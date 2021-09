Spiritüel Yolculuk

“Bugün hangi olay seni güldürdü?”, “ Hangi olaydan keyif aldın?” ve “Bugün hayatın için neyi öğrenmiş oldun?”

Numeroloji 2021: Doğum tarihine göre kişisel yıl sayısı nasıl hesaplanır? Doğum sayınız nedir? 2021 yılı için numeroloji değeriniz ve sizin için anlamı ne?

– Yeni başlangıçlara, olumlu enerjiye, saflığa işaret eder. Eylemler karşılığında gelecek ödüllerle ilgilidir. Mükemmelliyetçi, yaratıcı, girişimci, baskın, popüler, adil ve sabırsız bir imaj çizer.

– Başkalarıyla aynı ideallerde birleşebilirsiniz. Annelik etme, öğrenme, hassasiyet ve ikilemleri temsil eder. Derin düşünceleri simgeler. Aynı zamanda sizi karizmatik ve etkili biri yapar.

– Eğlenceli, sevgi dolu ve iyimser birisiniz. Öte yandan konuşkan, büyüleyici ve çekici bir yönünüz de var. Üç rakamı size idealizm ve kendini geliştirme yeteneği getirir.

– Kuvvetli, disiplinli, detaylar konusunda titiz, örgütlü, sistematik birisiniz. Ayrıca güvenilir ve sadıksınız. Dört sayısı sabrı da temsil eder. Ancak aynı zamanda mücadele, dik başlı olma gibi özellikleri de taşır.

– Özgür ruhludur. Gezmeyi sever. Bu kişilerin etrafında olmak keyif verir. Maceraperesttirler. Beş sayısı özgüveni temsil eder. Ayrıca bu kişiler genelde huzursuzdur. Bunun dışında eleştirel olma, mantık ve zeka gibi kavramlara da işaret eder.

– Bu kişiler merhametli, destekleyici ve huzurludur. Zevkler, aşk, yumuşaklık, dişi ilke ve ilişkiler 6 rakamının alanına girer.

– İçe dönük, sezgisel, hassas, sessiz olmanın yanı sıra; sorun çözücü, analitik ve adildirler. Bu kişiler gizli olana ilgi gösterirler. Derin konular onları çeker.

– Pratik, hırslı, çalışkan ve lider özellikleri ile öne çıkarlar. Bu kişiler tam bir başarı insanıdır. İşkolik olma eğiliminde olabilirler ancak bu, onların aile hayatlarının önüne geçmez. Dengeli bir aile hayatları vardır. Risk almak için isteklidirler. Bununla birlikte, sekiz rakamı deneyim, kısıtlama ve kontrolü de simgeler.

– Bu kişilerde güçlü bir adalet duygusu vardır. Bunun için mücadeleyi elden bırakmazlar. Hedefe giden yolda pes etmezler. Maneviyatları sağlamdır. Bu kişiler şifacı ve rehberdir. Öte yandan sadık, merhametli ve yaratıcıdırlar.

Unutkanlık için birebirdir.

Anlayış ve kurnazlık verir.

Üzerinde taşıyan, bedensel zayıflığa ve acımasızlıklara karşı koruduğu bilinir.

Cinsel enerjiyi ve duyarlılığı arttırır. Cinsel dengesizliğe karşı koruma sağladığı bilinir.

Bedeni kuvvetlendirir, temizler, canlandırır. Bilhassa kan damarları için çok yararlı bir taş olan lal, hayal gücünü harekete geçirir, sevgi ve şefkati sembolize eder.

Akciğer ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu ve iyileştiricidir.

Bulaşıcı hastalıkları tedavi etmede yardımcıdır.

Hormonsal dengeyi sağlar.

