Spiritüel Yolculuk

Sana “Bu dünyada hiç bir fark yaratamazsın” diyen iki tip insan vardır. Denemekten korkanlar ve Senin başarmandan korkanlar. Albert Einstein

Bu haftaki yazıma bir hikaye ile başlamak isterim.





Blokajlar Nasıl Kaldırılır? Blokajları Temizleyin.

Blokajları Temizlemek için Yapılması Gereken 7 Şey

Bebek filleri eğitmek için onları iple bir kazığa bağlarlar. Bebek fil günlerce bu ipten kurtulmaya çalışır. Bir süre sonra kurtulma çabasından vazgeçer, anlar ki kontrol artık iptedir.Fil dev boyutlara ulaştığında, artık ipten kolayca kurtulabilecek güçtedir ve artık ip kazığa bağlı bile değildir. Buna rağmen, ne kadar iri olursa olsun, kısıtlama programı devreye girerek, boynunda ip bağlı bile değilken fil artık hareket etmiyordur.Bu hikaye aslında bize tüm yetilerimizin farkındalığımıza bağlı olduğunu hatırlatıyor. Hemen hemen hepimiz, özellikle küçüklük yıllarımızda, kısıtlamalarla programlandık ve bu kısıtlamalar hayatımızın geri kalanını kontrol ediyor. Aslında bu kısıtlamalar bir bakıyoruz ki biyolojimizi de etkiliyor. Tıpkı küçükken bize hasta olduğumuz zaman, iyileşmek için doktora gitmemiz gerektiğinin öğretildiği gibi. Bu program, bir doktoru ziyaret edene kadar bilinçaltımızın her türlü iyileşme mekanizmasını kapatmasına sebep olurdu. ( pek çok kişi doktora giderken yolda iyileşir).Bilinçaltımızdaki bu kısıtlamalar, yaşamımızda üst üste zorluklarla karşılaşmamıza, tam düze çıktım derken kendimizi yeni bir kaosun içinde bulmamıza, olumsuz deneyimlerimizi tekrar tekrar yaşamamıza neden oluyor.Artık bizim kendimizi fark etmemiz ve bilinçaltımızı bu sabit diskten temizlememiz gerekiyor. Çoğumuz kendimize koyduğumuz bu blokajları başkalarının oluşturduğunu düşünüyoruz. Ama gerçekte blokajları biz kendimiz oluşturuyor ve hayatımızı kendimize zindan ediyoruz.İnsanlık sisteminin doğal iyileştirici gücü, zihnimizi yenilemekten geçiyor. Günümüzde gelişen teknoloji nedeniyle de insanlardaki farkındalıklarla da bir çok teknikten yararlanıp bu blokajlardan kurtulabiliyoruz. Özellikle büyük büyük annelerimizden bize geçen ‘Genetik Mirasın’ yüklerini boşaltmak, yaşamımızı bu tıkanıklıklardan kurtarmak, mirasımızın memnun olmadığımız kısmını gelecek nesillere aktarmayı durdurmak mümkün.Yan sütunlarda blokajlarımızı temizleme yöntemlerini okuyabilirsiniz.Haydi, insanlık sisteminin doğal iyileştirici gücünü kullanalım ve blokajlarımızdan kurtulalım.Sevgiyle kalınız.Yapmanız gereken ilk düşüncelerinizi kontrol etmektir. Onların farkında olmaya başladığınızda sizi yönetmemeye başlayacaklardır. Bir not defteri alın ve her negatif düşüncede bir (+) koyun. İlk zaman ne kadar çok düşünce geçtiğine şaşıracaksınız. Ama bir hafta boyunca yapınca göreceksiniz ki azalmaya başlayacaktır.Düşüncelerin kontrolü sizde olunca bir şeyi fark edeceksiniz. O da sizi yıkan duygularınızın azalması olacak fakat burada duygu farkındalığı çok önemlidir. Eğer duygularınızın farkında olursanız enerji blokajlarını kaldırırsınız.Yorgun hissetmek doğaldır. Ama dinlendikten sonra bile yorgun hissediyorsanız bu blokaj yaşadığınızı gösteriyor. Yaşadığınız negatif bir olay sizi bu hale sokuyor olabilir. Bilinçaltınızı yeniden programlamak ve enerjinizi düzenlemeniz gereklidir. Bu olayı hatırlamıyor veya önemsemiyor olabilirsiniz. Ama gerçekte sizin enerji blokajı yaşamanıza neden olan ana olay olabilir.Her gün 10 dk bir meditasyon size huzur sağlayacaktır. Basit bir nefes egzersizi olarak bile düşünebilirsiniz. Burada enerjinizin yükseldiğini hayal edin.Olumlu cümlelerini her gün kullanın."Enerjim yükseliyor ve huzurluyum""Enerji bağlantılarım açılıyor ve güzelleşiyor""Harika hissediyorum""Mutlu ve huzurlu bir insanım"Düşüncelerinizin sizi bu kadar yormasının bir nedeni enerjinizi tutmanızdır. Serbest bırakmayı öğrenin. Güzel yürüyüşlere çıkın ve kitap okuyun. Zihninizi boşaltacak faaliyetler keşfedin. Resim veya müzik gibi hobiler edininEvet yaşanan olayları affetmek gerçekten zor olabiliyor. Hele de siz haklıysanız. Ama bu affetmek sizin için olan bir şey. Geçmişi bağışlamayı başarırsanız hayatınız tamamen değişecektir. Aynı şekilde gelecek için umut edin. Güzel düşünceler güzel şeyler getirir.