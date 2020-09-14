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Sonbaharı reklendiren 10 favori çiçek

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Çiçekler hayata güzellik katan, her yaştan insanı mutlu eden canlılar... İster kendimiz ister sevdiğimiz için, yılın her ayı sevinmek ve sevindirmek için renkli ve canlı çiçekler almak mümkün

Sonbaharı reklendiren 10 favori çiçek

Sonbahar yazdan kışa geçerken oldukça değişken hava koşullarını da beraberinde getirir. Bugün 30 derece bir hava yaşarken, ertesi gün 18 dereceyi hissetmek mümkün. Sonbaharda birçok çiçek yapraklarını dökmeye başlar, yaz bitkileri hasat edilir ve çiçeklenme nadir görülür. İşte sonbaharı seven 10 çiçek...


  

1. Kamelya
Yaz sonunda çiçek açmaya başlayan saksı çiçeği olan kamelya, kırmızı, pembe, sarı ve beyaz renkleri ile hem evinizi hem de işyerini güzelleştirir. Uzun ömürlü ve dayanıklı olan kamelyaların çiçekleri katmerli yapısından dolayı gülü andırır.


   Kamelya Bonzai – Bilgi Botanik

2. Gül
Aşkı ve sevgiyi en güzel ifade eden güller, yaz ortalarında budanarak sonbaharda en güzel görünümlerine bürünür, renk ve koku şöleni yaşatırlar. Bahçe bitkisi olan gül özel günlerin aranılan çiçeğidir.


 Saksıda gül bakımı nasıl yapılır? – Evim

3. Kasımpatı Atatürk'ün de en sevdiği çiçek olan ve her ölüm yıldönümünde her yeri kuşatan Kasımpatı çiçekleri; mor, pembe, sarı renkleriyle sonbaharda da etrafı renklendirir.


 Kasımpatı (Krizantem) Nasıl Yetiştirilir, Bakımı Nasıl Yapılır, Özellikleri - Yemek.com

4. Ekinazya Papatyagiller ailesinden eflatun rengindeki ekinezya aynı zamanda şifalı bir bitkidir. Kır çiçeği ekinezya yaprakları ve kökleriyle kaynatılarak yapılan çay, soğuk algınlığında rahatlatma özelliğiyle bolca kullanılıyor.


 Tarım Siteniz: EKİNEZYA (Echinacea)

5. Aster Adını pek bilmediğimiz ama görünce tanıdığımız papatya ailesindendir. Aster çiçekleri, mavi, leylak, pembe ve mor renkleriyle sonbaharın soğuk havasına tonlarıyla renk katar. Bu renkli çiçeğin şekli yıldıza benzediği için adını yıldız anlamına gelen asterden almıştır.


 Çam Tohum Karışık Dilber Kipriği Çiçeği Ekim Seti 5'li Fiyatı

6. Hibiskus Yine şifalı bitkilerden hibiskus çiçekleri, ılık ve korunaklı sonbahar bahçelerinde görülen ve genellikle halk arasında Japon Gülü olarak adlandırılan bir çiçektir. Şifa veren anlamına gelen Hibuskus mavi, kırmızı ve beyaz renkleriyle sonbaharın aylarına mutluluk katan çiçeklerdendir.


HİBİSKÜS BİTKİSİ, SAĞLIĞINIZ İÇİN( Japon Gülü,Nar Çiçeği Mekke Çiçeği) - YouTube

7. Rudbekya Güneş şapkası olarak da bilinen rudbekya çiçeği, kuraklığa ve sonbahara dayanıklı bir papatya türüdür. Rudbekya çiçekleri sarı renkte, kadife dokulu, iri, kendini belli eden ve kendilerine has bir duruşu olan çiçeklertir. Güçlü yapıları sayesinde yetiştirilmesi kolaydır.


 Siyah Gözlü Susan Çiçeği Yetiştirmek Bakım ve Özellikleri - YouTube

8. Hercai menekşesi Sonbaharda pencerelerde, bahçelerde, balkonlarda en çok gördüğümüz çiçek hercai menekşesidir. Hava derecelerinin ani değişimlerine karşı oldukça dayanıklı olan hercai renkleri ve neşeli görüntüsüyle sonbahara güzellik katan bitkilerden.


 Hercai Menekşe Bakımı Püf Noktaları Nelerdir ? | Cicekal.net

9. Saraypatı Saraypatı sonbahar aylarında açan çiçekler arasındaki en renkli olanlarındandır. Güzelliğinin yanı sıra kolay bir bakıma sahip olması da saraypatı çiçeğini tercih edilmesindeki en önemli nedenlerden birisi. Kırmızı, eflatun ve beyaz gibi farklı renklere sahip saraypatı ile balkonunuzda renkli ve hoş bir hava yaratabilirsiniz.


  Saraypatı Çiçeği Tohumu- Karışık Çiçekli

10. Biberiye Biberiye sonbaharda yeşilin en güzel temsilcilerinden. Mor çiçekli ve çalı görünümlü Biberiye balkon ve bahçelerde süs bitkisi olarak kullanılırken et yemeklerinin vazgeçilmez tatlandırıcısıdır.İçerik:osevio.com


 Sulamasından Çoğaltılmasına, Evde Adım Adım Biberiye Bakımı - Yemek.com
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