2 yıllık aradan sonra nihayet okullarımız büyük bir heyecanla açıldı. O yüzden hem biz hem de çocuklarımız çok heyecanlı. Heyecan kadar tedirginlik de var, en önemlisi okulların bir daha kapanmaması için herkes üzerine düşeni yapıyor mu endişesini taşırken çocuklarımızın mutluluğuna bu endişelerin gölge düşürmesine izin vermeyelim ve üzerimize düşeni yapalım.Geçen akşam yaşadığım bir olayı sizinle paylaşmak istedim. Üç kişilik çekirdek ailemde akşam sofrasındayken kızıma babası tarafından sorulan sorular oldukça dikkatimi çekti ve ben hemen hayaller aleminde… Ödevlerini yaptın mı?, öğretmenini iyice dinledin mi?, okul için almamız gereken bir şey var mı? soruları karşısında kızımın gözlerinde gördüğüm soru işaretleri, tedirginlik, suçluluk, kuşku gibi olumsuz duygulara hemen müdahele edip onları olumluya çevirmenin yolunu bulmalıydım. Ve babanın sorularını “Bugün hangi olay seni güldürdü?”, “ Hangi olaydan keyif aldın?” ve “Bugün hayatın için neyi öğrenmiş oldun?” sorularıyla oradaki atmosferi de yumuşatmış oldum. Kendi yaşadığım örneği biraz açalım…Bu örnek “Çocuklarımızın mutlu çocuk mu, başarılı çocuk mu olması önemli?” sorusunu gündemime getirdi hemen.Herkes çocuğunun hem başarılı hem mutlu olmasını ister. Fakat hangisi daha önemli dersiniz? Başarı dediğimiz kavramı sınav puanı, birincilikler, iyi bir üniversite kazanmak, popülarite gibi kavramlarla belirlemeyelim. Mutlu çocuk yetiştirelim. Çocuğum mutlu olmayı öğrenmişse aslında başarmıştır da bana göre. Peki çocuklarımız nasıl mutlu olmayı öğrenmeli? Tabii ki de en önemli faktör ebeveynler. Okuyan, araştıran, çocuğum için daha iyi ne yapabilirim diye düşünen ebeveynler başarılı ve mutlu bir çocuk yetiştirmek için tercih edilmesi gereken ebeveynlik modelidirler. Ebeveynin görevi çocuğun kişiliğini ve kimliğini bozmadan onu değerleri ve yetenekleri ile birlikte geleceğe taşımaktır. Buradaki anne baba sorgulayan, eleştiren, baskı uygulayan değil çocuğa rehber olandır.Peki ya eğitim sistemimiz?? Bizde ki eğitim sistemi çocuklarımıza mutlu olmayı öğretiyor mu?Mutsuz bir çocukta akademik başarı da sağlayamazsınız. Her zaman için mutlu çocuklar hayatta başarılı olur. Ebeveynler kadar öğretmenlerde önemli bir rol model. Çocukların okula isteyerek ve severek gelmesi öğretmenlerin performansına bağlı ve bu performans onların başarısını olumlu ya da olumsuz etkileyebiliyor. Öğretmen kavramının çok etkin olduğu eğitim sistemimize bakıyoruz ve yine sınıfta kalıyoruz.Bu konuda dert yakındığım bir arkadaşım Finlandiya eğitim sisteminden bahsetti. Eğitimde dünyaya örnek bir ülke.Finlandiya eğitim sisteminde düşük maliyetler, kısa okul saatleri, ev ödevlerinin olmaması ile yüksek akademik başarıyı sağlıyorlar. Bireyselliğe, bağımsızlığa önem veren, öğrencilerine kendi eğitim programını kendi düzenleme sorumluğunu yükleyen eğitim anlayışıyla eğlenerek öğrenmeyi birleştiriyorlar.Çocuğa bir birey olarak değer verilen bu sistemde çocuklardan biri yeterince iyi öğrenemiyorsa öğretmenleri bunu hemen fark ediyor ve çocuğun öğrenme programını onun bireysel ihtiyaçlarına göre düzenliyor.Dikkatimi çeken başka bir nokta ise okullarda spor karşılaşmaları yapacak takımların olmaması. Spor var ama rekabet yok. Rekabet ve üstünlük kazanmanın değer verilmediği Fin eğitim sistemi, eğitimde önceliği BAŞARI’ya değil MUTLU ÇOCUKLAR yetiştirmeye veriyor. Sonrasında başarı zaten geliyor.İmrenerek bakmamak elde değil gerçekten…Sevgiyle kalınız…Fatoş Kızılyürekf_kizilyü [email protected] Evrende her sayı, her harf bir gezegen ile ilişkilendirilmiştir. Türk İslam kültüründe, Avrupa’da iseolarak adlandırılır.Her birimizin doğum tarihlerimize göre yaşamımızın kadersel etkileri ile betimlenen sayıları vardır.Bu sayılar temsil ettikleri ile hayatlarımız da hangi gezegenle ilişkili ise o gezegenin temsil ettikleri ile ilgili konularda kendi şifrelerimizi çözmemize yardımcı olur.(13 Kasım 1981)Tüm rakamların sayısal değerlerini yazıp toplıyoruz.Yani2+5= 7 çıkan rakam sizin doğum sayınızdır.Böylelikle doğum sayınıza göre numerolojideki anlamlarını öğrenebilirsiniz.LaL Taşı Faydaları