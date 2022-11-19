Sağlıklı Kilo Vermenize Yardımcı Olacak 8 Detoks Suyu Tarifi

İşte evinizde pratik şekilde hazırlayabileceğiniz 8 farklı detoks suyu tarifi!

Son zamanların popüler içecekleri arasında yer alan detoks suları sağlıklı ve doğal içeriklerle hazırlanıyor. Detoks içecekleri aynı zamanda diyet programlarında ve sağlıklı kilo verme sürecinde de önemli bir yere sahip. Taze yeşil sebzeler, aromatik kuru gıdalar ve kırmızı meyveler ile hazırlanan detoks içecekleri vücudunuzdaki toksinleri atmak için birebir. Aynı zamanda harika bir takviye görevi gören detoks suları rengarenk tariflerle oldukça lezzetli bir şekilde hazırlanabiliyor. Kilo verme sürecinde öğün yerine geçebilen birbirinden pratik detoks suyu tariflerini bir araya getirdik. Peki detoks içecekleri ne işe yarar? Detoks suyu tarifleri nasıl hazırlanır? Detaylara birlikte göz atalım.

Detoks nedir?

Detoks, vücutta oluşan radikal maddelerin nötrlenmesi ve vücuttan atılması için gerçekleşen süreç olarak isimlendirilir. Metabolizma çalıştığı sürece, vücudumuz hemen her saniye radikal madde ve toksin üretimi sağlar. Daha sonra bu maddeleri etkisiz hale getirerek kendinden uzaklaştırır. Yani vücudumuz kendi kendini arındırmak için kusursuz şekilde dizayn edilmiştir. Bu sürece katkı sağlayan ve sağlıklı besinlerle hazırlanan detoks suları ise gerçekleşen bu arınmaya destek olur. Üstelik vücudun arınma sürecinde, sağlıklı kilo vermesi için de bazı detoks suyu tarifleri hazırlanabilir.

Detoks suları ne işe yarar ?

Detoks suyu besin değerlerini mümkün olduğunca koruyarak, sebze, meyve, baharat veya kuruyemişlerin sularının sıkılmasıyla elde edilir. Detoks suyu hazırlanırken tarifin içeriğinde kullanılacak malzemelerin toksin atmaya destek olacak besinlerden oluşmasına karaciğer ve diğer organları desteklemeye yardımcı olmasına dikkat edilmesi gerekir.

Bununla beraber ideal kalori ve protein miktarlarını eşitlemek ve aynı zamanda lezzetli, iyi hissettiren bir detoks suyu hazırlamak da kilo verme ve arınma sürecinde önemlidir. Aşağıda sizin için hazırladığımız pratik ve lezzetli detoks suyu tariflerini bulabilirsiniz. Vücudunuzun alerji reaksiyonu vereceği besinleri uzman bir hekime danıştıktan sonra detoks suyu tariflerimizden dilediğinizi tüketebilirsiniz.

1. Elma & tarçın

Malzemeler:

1 adet elma

2 litre su

1 adet çubuk tarçın

2 buçuk tatlı kaşığı yeşil çay

1 çay kaşığı zencefil

Yapılışı:

Kilo vermenize yardımcı olacak enfes bir detoks suyu tarifi ile listemize hızlı bir giriş yapıyoruz. Öncelikle suyu kaynatın. Ardından kaynamış suyun içine önceden dilimlediğiniz elmaları ilave edin. Kısa bir süre sonra yeşil çayı ve zencefili de karışıma ekleyin. 10 dakika süresince tüm malzemeleri kaynatın. Ardından karışımın suyunu süzün ve belirli aralıklarla tüketin.

2. Erik detoksu

Malzemeler:

1 adet yeşil elma

Yarım demet maydanoz

1 litre su

9 adet erik

1 adet havuç

Yapılışı:

Öncelikle sebze ve meyveleri güzelce yıkayın. Ardından tüm malzemeleri blenderdan geçirin. Hazırladığınız karışımı birkaç saat buzdolabında bekletin. Ardından bu şifalı karışımı birkaç gün düzenli olarak tüketin.

