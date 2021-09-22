Rahat Bir Gece Uykusu Çekmenize Engel Olabilecek 5 Alışkanlık

1. Doğrudan yatağa geçmek

Yoğun bir günün sonunda, muhtemelen tek yapmak istediğiniz uyumaktır. Ancak bazı rahatlatıcı akşam ritüelleri oluşturmak, beyninizin gündüz ve gece arasında bir boşluk bırakmasına yardımcı olabilir. Bu da daha hızlı uykuya dalmanıza yardımcı olur. Uyku öncesi rutininiz yatmadan önce hafif bir atıştırmalık, ılık bir duş veya iyi bir kitap okumayı içerebilir. Akşam ritüelleriniz karmaşık olmak zorunda değil, sadece zihninizi sakinleştirecek, daha kolay gevşemenize yardımcı olacak bir şey seçmeniz yeterli olacaktır.

2. Yatmadan önce siyah çay içmek

Bitki çayları sakinleştirici etkileri ile bilinir ve yıllardır uykusuzluğu tedavi etmek için kullanılır. Papatya veya lavanta gibi birçok çay rahatlamanıza ve hatta uykunuzun kalitesini artırmanıza yardımcı olsa da, bazı içecekler tam tersi şekilde çalışır. Örneğin, siyah çay kafein bakımından yüksektir. Bu da sinirlilik ve uykusuzluğa neden olabilir.

3. Yanlış battaniye seçmek

Bazılarımız herhangi bir örtü olmadan uyuyamaz. Ancak doğru bir battaniye seçimi rahat bir gece uykusu için son derece önemli. Polyesterden yapılmış battaniyelerin yıkanması ve bakımı kolaydır, ancak daha iyi bir uyku için en iyi seçim değildir. Polyester sentetik bir malzemedir. Bu da sıcak ve terli hissetmenize sebep olur. Polyester battaniye almak yerine yünlü olanını tercih edin çünkü hem sizi sıcak tutacak hem de teninizin nefes almasını sağlayacaktır.

4. Akşam spor salonuna gitmek

Egzersiz yapmak, rahatlamanıza ve kaygıdan kurtulmanıza yardımcı olur. Bu durum uzun vadede daha rahat uyumanızı sağlar. Ancak günün çok geç saatlerinde egzersiz yapmak yarardan çok zarar verebilir. Ancak eğer gece spor yapmayı tercih ediyorsanız uyumadan en az 4 saat önce yapmaya özen gösterin.

5. Kahvaltıyı atlamak

Kahvaltı bir sebepten dolayı günün en önemli öğünü olarak adlandırılır. Sabah erken saatlerde bir şey yemeden kapıdan çıkmak sadece kilonuzu ve konsantre olma yeteneğinizi değil, aynı zamanda uyku kalitenizi de etkiler. Düzenli olarak kahvaltıyı atlayan kişilerin kötü uyuması ve agresif bir şekilde uyanması daha olasıdır.