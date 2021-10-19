banner583
14 0
Düelloda Doğan’ın nefesi yetmedi
Düelloda Doğan’ın nefesi yetmedi
50 0
 
Geçmişte Büyük Bir Keyifle Oynanan 10 Çocuk Oyunu
Geçmişte Büyük Bir Keyifle Oynanan 10 Çocuk Oyunu
21 0
Yeni varyant gelirse corona virüsü aşısı bile koruyamaz
Yeni varyant gelirse corona virüsü aşısı bile koruyamaz
42 0
26 0
Kıbrıs, iklim ekstremlerinde en çok artış görülen ülkeler arasında
Kıbrıs, iklim ekstremlerinde en çok artış görülen ülkeler arasında
25 0
Dev maçta 3 puan Trabzonspor'un
Dev maçta 3 puan Trabzonspor'un
15 0
banner661
banner726

Şekilli kalçalar için sadece bu 4 hareketi uygulayın

banner476

İster evde ister spor salonunda yapabileceğiniz bu çok etkili 4 hareketi uyguladığınızda kısa sürede yararlarını görebileceksiniz. Şekil alması uzun zaman alan kalça bölgesi için, en çabuk şekilde etki edecek egzersizleri sizler için derledik.

banner714
Şekilli kalçalar için sadece bu 4 hareketi uygulayın
banner721
 
  

Vücudumuzda şekil alması en uzun süren bölgelerden biri olan olan kalçalarımız için birbirinden faydalı 4 hareketimiz var.

Önerilerimizi uygulamadan önce bir sağlık uzmanına danışmayı unutmayın

Şekilli kalçalar için sadece bu 4 hareketi uygulayın - 2

Sağlıklı ve besleyici öğünler tüketip yeterli miktarda da dinlenirseniz, sizin için hazırladığımız bu programın etkisini daha çok görebilirsiniz.

Program hem ev hem spor salonunda yapılabilecek şekilde planlandı, fakat daha çok verim alabilmeniz adına egzersizlerimizi spor salonunda uygulamanızda fayda var.

Şekilli kalçalar için sadece bu 4 hareketi uygulayın - 3

1. SQUAT

Bacaklarımızın tamamını çalıştıran bu hareket ayrıca en temel birkaç egzersizden biridir. Hem birden fazla kas grubunu çalıştırdığı için (Bileşik hareket), hem de antremanın başında gücümüz yerindeyken hareketi daha rahat yapabileceğimiz için bu egzersizi listemizin başına alıyoruz

4 SET 12 TEKRAR

  • Ayaklarımızı omuz genişliğimize göre konumlandırıyoruz
  • Eğilirken dizlerimizi hafif yana doğru açıyoruz
  • Ağrlığımızı topuklarımıza veriyoruz
  • Omurgamızı hareket boyunca dik tutuyoruz
  • Bakışlarımızı karışıya konumlandırıyoruz
  • Yukarıya doğru kalkarken nefes veriyoruz
Şekilli kalçalar için sadece bu 4 hareketi uygulayın - 4

2. BULGARIAN SQUAT

4 SET 15 TEKRAR

  • Bir ayağımızı sandalye ya da sehpaya koyuyoruz (diğer sette de öteki ayağımızı koyuyoruz)
  • Önde olan bacağımızla yarım adım ileriye doğru atıyoruz
  • Aşağıya doğru eğiliyoruz ve dizimizin eğildiğimizde 90 derece olmasına dikkat ediyoruz
  • Aşağı doğru inerken nefes alıyoruz, yukarı doğru kalkarken nefes veriyoruz
Şekilli kalçalar için sadece bu 4 hareketi uygulayın - 5

3. HIP TRUST

4 SET 12 TEKRAR

  • Sırtınızı diz seviyenizde olan bir yere yaslayın (Evdeyseniz)
  • Sırtınızı bench sehpasına yaslayın (Spor salonundaysanız)
  • Ağırlığınızı kasık bölgenize koyun ve oturuyormuş gibi aşağı çökün
  • Yukarı kalkarken nefes verin
  • Yukarı kalktığınızda kalçalarınızı 1 saniye boyunca şekilde sıkın
Şekilli kalçalar için sadece bu 4 hareketi uygulayın - 6
Şekilli kalçalar için sadece bu 4 hareketi uygulayın - 7

4 . FREE LUNGE

Bu hareketi son sırada yapmamızın ilk sebebi; kas gelişimine katkı sağlayan laktik asidin adelelerimizde yüksek oranda salgılanmasıdır.

Laktik asidi salgılama sebebi ise, ağırlıklar ile çalıştırdığımız kaslarımızın daha sonra vücut ağırlığımızı kullanarak daha fazla yıpratılması ve bedenimizdeki oksijen miktarının giderek azalmasıdır.

Bu sayede kaslarımız oksijensiz durumda enerji üretmeye çalışacağından dinlenme ve güçlenme süreci daha verimli olacaktır.

3 TUR/10-15 ADIM
  • İster evinizin koridorunda ister spor salonunda kendinize düz bir rota çizin
  • Bulgarian squatta olduğu gibi ileriye doğru biraz daha uzun bir adım atın
  • Arkada kalan dizinizi yere değdirmeyin
  • Dengede durmak için ellerinizini birleştirebilirsiniz

Şekilli kalçalar için sadece bu 4 hareketi uygulayın - 8
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.