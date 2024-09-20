Sabiha ile Cafer muratlarına erdi

Gazimağusa geçtiğimiz hafta sonu güzel bir evlilik organizasyonuna daha tanıklık etti.

Mağusa’nın tanınmış ailelerinden olan Canatan ailesinin güzeller güzeli kızları Sabiha ile Ötüken’in sevilen ailelerinden Çobanali ailesinin yakışıklı oğulları Cafer görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirdiler.

Gazimağusa Gülseren Askeri Gazinosu’nda 15 Eylül Pazar akşamı gerçekleşen düğünde genç çiftin mutlulukları yüzlerine yansıdı.

Halkın Sesi ailesi olarak biz de genç çiftimize ömür boyu mutluluklar dileriz…

