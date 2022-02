Spiritüel Yolculuk

Yürekleri aşk ile atan herkese selam olsun....

BU PASTA AŞK TAZELETİR

RED VELVET CAKE

3 su bardağından 1 parmak eksik un (310gr. )

1 tepeleme yemek kaşığı kakao (16gr. )

1 tepeleme çay kaşığı kabartma tozu (5gr. )

1 tepeleme çay kaşığı tuz (5gr. )

1 paket vanilin

1 su bardağı küp doğranmış yumuşak tereyağ (113gr. )

2 su bardağından 1 parmak eksik toz şeker (300gr. )

2 adet yumurta

1 tam ve çeyrek su bardağı sıvı yağ (220gr. )

1 tatlı kaşığı beyaz sirke (5ml. )

1 tam ve çeyrek su bardağı süt (240gr. )

Kırmızı gıda boyası (yavaş yavaş eklenecek)

1 paket pastacı kreması

2 su bardağı süt

1 paket toz krem şanti

Yarım su bardağı soğuk süt

Kek hamuru için kuru malzemeler bir kaseye elenir.

Tereyağ ve toz şeker mikser ile çırpılır. Yumurtalar teker teker eklenip çırpmaya devam edilir. Sıvıyağ, süt, sirke eklenir ve karıştırılır. Yavaş yavaş kuru karışım ilave edilir ve mikser ile çırpılır. En son gıda boyasıyla istenilen kırmızı renk elde edilir. 2 adet kelepçeli kalının tabanı yağlı kağıt ile kaplanır. Kek harcı iki kalıbada eşit miktarda dökülür, üzeri düzlenir. 175 derecelik ısıtılmış fırında 25 dk. Pişirin. Kekler fırından alınıp soğutulur ve streç film ile sarılır. Bir gece buzdolabında dinlendirilir. Dinlenen keklerin kenar kısımları bıçak ile kesilir. Bombelik varsa alınır. Kesilen parçalar bir kase içerisinde ufalanır pasta dış süslemesinde kullanılır Kreması için pastacı kreması ve süt bir tencerede devamlı karıştırılarak pişirilir. Üzeri streç film ile kaplanır ve soğutulur. Ayrı bir yerde krem şanti yarım su bardağı süt ile çırpılır. Pastacı kreması biraz karıştırılır ve yumuşaması sağlanır 1 kaşık şanti ilave edilir öyle yumuşatılır. Ve son olarak şanti ve pastacı kreması birleştirilir mikser ile güzelce çırpılır. Kek arasına kremanın yarısını sürülür, üst keki konur ve tüm dışı kalan krema ile kaplanır. Ufalanan kek kırıkları ile tüm pasta süslenir. Biraz dolapta dinlendirilir ve servis edilir.

