecrübe olarak değerlendirmektir. Kişi, hatalarını birer yaşam tecrübesi olarak görmeyi öğrendikçe başarıya giden yolda, daha emin adımlarla ilerleyecektir.İletişim, kişinin diğer bireylerle etkileşime geçebilmesi için en önemli yoldur. Başka insanlarla yapılan bilgi paylaşımı ve sosyalleşme süreci bireyin, kişisel gelişimini olumlu yönde etkileyen ve hayata bakış açısını değiştiren bir durumdur. Etkili iletişim becerilerine sahip olmak kişinin yaşam tarzına da oldukça yansımaktadır. Topluluk karşısında ya da başka kişilerle etkili bir iletişim kurmayı sağlayan bireyler, diğer insanlar tarafından da takdir edilmektedir.Bireylerin mental olarak gelişebilmesi için önce beden sağlığının iyi olması gerekir. Kişi, egzersiz ve dengeli beslenme programı yaparak yaşam kalitesini arttırabilir. Bedeni ve genel sağlık durumu iyi olan bireyler, hayata ve hedeflerine karşı daha motive ve hevesli olmaktadırlar.Kişilerin merak duydukları konularda araştırma yapmaları kişisel gelişimlerini oldukça iyi yönde etkileyecektir. Yaşam içerisinde çoğunlukla bireyler, akıllarına takılan konuları uzun süre düşünseler dahi o konu hakkında kapsamlı bir araştırma yapmazlar. Konu hakkında detaylı araştırma yapmanın gereksiz bir vakit kaybı yaratacağını düşünebilirler. Fakat aslında bireylerin ilgilendikleri konu hakkında araştırma yapması hem genel kültür gelişimlerine hem de kişisel gelişime katkı sunmaktadır.Kişiler iş ya da eğitim hayatının yoğun temposundan kaynaklı olarak hayat içerisinde oradan oraya savruluyor gibi hissedebilirler. Bireylerin böyle hissetmesindeki asıl kaynak yoğun yaşam temposundan çok yapacakları iş ve sorumlulukları planlamıyor olmalarıdır. İnsanlar görev ve sorumluluk bilinci kazanmak için yaşamlarını bir düzen içerisinde yaşamalılardır. Birey kişisel gelişimini sağlamak adına kendine, işine ve eğitimine yeterli bir süre ayırmalıdır. Aynı zamanda başarıya giden yolda da düzenli ve planlı bir hayat tarzı yaşamak önemlidir.Online eğitimler birbirinden farklı alanlarda verilen video içerikli eğitim programlarıdır. Kişinin iş ya da eğitim yaşamı yoğun ise online eğitimler onu için çok vakit harcamadan farklı alanlarda bilgi edinmenin en kısa ve etkili yolu olacaktır. Online eğitimler sayesinde katılımcı hem kişisel gelişimini arttırırken hem de eğitim aldığı alanda sertifika kazanmaktadır.Yeni diller öğrenmek bireyin başka kültürden insanlar ile etkileşime girmesini sağlar. Başka kültürlerin içeriğini öğrenmek ise aslında kişilerin, bakış açılarını genişleten ve kişisel gelişimlerini olumlu yönde etkileyen bir aktivitedir. Kişiler yeni diller öğrenerek hem iletişim ağlarını büyütecek hem de araştırma yaparken başka dillerde yazılmış bilgilere ulaşabileceklerdir.İnsanların yaşam döngüsü içerisinde sorumlulukları ve görevleri kadar önemli olan şey de aslında kendileri ve kendilerine vakit ayırmalarıdır. Hayata karşı hevessiz ve kendi bilincinin, gelişiminin farkında olmayan bireyler zaten görev ve sorumluluklarını düzgün şekilde tamamlayamayacaklardır. Tüm bu sebeplerden dolayı kişinin kendine bireysel gelişimini arttırmak için vakit yaratması oldukça önemlidir.Kişiler hayat içerisinde zorluklar ve problemlerle karşılaşabilirler. Kişisel gelişimi sağlamak için yaşanılan problemler bireyin hayat motivasyonunu bozucu olmamalıdır. Kişi, hayata dair motivasyonunu en ufak zorlukta kaybediyorsa motive olmaya yönelik aktiviteler sergilemeli, bilgiler edinmelidir.