Sizin Dünyanız: Dağdoğan Sadrazam

Bugünkü konuğum çok yönlü ve oldukça üretken Kıbrıs aşığı bir sanatçı... Tepebaşı'nda büyük bir tutku ve titizlikle kurduğu kendisine ait etnoğrafya müzesiyle, ülkeyi tanıtmak adına ücretsiz gerçekleştirdiği gezi ve yürüyüşler düzenleyen kokartlı bir rehber olmasıyla, fotoğraf tutkusuyla, köyüne açmayı istediği kapsamlı kütüphane hayaliyle çok yönlü bir Kıbrıslı... Turizm Rehberi ve Araştırmacı Yazar Dağdoğan Sadrazam...

Hazırlayan: Erçin SELASİYE



KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…

Ben bir doğa aşığı ve Kıbrıs aşığıyım.



ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...

Bu yaptığım işleri yapmasaydım mutlu olamazdım.



BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...

Kızlarım, doğa, tarih ve kültürümüzdür.







KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...

Doğa ve çevre.



EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...

Kızlarımla birlikte yaşayamamak.



EN BÜYÜK SEVİNCİM.

Kitap yazmak, araştırmak, fotoğraf çekerek gezmek.







HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...

Askerlikten emekli olduktan sonra başlayan güzel hayatım.



BAŞUCUMDAKİ KİTAP...

Hiç bir karşılaşma tesadüf değildir, tarih ve fotoğrafçılık kitapları.



EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...

Türk Sanat Müziği.







EN SON İZLEDİĞİM FİLM...

Kanal D yargı dizisi.



KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...

Kitaplar.



DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...

Gereksiz gıdalar.







BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...

Her türlü kitap ve dokümantasyon.



KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...

Zamandan daha önce yaşamak.



KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...

Dedikoduyu sevmem. Herkese de tavsiye ederim.







OLMASA DA OLUR...

Çok para.



OLMAZSA OLMAZ...

Sağlık, sıhhat, mutluluk ve huzur.



EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...

Mangal ve fırın kebabı ile gavrılmış badadez.







HAYALİMDEKİ DÜNYA...

BARIŞ içinde herkes kardeş.



AŞK BENİM İÇİN...

İkinci veya üçüncü plan.



ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...

İstanbul büyük şehir belediye başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu.







GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...

Polonya, İrlanda ve çevresi.



MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...

Kütüphane, fotoğraf sergi salonu ve kitap yazmak.



SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...

Keşke rahmetlik abim Adem Sadrazam yanımda olsaydı.



Ben bir doğa aşığı ve Kıbrıs aşığıyım.Bu yaptığım işleri yapmasaydım mutlu olamazdım.Kızlarım, doğa, tarih ve kültürümüzdür.Doğa ve çevre.Kızlarımla birlikte yaşayamamak.Kitap yazmak, araştırmak, fotoğraf çekerek gezmek.Askerlikten emekli olduktan sonra başlayan güzel hayatım.Hiç bir karşılaşma tesadüf değildir, tarih ve fotoğrafçılık kitapları.Türk Sanat Müziği.Kanal D yargı dizisi.Kitaplar.Gereksiz gıdalar.Her türlü kitap ve dokümantasyon.Zamandan daha önce yaşamak.Dedikoduyu sevmem. Herkese de tavsiye ederim.Çok para.Sağlık, sıhhat, mutluluk ve huzur.Mangal ve fırın kebabı ile gavrılmış badadez.BARIŞ içinde herkes kardeş.İkinci veya üçüncü plan.İstanbul büyük şehir belediye başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu.Polonya, İrlanda ve çevresi.Kütüphane, fotoğraf sergi salonu ve kitap yazmak.Keşke rahmetlik abim Adem Sadrazam yanımda olsaydı.