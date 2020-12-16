Sindirim sisteminizin sorunsuz çalışmasını sağlayın

Sindirim sistemi, pek çok farklı etkenden etkilenir ve bu da düzgün çalışmamasına neden olabilir.

Sindirim problemleri pek çok insanın en sık yaşadığı problemlerden biri. Sindirimi zor gıdalar tükettiğinizde midenizde ve karın bölgenizde rahatsızlık hissedebilirsiniz. Ancak bunlardan kurtulmak ve sindirim sisteminizin sorunsuz çalışmasını sağlamak için belirli yöntemler bulunuyor. Yoga yaparak ya da sol tarafınıza yatıp uyuyarak, kan dolaşımınızı hızlandırabilir ve sindirimi iyileştirebilirsiniz. Duygusal durumumuzun da bununla bir ilgisi olduğunu unutmayalım. Yapılan pek çok çalışma, yüksek düzeyde stres veya endişenin de sindirim sistemini olumsuz etkilediğini gösteriyor. Peki sindirim sisteminin sorunsuz çalışmasını sağlamak için neler yapılabilir?



Detaylara birlikte bakalım.

1. Sol tarafınıza yatarak uyuyun

Mide ve pankreas vücudun sol tarafında bulunur ve sindirim sisteminin bir parçasıdır. Bu tarafa doğru yatmak midenizdeki yiyeceğin ince bağırsağa daha kolay geçmesini sağlar. Ayrıca, yiyeceğin parçalanmasından sorumlu olan pankreas enzimlerinin salınımını da artırır. Sol tarafa doğru uyumak, reflü belirtilerini de azaltır.

2. Lifli gıdaları daha fazla tüketmeye çalışın

Lif, bağırsak hareketlerini düzenli ve normal tutmaya yardımcı olur. Yüksek lifli yiyeceklerin çoğu aynı zamanda şeker, yağ ve kalori bakımından düşüktür, bu nedenle genellikle daha sağlıklıdırlar. Yulaf, fasulye veya meyve iyi lif kaynaklarıdır. Diyetinize fermente yiyecekler de ekleyebilirsiniz. Bazı süt ürünleri bağırsaklarınıza iyi gelen probiyotikler içerir. En yaygın olanları, bazı sindirim problemlerini iyileştirebilen ve irritabl bağırsak sendromu semptomlarını azaltabilen bifidobacteria ve lactobacillus’tur.

3. Sindirimi zor gıdalardan kaçının

Besinlerin sindirim süresi değişiklik gösteriyor. Çizburger, patates kızartması veya pizza gibi yağlı yiyecekler, vücut tarafından sindirilmek için daha fazla zamana ihtiyaç duydukları için saatlerce şişkin hissetmenize neden olabilir. Bu tür yiyecekler ayrıca mide gazını, krampları veya hazımsızlığı artırabilir. Ayrıca odaklanma yeteneğimizi de etkileyebilir. Bu nedenle meyve, sebze ve yağsız ete dayalı dengeli bir beslenme düzenine sahip olmak çok daha faydalıdır.

Ancak dikkatli olun; Lahana gibi bazı sebzeler, mide tarafından sindirilemeyen kompleks bir şeker olan rafinoz içerdiğinden gaz sorunlarına neden olabilir.

4. Yemek yerken odaklanın ve oturarak yemeye özen gösterin

Yürürken yemek yediğimizde daha fazla yeme eğiliminde oluruz. Çünkü porsiyonlarımızın miktarını belirleyemeyiz. Oturarak yediğimizde ise kan dolaşımımız daha düzenli olur. Bağdaş kurup yemek yemenin bile daha fazla faydası vardır, çünkü kalbimizdeki kan basıncını düşürür ve yiyeceğin uygun şekilde sindirilmesini sağlar.

5. Yeterli miktarda su içmeye dikkat edin

Su, yediğimiz yiyeceklerin parçalanmasına yardımcı olur, böylece vücut gerekli besinleri daha iyi emebilir. Yemek sırasında su içmenin iyi olmadığı genel inancına rağmen, bu aslında doğru değil. Su, sindirime yardımcı olur ve ayrıca kabızlık çekiyorsanız çok faydalı. Yemek sırasında su içmek de porsiyonlarınızın boyutunu etkileyebilir.

6. Farklı yoga pozları deneyin

Yoga, belirli bir bölgedeki dolaşım düzeyini artırır. Bu nedenle sindirime yardımcı olmak için rutininize her gün 15 dakika esneme hareketi ekleyebilirsiniz. Örneğin, bir dizinizi yukarı kaldırdığınız ve vücudunuzun üst kısmını büktüğünüz Marichyasana duruşu, temel besinlerin gıdalardan emilmesine yardımcı olur; karaciğer ve böbrekler gibi abdominal organları uyarır ve beyni yatıştırır.

7. Her gün aynı saatlerde yemek yemeye çalışın

Bu biyolojik saatinizi düzenlemenize yardımcı olur ve vücudunuz sindirimin ne zaman gerçekleşmesi gerektiğini bilir. Düzensiz yemek yemek birkaç sağlık riskini artırabilir ve ayrıca birkaç kilo alma riskini artırabilir. Programınız çok yoğunsa, öğünlerinizi önceden hazırlamaya çalışın ve ofiste aynı saatlerde yemek yiyin.

8. Meditasyon yapın ve stresinizi kontrol edin

Stresliysek, vücut basıncı hisseder ve sindirimi yavaşlatır. Bu şişkinlik, kramplar, hazımsızlık veya kabızlık ile sonuçlanır. Aynı zamanda ters etkiye sahip olabilir ve sindirimi hızlandırarak tuvalete sık sık gitmeye neden olabilir.

Çok fazla stres altında olduğumuzda, iştahımızda bir artış veya azalma olabilir. Hiçbiri sağlığımız için iyi değildir, bu yüzden meditasyon yapmayı deneyebilirsiniz.

9. Nefes egzersizlerinden faydalanın

Nefes egzersizleri, fazla gıda alımını dengelemek, uykuyu düzenlemek, anksiyete düzeyini düşürmek için son derece etkilidir. Yapmanız gereken tek şey 4 saniye nefes alıp, 7 saniye nefesinizi tutmak ve nefesi verirken de 8 saniye boyunca vermek. Bunu toplamda 4 kez yapmanız önerilir.