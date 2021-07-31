Spiritüel Yolculuk

"Ömrünüzü geçmişte yaptığınız hataları düşünüp, kendinizi suçlayarak geçirebilirsiniz. Ancak size temin ederim ki, bu geçmişinizde zerre kadar değişikliğe bile yol açmayacaktır." -

Dr. Wayne W. Dyer

HAFTANIN ÖNERİSİ



Özlü Hikayeler...

Suyun Ağırlığı

Evimizi negatif enerjilerden temizliyoruz…



Taze meyvelere yer açın

Meyveler de kötü enerjiyi uzaklaştırmaya yardım eder. Mutfak veya yemek odanızda devamlı taze meyve bulundurun. Çürük meyveleri hemen çöpe atınız…

HAFTANIN FARKINDALIĞI

Yorgunluk Hissinin Fiziksel Değil Ruhsal Olduğunu Gösteren 8 İşaret





Eğer sık sık bitkin ve yorgun hissediyorsanız yalnız değilsiniz. Aslında her 5 kişiden 1’i bu durumdan şikayetçi. Modern hayatın getirdiği yoğun iş temposu; stres, uykusuzluk ve egzersiz eksikliğiyle birleşince yorgun hissetmemek pek de mümkün olmuyor. Peki, bu bitkinliğin sebebinin fiziksel değil de ruhsal olduğunu hiç düşünüzdünüz mü? Bedeninizin değil ruhunuzun yorgun olduğunu gösteren 8 işareti sizin için derledik.



1. Uzun bir gece uykusu çektikten sonra hala yorgun hissetmek

Yeterli sürede uyuduğunuzda bile dinlenmiş hissetmiyorsanız bu önemli bir işaret sayılabilir. Uyuyarak bedeninizi dinlendirebilirsiniz ancak ruhunuz dinlendiremezsiniz.



2. Gün içinde sık sık düş kurma ve gerçeklikten kaçma

Hayatın gerçeklerinden hayal kurarak kaçıyor olmak, ruhen yorgun olmanın en önemli göstergelerinden biri sayılabilir.



3. İlgisizlik ve hevessizlik

Etrafınızda olan bitene kayıtsız kalıyor, hiçbir şeyi arzulamıyorsanız yorgunluğunuz fiziksel değil de ruhsal olabilir.



4. Ani duygu değişiklikleri

Durup dururken gülmeye ya da ağlamaya başladığınız oluyor mu? Peki ya olmayacak şeylere alınganlık göstermek? Eğer bu ani duygu değişimlerini yaşıyorsanız ruhunuzu dinlendirmeye ihtiyacınız olabilir.



5. İyiymiş taklidi yapmak

Eğer iyi olduğunuz konusunda kendinizi ve çevrenizi kandırıyorsanız karşılaşacağınız ilk sorun yorgunluk olacak. Hissettiğiniz gibi davranamamak kadar yorucu çok az şey var!



6. Yalnız hissetmek

Etrafınızdaki insanları kendinizden uzaklaştırmanız ya da sizi anlamadıklarını düşünerek içinize kapanmanız hiçbir sorunu çözmez. Aksine sorunlarınızla kendi başınıza boğuşurken daha fazla yorulursunuz.



7. Başkalarından saklanma isteği

Bir köşeye oturup herkesten ve her şeyden uzak kalmak pek mümkün sayılmaz. Bu hissiyata sahipken iş ve sosyal hayatınıza devam etmek ise işleri daha da zor bir hale sokabiliyor. Yorgunluğunuzun sebeplerinden biri üzerinizdeki bu psikolojik baskı olabilir.



8. Negatif düşünceler

Eğer güzel ve eğlenceli şeyler yerine aklınıza hep negatif düşünceler geliyorsa fiziksel değil ruhsal olarak yorgun olabilirsiniz. Ruhen yorgun olduğunuzu gösteren bu işaretler, çözümün uykuda ya da diğer fiziksel yöntemlerde olmadığına dair de fikir veriyor.



Bir psikolog, dinleyicilerine stres yönetimini öğretirken elinde bir bardak su vardır.Birden elindeki bardağı havaya kaldırır. Odadaki herkes psikoloğun “Sizce bu bardak boş mu dolu mu?” sorusunu soracağını düşünür. Ancak psikolog gülümser ve şu soruyu sorar “Sizce bu bardaktaki suyun ağırlığı nedir?”Cevaplar değişkenlik göstermekte, herkes bir miktar söylemektedir. Psikolog cevaplara şöyle karşılık verir “Net ağırlık önemli değildir. Ağırlığı onu ne kadar taşıdığınıza göre değişir.” ve devam eder “Eğer ben bu suyu bir dakika taşırsam bir sorun olmaz. Ama bir saat taşıdığımda kolum ağrır. Eğer bir gün boyunca taşırsam kolumu uyuşacaktır ve bu çok zor olacaktır. Tüm bu durumlarda suyun ağırlığı hep aynıdır. Ancak ben suyu ne kadar uzun süre taşırsam o kadar ağırlaşır.”Şöyle devam eder “ Hayatımızdaki stres ve endişeler de aynı bu su gibidir. Onları kısa bir süreliğine düşünün, bir şey olmaz. Ancak onları gecenize ve ertesi gününüze taşımamalısınız. Eğer hala geçmişin stresini üzerinizde hissediyorsanız sizin için suyu yere bırakmanın zamanı gelmiştir.”