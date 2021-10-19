Şekilli kalçalar için sadece bu 4 hareketi uygulayın

Sağlıklı ve besleyici öğünler tüketip yeterli miktarda da dinlenirseniz, sizin için hazırladığımız bu programın etkisini daha çok görebilirsiniz.

Program hem ev hem spor salonunda yapılabilecek şekilde planlandı, fakat daha çok verim alabilmeniz adına egzersizlerimizi spor salonunda uygulamanızda fayda var.