3. Maydonoz & salatalık

Malzemeler:

15 yaprak maydanoz

1 adet salatalık

Birkaç tutam nane

1 adet elma

Limon

1 parça taze zencefil

Yapılışı:

Tüm malzemeleri yıkayın ve maydanozları dal dal ayırın. Ardından malzemeleri blenderdan geçirin. Hazırladığınız bu karışımı belirli aralıklarla tüketin. Dilerseniz karışımı hazırladıktan sonra yarım saat buzdolabında bekletebilirsiniz.

4. Limon & zencefil

Malzemeler:

1 litre su

Birkaç tutam nane

1 tatlı kaşığı toz zencefil

Limon

Yapılışı:

Sağlıklı kilo vermek için ideal detoks suyu tariflerinden biri de limon zencefil detoksu. İlk adım olarak tüm malzemeleri 1 litre soğuk suyun içerisine aktarın. Ardından karşımı buzdolabında yarım saat kadar bekletin. Dilerseniz karışım 6 ile 12 saat boyunca buzdolabında bekleyebilir. Hazırladığınız karışımı gün içinde belirli aralıklarla tüketin.

5. Karpuz & nane

Malzemeler:

1 litre su

Bir tutam nane

12 küp karpuz

1 adet taze salatalık

4 damla limon suyu

Yapılışı:

Oldukça hafif ve etkili bir detoks suyu tarifi vereceğiz şimdi. Öncelikle tüm malzemeleri suyunuzun içine aktarın. Ardından hazırladığınız suyun üzerine 4 damla limon suyu damlatın. Hazırladığınız karışımı bir gece süresince buzdolabında bekletin. Ertesi gün belirli aralıklarla hazırladığınız suyu tüketin. Sağlıklı kilo vermek için en lezzetli ve pratik tariflerden biri olan karpuz- nane detoksunu mutlaka listenize ekleyin deriz.

6. Kereviz detoksu

Malzemeler:

8 bardak su

Bir tutam maydanoz

Birkaç dilim limon

100 gram taze kereviz

Yapılışı:

Öncelikle tüm malzemeleri blenderdan geçirin. Karışımın kıvamından emin olduğunuzda yavaş yavaş su ilave edin. Ardından tahta kaşık yardımı ile karışımı birkaç kez karıştırın. Son adım olarak birkaç saat buzdolabında bekletin ve gün içinde belirli aralıklarla tüketmeye özen gösterin.

7. Çilek & fesleğen

Malzemeler:

15 adet taze çilek

1 litre su

3 adet limon dilimi

Bir tutam taze fesleğen

Yapılışı:

Oldukça ferah ve pratik bir diğer detoks suyu tarifimizle zayıflatan detoks suyu listemize devam ediyoruz. Çilek- fesleğen detoks suyunu hazırlamak için önceden ince ince dilimlediğiniz çilekleri suyunuzun içine ekleyin. Ardından tüm malzemeleri aynı suya ilave edin. Karışımı bir gece boyunca buzdolabında bekletin ve ertesi gün belirli aralıklarla tüketmeye özen gösterin.

8. Portakal ve yaban mersini

Malzemeler:

1 avuç yaban mersini

Yarım litre su

1 portakal

Yapılışı:

Öncelikle yaban mersini ve portakalı güzelce yıkayalım. Meyveleri suyun içine atıp birkaç saat bekletelim. Ardından detoks suyumuz hazır. Detoks suyu tüketmenin en güzel yanlarından biri hem dengeli vücut ağırlığına sahip olmak için sağlıklı bir yöntem olması hem de gün içinde su tüketimini artırması. Metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olan portakal ve antioksidanlara savaş açan yaban mersini karışımı ile bu detoks suyu gününüze renk katacak! O zaman şimdiden afiyet olsun diyelim.