Sadece Yalnız Vakit Geçirmekten Hoşlanan Kişilerin Anlayabileceği 7 Durum

Çoğu insan yalnızlıktan şikayet etse de yalnız kalınca mutlu olanların sayısı da hiç az değil!

Çoğu insan yalnız zaman geçirme düşüncesinden nefret eder. Ancak bazıları yalnız zaman geçirmeyi o kadar sever ki bunun için planlarını dahi iptal edebilir. Bu insanlardan biri değilseniz onları anlamanız biraz zor olabilir. Yalnızlığı seven insanlar kendileriyle yüzleşmekten korkmaz. Bu nedenle sessizlik onlar için korkutucu değildir. Bu listemizde sadece yalnız vakit geçirmekten hoşlanan kişilerin anlayabileceği 7 şeyden bahsedeceğiz.

1. Arkadaşlarla yapılan planları iptal etmek

Yalnız vakit geçirmekten hoşlanan biriyseniz, kendinize zaman ayırmak için planlarınızdan vazgeçmeniz oldukça muhtemeldir. Çoğu durumda arkadaşlarınıza acil bir işinizin çıktığını söyleyebilirsiniz. Aslında yapmak istediğiniz tek şey biraz atıştırmalık ve şarap eşliğinde koltuğunuzda uzanıp film izlemektir.

2. Daha az endişeli hissetmek

Yalnız olduğunuzda, başkalarıyla iyi anlaşma konusunda pek fazla endişelenmenize gerek yoktur. Planladığınız tüm projelerin üstesinden tek başınıza gelebilirsiniz. Bu nedenle ihtiyaçlarınızın karşılanmayacağı konusunda ya da insanlarla iyi anlaşma konusunda endişeli hissetmezsiniz.

3. Sessizliğin tadını çıkarmak

Stresli bir iş gününden sonra ruhumuza iyi gelecek şeyler yaparak kendimizi yenilemek isteriz. Bazı insanlar arkadaşlarıyla dışarı çıkıp kendini yenilerken, yalnızlığı sevenler sessizliğin tadını çıkararak enerji depolar.

4. Partnerin kişisel alana saygı duymasını beklemek

Yalnızlığı seven insanlar kişisel alanlarını koruma konusunda son derece kararlıdır. Bu nedenle partnerlerinden o alana saygı duymalarını beklerler. Aksi bir durumda ilişkinin devam etmesi için bir neden bulamazlar.

5. Grup aktivitelerinden sonra yalnız kalmaya ihtiyaç duymak

Partiler, aile buluşmaları, arkadaş sohbetleri… Yalnız kalmayı seven insanlar, büyük bir grup etkinliğinden sonra bir süre “dinlenmeye” ihtiyaç duyabilir. Örneğin kalabalık bir aile yemeğinin ardından birkaç gün sessizlik ve yalnızlık isteyebilir.

6. Düşünmek, düşünmek, düşünmek…

Yalnız kalmayı seven insanların düşünmek için çok daha fazla zamanı olur. Bu insanlar çoğunlukla daha sezgiseldir. Çünkü sezgilerini dinlemek için daha fazla zamanı vardır. Ek olarak her sessizliği kelimelerle doldurma ihtiyacı hissetmedikleri için daha gözlemci insanlardır. Arkalarına yaslanıp sadece olan biteni izlemek onlar için keyiflidir.

7. Alkolü dışarıda değil evde tüketmek

Arkadaşlarla bir barda oturup sohbet etmek keyifli olsa da yalnızlığı seven kişiler evde kalmayı tercih eder. Çünkü kalabalık ve gürültü onlar için yorulmaktan başka bir şey değildir. Sevdiği diziyi izlerken, köpük banyosunda ya da kitap okurken birkaç kadeh şarap onların tüm yorgunluğunu alabilir.