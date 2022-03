Spiritüel Yolculuk

“Değişimin sırrı, tüm enerjinizle odaklanmaktır; eski ile savaşmaya değil, yeniyi inşa etmeye.” – Sokrates

Değişime Direnmek



Hayat bu kadar çok değişikliklerle dolu olduğu halde neden değişimden bu kadar korkuyoruz? Oysa, değişmeyen tek şey değişimin ta kendisi…

Dün olduğumuz kişi bugün biz değiliz ve ne kadar çabalasak da, şu anda yarın olacağımız kişi de değiliz.



Değişim, konfor bölgesinin sonunda başlar aslında. Konfor alanımızdan çıkmayı başardığımızda değişimin de başladığını görmüş olacağız. Herhangi bir değişiklik ya da yeni bir deneyim karşısında konfor alanımızı terk ediyor olmak bizde korku hissine yol açacaktır.

Böylelikle beyin de değişimden nefret ediyor olacaktır.



Öte yandan, değişikliklerle yüzleşebilmek için ürettiğimiz adrenalinin fazla miktarı beyni şaşırtabilir ve bu artışı güvensizlik ya da öfke duygularıyla ilişkilendirebilir. Bununla birlikte, bu kimyasal etkileşimin yeni olaylara karşı hazırlıklı olmamıza ve onlarla baş etmemize yardımcı olduğunu unutmamalıyız. Bu nedenle, bütün değişiklikler, aralarında en çok korktuklarınız bile, kendi içlerinde belirli bir melankoli taşır.



***

Karşımıza fırsatlar çıktığı zaman değişmeliyiz. Çünkü bir şeyler değişmez, biz değişiriz.

Geçen sene olduğumuz insanla biz aynı kişi değiliz mesela.. Sevdiğimiz insanlar da aynı değil.

Hepimiz sürekli halde değişiyoruz. Başkaları ne kadar değişirse değişsin, ne olursa olsun onları hala takdir ediyor olmamız konfor alanımızın dışına çıkamadığımız anlamındadır. Onları hala takdir etmek yerine akıllı olup aynı şeyi kendimizle de başarmalıyız.

Değişime direnmenin bir zayıflık olduğunu da gözardı etmemeliyiz. Ruh sağlığı kişinin gelişme ve koşullara uyum sağlama yeteneğine dayanır. Kendimizi modellere ve ilkel şemalara kelepçeli halde tutmak sadece acı çekmemize neden olur. Bu nedenle, deneyimlerimizden ders almaya ve onlar sayesinde değişmeye direnmemiz gerekir.



Değişimden kaçınmak, korkularımızla yüzleşmek zorunda kalmadığımız konfor alanının sınırları içinde kalmaya duyduğumuz arzunun bir göstergesidir.

Öte yandan, bir kişi değişim karşısında çok isteksizse, kendi problemlerinin sorumluluğunu almayan biri olduğu anlamına gelebilir. Bunun yerine, yaptığı bütün hatalar için başkalarını suçlamayı tercih eder. Bu kesinlikle kendi sorunlarına sahip çıkmaktan çok daha kolay bir yoldur. Bununla birlikte, böyle bir tutum ileriye doğru hareket etmenizi engeller.



Sevgiyle kalınız, değişmeye direnmeyiniz.



Fatoş Kızılyürek

[email protected]



HAFTANIN GÜNLERİ VE ENERJİLERİ



PAZARTESİ

Haftanın ilk günü işe gitmek hepimizin bildiği “pazartesi sendromu” duygusunu tetikler. Çünkü bugün yuvada, güvende ve aileyle olma isteği güçlüdür. Bugün eğer bağlar zayıflamışsa onları güçlendirmek, yemek yapmak, turşu kurmak ve evle ilgilenmek için ideal bir gün. Duygularımızı ifade etmeyi seçebiliriz. Bu karşı tarafın bize empati yapmasını kolaylaştıracaktır. Taşınmak ve ev almak için bugünü değerlendirebilirsiniz. Bugün yapılan evlilikler de, duygular ve ruhun durumu önemli olur. Kişiler birbirine annelik yapmaya meyillidir. Koruma kollama duyguları fazladır.



