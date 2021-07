Spiritüel Yolculuk

Bugün evimizi negatif enerjilerden arındırıyoruz...

1- Kahve tütsüsü: 1 çay kaşığı Türk kahvesini kuru bir şekilde kavurun. Bir kaba alın. Böylece daha iyi hissedeceksiniz

2- Defne yaprağı tütsüsü: Birkaç tane kuru defne yaprağını bir tavada rengi değişene kadar ısıtın. Yapraklar gün boyunca tavada kalsın, evin enerjisi nötrlensin.

3- Gül tütsüsü: Kurutulmuş gül yapraklarını yakarak tütsü elde edebilirsin. Bu tütsü hem negatif enerjisi kovar hem de sevgi enerjisi verir.

4- Adaçayı tütsüsü: Birkaç dal kurutulmuş adaçayını birbirine bağlayın ve ocakta yakarak evin içinde dolaştırın. Evin havası yavaş yavaş değişecek.

5- Lavanta tütsüsü: Kurutulmuş lavanta dallarını birbirine bağla ve yak. Yorgunluk, uykusuzluk, depresyon ortadan kalkacak.

En önemli zaman şimdiki zamandır. En önemli kişi karşınızdaki kişidir. En önemli eylem daima sevgidir. Eckhart Tolle





Merhaba sevgili Halkın Sesi okuyucuları,Çıkmış olduğumuz ruhani yolculuğumuzda bencil olmayı ele alalım bu hafta. “Bencil olmak kötüdür” ya da “bencil insanlardan nefret ederim.” dediğinizi duyar gibiyim. Ama aslında öyle değil. Bencil olmak dünyanın en mükemmel şeyidir. Bencil olmak demek; durum ne olursa olsun, ne yaşanırsa yaşansın her zaman ve her durumda “Ben şuan ne istiyorum” sorusunu kendimize sorabilme yeteneğidir.İstemediğiniz bir durumun içine mi çekiliyorsunuz? Sırf hatır gönül için, enerjiniz düşe düşe birşeyler mi yapıyorsunuz. Hoşlanmadığınız bir durumla karşı karşıya mı kaldınız? Bencil olun ve “hayır” deyin gitsin. Kendiniz olmaktan uzaklaşmayın. Kendinizden uzaklaşıyorsanız, kendinizi sevemezsiniz. Başkalarını sevebilmenin ön koşulu kendinizi sevebilmektir. Kendinizi sevebilmenin ön koşulu ise kendin olmaya izin vermektir. Bunun için de şu sihirli soruyu her zaman kendinize sorunuz. “Ben şuan ne istiyorum??”O nedenle her durumda “önce ben, sonra sen” diyebilmeniz çok önemli. Kendini sevmeyen insan, başkasını sevemez zaten.Haydi bu hafta deneyelim. Bencil olalım, önce ben diyelim. Bakalım hayatımızda neler değişiyor. Bence denemeye değer…Sevgiyle kalınız… Önce siz…Fatoş KızılyürekEvimizi negatif enerjilerden nasıl temizliyoruz…Tütsü çeşitlerini yakarak…Ortamın havasını bir anda değiştiren ve çoğunlukla hoş kokulu bir atmosfer yaratmak için başvurulan tütsüleri evinizde yakarak, tüm negatif enerjiyi temizleyebilirsiniz. İşte sizin için belirlediğimiz ve kolayca yapabileceğiniz tütsü çeşitleri...Ruhsal Farkındalığınızı Arttıracak 5 Spiritüel SözBu 5 güçlü söz size spiritüel farkındalığın kapılarını açacaktır. Ruhsal enerjiyi hissedeceğiniz güçlü ve huzurlu 5 sözü bir araya getirdik. Bu sözler insanın ruhsal yolcuğunda çok önemlidir. Ruhsal enerjiniz için bu 5 söze mutlaka kulak verin.1- Ruhsal enerjinin amacı negatif düşüncelerden arınmaktır. Bunun için düşüncenin gücünü anlamak ve onu kabul etmek gerekir. Düşüncelerimiz bize gerçekliği verir.2- Ruhsal enerjiyi keşfetmek için aşkı aramak gerekir. Sufizm'in de temeli olan ilahi aşk için mevlananın bu sözü çok önemlidir.3- Ruhsal enerji için şimdiki zamana konsantre olmak çok önemlidir. Ruhsal farkındalığın temeli şimdiki zamandır.4- Spritüel yolculuk her şeyin içindeki mucizeyi keşfetmek ile mümkün olur.5- Ruhsal farkındalık için en önemli 3 şey Şimdiki zaman, sevgi, ve şu anda karşındaki kişi veya iş.Varisit / Variscite Taşı Özellikleri ve Faydaları:- Özgüveni arttırır, korkuları yenmeyi sağlar.- Sorunlara çözüm bulmanıza ve ruhun gücüne daha fazla güvenmenize yardımcı olur.- Neşeli duyguları ortaya çıkarır.- Bu taş özellikle umutsuzluk dolu hissediyorsanız ve gelecek için umut bulamıyorsanız faydalıdır.- Stres veya anksiyeteyi azaltmaya yardımcı olur.- İç huzur, sevgi ve merhamet duygularını artırır.- Aurik alanınızı temizlemek için güçlü bir yardımcıdır.