İnsana dair her şeyin, her değerin metalaştırılarak, pazara sürüldüğü ve bir fiyata tabi tutulduğu bu toplumsal-ekonomik düzende, İNSAN bedeni gibi duygularının da bu pazarın birer tüketim maddesi, birer pazar malı-META haline getirilmiş halini kutlayacağız 2 gün sonra. 14 Şubat Sevgililer Günü’nü…Kimsenin görüp de itiraf edemediği, bilerek yada bilmeyerek bir parçası olduğu tüketim toplumunun ve onun, haz ilkesinin esiri olduk. Yeni dünya düzeni ve globalleşme diye yaygarası koparılıp, özenti yaratılan şey aslında, TÜKETİM ÇILGINLIĞI… Amerikan fast food kültürü gibi.İnsanı insan yapan duygulardan en güzeli olan SEVGİ yi de, bu pazarın bir tüketim metası haline getirmelerine izin vermeyelim. O kalpli donları, üzerinde ‘Seni Seviyorum’ yazan ayıcıkları, allayıp pullayıp tazeymiş gibi kakıştırdıkları kırmızı gülleri, kalp şeklinde oldukları için fahiş fiyata sattıkları herşeyi bir kenara bırakıp da gidip bir kucak açalım sevdiklerimize. Sımsıkı sarılalım. Hatta ‘iyi ki varsın’ diye fısıldayalım kulaklarına. Kapitalizmin pek hoşuna gitmese de birilerinin yüreğini ısıtalım, sevildiklerini hissettirelim. Daha fazla satın alarak, daha fazla tüketerek daha fazla sevmiş olmuyoruz çünkü.Liseli aşıklar için bir eğlence, renklilik olarak düşünülebilir de belirli bir olgunluğa erişmiş, yaşını başını almış insanların sevgililer gününden beklenti içine girmeleri kandırmacadan başka bir şey olamaz...Sürekli birbirini üzen çiftlerin bugüne özel olarak acemi aşık maskesi takıp tiyatro oynamaları da eğlenceli bir hal alıyor doğrusu... Ya da Sevgililer gününde çevreye caka satmak için borç harç alınan bir yüzük ya da mecburiyetten alınan samimiyetsiz bir hediye...Bunun yanında birbirine gerçekten tutkun olan aşıklar için de 14 Şubat'ın bir anlamı yok zaten...onlar için birlikte oldukları her gün sevgililer günü...hediyesiz....gösterişsiz...ve samimi....Yürekleri aşk ile atan herkese selam olsun....Birlikte çekilmiş en sevdiğiniz fotoğrafları arşivden çıkarın ve bir kolaj yapın. En güzel anlarınızdan oluşan küçük bir albüm hoş bir sürpriz olabilir.Eğer resim yapabiliyorsanız ya da çiziminiz kuvvetliyse, aşkınızı kağıda yansıtmaya ne dersiniz? İlişkinizi mutlu sonla bitiren bir çizgi roman hem sıradışı hem de eğlenceli olabilir.Çılgın bir kişiliğe sahipseniz, onun işyerinde dış cephe camları silen asansöre binin. Çalıştığı kata geldiğinizde camı tıklatıp 'seni seviyorum' yazan notu gösterin.O gün birlikte bir mağazaya alışverişe gidin, sonra birden ortadan yok olun ve onu ne kadar çok sevdiğinizi mağazada mikrofonlar aracılığıyla anons edin. Elbette tüm bunları mağaza yetkilileriyle önceden organize etmeyi unutmayın.Ona aldığınız hediyenin ucuna üzerinde 'seni seviyorum' yazan kocaman bir balon bağlayıp masasının üzerine koyabilirsiniz.Kocaman bir takvim hazırlamaya ne dersiniz? Büyük bir kartonun üzerine tüm ayları ve günleri sıralayın. Her gün için bir sevgi sözü yazın ve üzerini minik kağıtlarla kapatın. Sevdiğinizin her gün sizi düşüneceğinden emin olabilirsiniz.Onu eski zamanlara geri götürmek ve gülümsetmek istiyorsanız, kenarda köşede unutulmuş mutlu bir çocukluk fotoğrafını büyüttürüp çerçeveletin.Bahar aylarında yemyeşil kırlarda piknik yapmak çok güzel olabilir. Ama bu mevsimde de imkansız değil. Salonunuzda kocaman bir alan açın ve yere bir piknik sofrası kurun. Kokulu mumlar, loş bir ışık ve romantik bir müzik ortamı daha da farklılaştıracaktır.Bir kaset veya CD'ye onu ne kadar sevdiğinizi ve sizin için ne kadar önemli olduğunu anlatan bir konuşma kaydedip ona hediye edin.Müzikle aranız iyiyse, ona aşkınızı anlatan bir şarkı yapmaya ne dersiniz? Tabii şarkıyı da kendiniz söylemek kaydıyla. 17 Ona keyif hediye edin Sevdiğinizin son zamanlarda çok çalıştığını ve yorulduğunu düşünüyorsanız, belki de ona keyifli dakikalar hediye edebilirsiniz.Sürekli dinlediği bir radyo programı varsa, ona bu program aracılığıyla da aşkınızı ilan edebilir ve şarkınızı gönderebilirsiniz. Elbette bunun organizasyonunu önceden planlamalısınız.Eğer maddi durumunuz elveriyorsa, evinizin yakınlarında bir billboard kiralayın ve ona ordan aşkınızı ilan edin.Yine maddi durumunuz elveriyorsa, onun için bir havai fişek gösterisi düzenleyebilirsiniz.Her Sevgililer Günü'nde gazetelerde aşk ilanları yayınlanıyor. Siz de gazeteye bir ilan vererek, ona olan aşkınızı herkese duyurabilirsiniz.Sevgililer Günü'ne özel bir pasta yapabilirsiniz. Kırmızı gıda boyası kullanarak kalp şeklinde bir pasta yapın ve üzerine krem şantı ile 'seni seviyorum' yazın.Eğer gerçekten romantizm rüzgarları estirmek istiyorsanız, sevdiğiniz için bir şiir yazmayı deneyebilirsiniz. Kırmızı bir kağıda dökeceğiniz satırlardan oluşan şiiri küçük bir kalp kutuda hediye edebilirsiniz.Parfümerilerden elde edeceğiniz esans kokularıyla ona özel farklı bir parfüm oluşturabilirsiniz.En sevdiği renklerden oluşan bir atkı veya bere örüp, soğuk kış aylarında içinin ısınmasını sağlayabilirsiniz.Sizin için özel olan bütün şarkıları bir kasete veya CD'ye kaydedin. Kapağını da birlikte çekilmiş bir fotoğrafınızla süsleyin.Arabasına çiçekler, çikolatalar ve aşk sözcüklerinin bulunduğu minik notlar yerleştirin. Sonra da bir bahane uydurup onu arabaya gönderin.Eğer sevgiliniz denizi seviyorsa, onun için küçük bir tekne kiralayabilirsiniz. Ay ışığında yapacağınız romantik bir gezi hoş bir sürpriz olabilir.İş yerindeki çekmecesine, odasının duvarlarına, sandalyesine veya dolaplarının üzerine sevgi mesajları ve küçük sürpriz hediyeler yerleştirin.Eve dev bir dünya haritası alın ve en sevdiği ülkeleri kalplerle işaretleyin. Bir kalbin içine de 'çekmeceye bak' ya da benzeri bir not yazın. Çekmeceye de o ülkeye gitmek için iki tane uçak bileti koyun.Eğer uzun zamandır kedi, köpek, kuş veya balık sahibi olmak istiyorsa, neden Sevgililer Günü'nde olmasın?Sadece ikiniz için bir tiyatro salonu kiralayın ve sahneye şık bir sofra kurun. Perde açıldığında ve garson sizi sahneye davet ettiğinde tüm salonu romantizm kaplayacaktır.İster başharflerinizden oluşan bir kolye ucu, isterseniz isimlerinizin yazılı olduğu bir yüzük ya da herhangi başka bir takı. Önemli olan sadece size özel olması.İmkanınız varsa küçük bir uçak kiralayın ve kuyruğuna aşkınızı anlatan bir bez afiş asın.Nasıl tanıştığınızı ve onu ne kadar çok sevdiğinizi satırlara döküp bunu küçük bir kitapçık olarak bastırabilirsiniz.