Spiritüel Yolculuk

Hayallerinizi gerçekleştirmek için muhteşem reçete: Başarının 7 spiritüel yasası

1. İçsel Güç Yasası:

Ruhani Ritüeller: Adaçayı Tütsüsü Yakmak

Adaçayı Tütsüsü Yakmanın Faydaları

1- Arındırıcı etkisi vardır

2- Bazı koşulların semptonlarını hafifletmeye yardımcıdır

3- Manevi bir araçtır

4- Negatif enerjiyi yok etmeye yardımcıdır

5- Belirli nesneleri temizleyebilir veya güçlendirir

6- Ruh halinizi iyileştirmeye yardımcı olur

7- Stresi yatıştırmaya yardımcı olur

8- Uyku kalitenizi artırır

9- Zihinsel odaklanmayı artırmaya yardımcı olur

10- Enerji seviyenizi arttırmanıza yardımcı olur

11- Canlandırıcı bir koku yaratır

Tütsülemek için neye ihtiyacınız var?

Adaçayı demeti

Adaçayını tütsülemek için deniz kabuğu veya seramik kase

Çakmak veya kibrit

Bu yasayı hayatınıza yansıtabilmek için her gün kendinizle baş başa kalarak içsel gücünüz ile bağlantı kurabilirsiniz; bunun en basit ve temel yolu ise meditasyon yapmaktır. Kendi dinginliğiniz ile baş başa kaldığınızda oluşun boşluğunu deneyimleyebilirsiniz, bu yaratıcılık için büyük bir fırsattır.Evren, değiş tokuş yani alma ve verme enerjisinin dengesi ile hareket eder. Buna göre her ilişki, bir alma verme ilişkisidir. Vermek almayı doğurur, almak da vermeyi. En önemli nokta ise bir şeyi alırken veya verirken olan niyetinizdir. Niyetiniz her daim alan ve veren için mutluluk yaratmaya odaklanmalıdır,Bu yasa; hem eylemi hem de eylemin getirdiği sonuçları kapsar. Çok kullanılan ‘ne ekersen onu biçersin’ sözü bu yasanın temel mesajını içerir. Anlamamız gerekir ki, şu an hayatımızda olan ve olmayan her şey geçmiş seçimlerimizin sonuçlarıdır. Buna göre her anımızda bilinçli seçimler yapmak ve daima bunu iyi niyetlerle harmanlamak çok önemlidir.Hayatınızda her şeye ve her ana kabul vererek bu yasayı hayatınızda uygulamaya başlayabilirsiniz, yargılamaktan vazgeçmek ve olanı olduğu gibi ve en iyi olduğu şekli ile olduğunu bilerek kabul vermek bambaşka bir farkındalık seviyesine erişmenizi sağlayacaktır.Bu yasayı hayatınıza yansıtabilmek için arzularınızı yazarak bir liste yapabilir, bu listede mevcut arzularınıza bağımlı olmadığınız ve arzularınızın sizden bağımsız gerçekleşemeyeceği bilinci ile onları serbest bırakabilirsiniz. Böylece niyetlerinize evrende yer tanırken, onlardan bağımsız hale gelerek şarta bağlı bir sevgiden uzaklaşmış olursunuz.Bu yasayı hayatınıza yansıtabilmek için; günlük hayatınızda gerçekleşen tüm olaylara sonuçtan bağımsızlaşıp sizin en iyi hayrınıza gerçekleşiyor olduğu, her şeyin nasıl olması gerekiyorsa en iyi şekilde size ulaştığı ve hayatta karşınıza çıkan tüm ‘’belirsizlik’’ durumlarını kucakladığınız, sevgiyle yaklaşacağınız ve bu durumları hayatınıza kabul edeceğiniz perspektifinden bakabilirsiniz.Bu yasayı hayatınıza yansıtabilmek için bugün sahip olduğunuz tüm yeteneklerinizin bir listesini çıkartabilir, hepsi hakkında detaylı olarak düşünerek sizi en çok saatlerinizi verseniz bile çalışmaktan ve üzerinde zaman harcamaktan yorulmadığınız yeteneğinize daha farklı bakmanız ve bu yeteneği insanlara hizmet ve daha fazla kişiye yararlı olabilmek adına nasıl kullanabileceğinizi sorgulayabilirsiniz.Adaçayı yakmanın manevi bir uygulama olarak birçok faydası vardır. Bazı araştırmalar adaçayının antimikrobiyal özellikler ve gelişmiş uyanıklık gibi belirli sağlık yararlarını destekler.Unutmayın: Adaçayı yakmak, bazı Kızılderili kültürlerinde kutsal bir dini uygulamadır. Ritüele saygılı davranın. Namaste.Birkaç gerekli aletle, adaçayı yakma veya tütsüleme uygulaması oldukça basittir.Temel ihtiyaçlarınız şunlardır: