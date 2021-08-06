Spiritüel Yolculuk

Etrafımızda sürekli dolanan sözler: Hayat şartları zor, insanlar güvenilmez, bu saatten sonra ne olacak?, yeterli imkan yok, zaman yok, fırsat yok, sadece şansı olanın parası var… vs…



Fatoş Kızılyürek

[email protected] HazırlayanFatoş Kızılyürek

ÖZLÜ HİKAYELER

1 kilo tereyağı

Bir fırıncıya bir kilo tereyağı satan bir çiftçi vardır. Bir gün fırıncı, doğru miktarı alıp almadığını görmek için terayağını tartmaya karar verir. Elde ettiği sonuç karşısında son derece öfkelidir. Hemen bir çırpıda çiftçiyi mahkemeye verir.

Hakim çiftçiye tereyağını tartmak için herhangi bir şey kullanıp kullanmadığını sorar. Çiftçi, “Hakimim, ben ilkel biriyim. Herhangi bir şey kullanmıyorum ama bir teraziye sahibim.” der. Hakim, “O zaman tereyağını nasıl tartıyorsun?” diye sorar.

Çiftçi kendinden emin bir şekilde şöyle der: “Hakimim, fırıncı benden terayağı almaya başlamadan önce ben ondan bir kilo ekmek alırdım. Fırıncı her gün bana ekmeği getirdiğinde onu teraziye koyarım ve aynı ağırlıkta tereyağı veririm. Eğer burada suçlanması gereken biri varsa, o fırıncıdır.”

Hayat aslında böyle bir şeydir. Tıpkı atasözünün dediği gibi ne ekersen onu biçersin. Hayatta ne verirsen karşılığında onu alırsın. Başkalarını kandırmaya çalışırsan sonunda kendini kandırmış birisi olarak öylece kalırsın.

EVİMİZİ NEGATİF ENERJİLERDEN TEMİZLİYORUZ

İstifçilik yapmayın! Tüm o ıvır zıvırları, işinize asla yaramayacak ama atmaya kıyamadığınız her şeyden evinizi de kendinizi de kurtarın.

Adım adım evin girişinden başlayarak salon, mutfak, banyo ve yatak odası şeklinde biriktirdiğiniz eşyaları gözden geçirin. Hediye diye atmak istemediğiniz ya da artık kullanmadığınız eşyaları belirleyin. Hepsine teşekkür edin ve artık size hizmet etmedikleri için bir başkasına verin ya da geri dönüşüme gönderin. Hepsini bir kerede yapmak zor geliyorsa parçalara bölebilirsiniz. Eşyalardan arınma işlemi bittikten sonra sıra düşüncelere gelsin.

Huzur ve güven verici bir özelliği vardır, bu sayede kaygılarınızdan kurtulmanıza olanak sağlar.

Düşüncelere netlik kazandırır, zihin faaliyetlerini güçlendirir.

Duygusal dengelenmeye yardım eder, aşırılıklara karşı koruyucu etkisi vardır.

Antioksidandır. ...

Odaklanmayı kolaylaştırır.

Etrafımızda sürekli dolanan sözler: Hayat şartları zor, insanlar güvenilmez, bu saatten sonra ne olacak?, yeterli imkan yok, zaman yok, fırsat yok, sadece şansı olanın parası var… vs…Etrafında seni aşağıya çekmek isteyenler olabilir. Neden biliyor musunuz? Çünkü onlar oradalar. AŞAĞIDA. Onlar da senin orada kalman gerektiğini düşünür. Farklı bir hayatın var olduğu düşüncelerine kendilerini kapatmışlardır, hatta duymaya bile tahammülleri yok.Ya da etrafında kendinle ilgili bir sürü yargı olabilir. Bunlar seni tanımlamaz. Kendinle ilgili tüm tanımlara ancak sen karar verirsin. Senin hayatını bu yargılara sahip insanlar yönlendirmemeli. Yoksa tek bir adım bile ileriye gidemeyiz. Kulak vermemeyi öğrendikçe duymaz oluyoruz.Başarmak için 2 şeyin olması gerekir. Hayalin ve hedefin. Tek başına hayalinin olması yetmez. Hedeflerini de belirlemelisin. Asıl itici güç hedeflerindir ve burda çok net olmalısın. Kendine kısa vadeli ve uzun vadeli hedefler belirlemelisin. 3 yıl sonra nerde olacağını hayal edebilirsin mesela. Hayatında kimlerin olacağını veya olmayacağını. Adımlarını belirle ve mutlaka gerçekleştir. Yatağından çık; durgunluğunu üzerinden at ve ayağa kalk.Bugün başlasan neleri değiştirebilirsin, bir düşün…Neler öğrenebilirsin, neler kazanabilirsin, neleri değiştirebilirsin.Bugün sıfırdan başlayarak bir müzik aleti çalabilirsin.Bugün sıfırdan başlayarak bir konuda uzmanlaşabilirsin.Bugün sıfırdan başlayarak ufkunu geliştirecek bir kitap okuyabilirsin.Bugün sıfırdan başlayarak bir spor dalında kendini geliştirebilirsin.Bugün sıfırdan başlayarak hayalini kurduğun hedefine bir adım atabilirsin.İşte bu adım senin muhteşem hayat yolculuğunun adımı olabilir. Kendine bir sor; ‘başarmam için neler mümkün?’