SALI

Cinsel libidonun yükseldiği bir gündür. Bu konudaki sorunları masaya yatırabilirsiniz. Başlamak ve girişim yapmak için ideal bir gün. Yeni başlangıçlar, yeni kararlar alınabilir. Resmi kurumlarla bağlantılı işlerimizi halledebiliriz. Finansal yatırımlarımızı değerlendirebiliriz. Öfke ve agresyon enerjimiz çok yüksek olacaktır. Bizi daha çok sinirlendirecek girişimlerden uzak durmak faydalı olabilir.





ÇARŞAMBA

Hızlı, pratik, çalışkan ve kaliteli iletişim kuracağımız bir gündür. Tüm iletişim faaliyetlerimizi; mail, mesaj, görüşme, randevu, seminer, eğitim gibi bugün yapabiliriz. Zihin kapasitemiz yüksek olacağından, daha iyi anlar ve anlatırız. Doğru iletişim kurabiliriz. Kardeş, kuzen, yeğen ve yakın akrabalarımızla yapacağımız organizasyonlar keyif verecektir. Tatsızlıkları ve küslükleri gidermek için ideal bir gün. Sözleşmeler, anlaşmalar ve imzalar bugün atılabilir. Büyük organizasyonlar başarı ile yürütülebilir. Evcil hayvanlarımızla ilgilenebiliriz







PERŞEMBE

Öğrenmenin ve bilgi toplamanın günüdür. Bugün başladığımız kitap, bize çok faydalı gelecektir. Seyahat planlarımızı bugün yapabiliriz. Bu seyahatten çok fazla keyif alırız. Bir eğitime başlamak veya bitirmek için yine bugünü kullanabiliriz. Film seyretmek, müzik dinlemek, gezmek, etkinliklere katılmak, seminer almak veya vermek için bugün harika bir gündür. Bugün yapılacak her türlü spritüel ve enerji çalışmalarından maksimum fayda sağlayabiliriz. Şifa enerjisi yüksek bir gün olduğundan yapılacak dua ve zikir çalışmaları da çok yerinde olacaktır.



CUMA

Bugün alışveriş yapmak, cilt bakımı ve estetik operasyonlar için uygun bir gündür. Sonuçlardan memnun kalırız. Bir ilişkiye başlamak veya yeni tanıdığımız biriyle randevu günü ayarlamak için de idealdir. Ev veya iş yerimizle ilgili dekorasyona başlayabiliriz. Alacağımız her şey gayet zevkli olacaktır. Para açısından bereketli bir gündür. Kazanç anlamında da keyifli olabiliriz. Ev alımı satımı için, yatırım yapmak için değerlendirebiliriz. Gece gezmeleri, davetler, keyifli organizasyonlar, partiler yapabiliriz. Evlilik için seçilecek en güzel gün olabilir



CUMARTESİ

Cumartesi hafta sonu enerjisinde olsa da, enerji olarak bize daima sorumluluklarımızı hatırlatan bir gündür Satürn enerjisinden dolayı. Çabuk olmasını istediğimiz işlerden bugün vazgeçmemiz önemlidir. Bugün daha çok sosyal olmalı, grup faaliyetleriyle ilgilenmeli, arkadaşlarımızla plan yapmalıyız. Bugün arkadaşlara ayrılacak en iyi gündür. Bugün, başlatacağımız her türlü üyelik kalıcı olacaktır. Hedeflerimize ve geleceğimize odaklanabilir ve plan yapabiliriz. Ailemizdeki yaşlı kişilerle bir arada olmak, yaşça büyüklerin fikirlerini almak onlara zaman ayırmak geleceğimiz açısından faydalı olacaktır.



PAZAR

Haftanın en sıcak günüdür. Genellikle dışarıda ve keyifli zaman geçirme ihtiyacı doğurur. Çocuklarımızla zaman geçirebilir, onlarla bol bol ilgilenebiliriz. Bize iyi gelen kişilerle olmak, onaylandığımızı hissettirecek ve kendimize olan güvenimizi tazeleyecektir. Mümkün olduğunda, açık havada yapılacak organizasyonlar neşemizi yükseltecektir. Bugünü hobilerimize ayırabilir, yetenekli olduğumuz alanların keşfine çıkabiliriz. Yeni tanışmalar ve yeni randevular için yine uygun bir gün. Kuaför ve saçlarımızla bugün ilgilenirsek sonuçtan memnun kalabiliriz.