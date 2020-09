Bazı insanları neden ve neye göre daha çekici buluyoruz?

Birinden neden hoşlandığınızı ya da onu neden çekici bulduğunuzu hiç düşündünüz mü? İster inanın ister inanmayın, başkalarını çekici bulma konusunda bilinçaltınız oldukça güçlü bir fikre sahip. İnsan beyninin derinliklerinde çekim psikolojisiyle ilgili pek çok şey yatıyor. Peki siz neye göre insanları daha çekici buluyorsunuz, bu konudaki standartlarınız neler? Tabii ki birinin güzel/yakışıklı ya da çekici olması kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir. Bir insanın size çekici görünmesinin birçok bilimsel nedeni de var. Ancak siz insanları neye göre çekici olarak algılıyorsunuz? Bazı insanlar size neden daha çekici geliyor? Neye göre cinsel çekim duyuyoruz? Psikolojiye göre cinsel çekimi etkileyen faktörler neler?

Erkekler ve kadınlar birbirini çekmeseydi, elbette hiçbirimiz dünyada olmazdık. Ancak çekim ve cazibe konusu son derece karmaşık. Birini çekici bulmamızın altında pek çok sebep yatabilir

Çekim konusu birçok farklı türde açıklama içeriyor. Doğum öncesi yaşanan olaylardan içinde yaşanılan topluma kadar her şey bunu etkiliyor. Cinsel çekim nelerden etkileniyor?

Doğum öncesi olaylar



Cinsiyet yönelimi üzerine yapılan araştırmalar, doğumdan önceki hormonal olayların bizim çekiciliğimizi etkilediğini gösteriyor. Görünüşe göre beynin seks hormonları tarafından erkekleştirilmesi, kadına ilgi duyma olasılığını artırıyor. Bir ipucu, rahimde alışılmadık derecede yüksek hormon seviyelerine maruz kalan dişilerin kadınlara cinsel bir ilgi duyarak büyüme olasılığının daha yüksek olması.

Ergenlik dönemi etkisi



Geçmişte, ergenlik genç kızlar için güzellik yarışmalarını, birçok erkek içinse cinsel uyanışı işaret ediyordu. Seks hormonlarının üretimindeki artış, sadece sakal ve göğüs gibi ikincil cinsel özellikler geliştirmiyor, aynı zamanda beyinde cinsel isteği tetikliyor. Yani ergenlik döneminde çocuklar genellikle cinselliğe ilgi duymaya başlıyor.

Gelenekler ve kültür



Gelişmekte olan ülkelerde, erkekler balık etli kadınlara ilgi duyarken, gelişmiş ülkelerdeki çekicilik standardı giderek daha zayıf kadınları kapsayan bir hale geliyor.

Bu tür sistematik değişimlerin altında yatan mantık açıkça görünüyor. İnsanların gıda konusunda problem yaşadığı toplumlarda vücut yağını depolamak, kadınların hamilelik ve emzirmenin enerjik zorluklarının üstesinden gelmesine yardımcı olur. Gelişmiş ülkelerde yaşayan bireylerin gıda problemi olmadığı için, özellikle zayıf kadınlar profesyonel olarak daha yetkin ve kariyerlerinde daha başarılı olarak algılanmıyorlar.

Modern toplumlarda, tıpkı kadınların kilo vermesi ve bedensel düzgünlüğü önemsememesi gibi, erkekler de yüz kıllarını tıraş eder ve bu cinsel enerjiyi artırır. Sakallar, evlilik öncesi seksin çok az olduğu muhafazakar toplumlarda daha popüler.

Cinsel çekimi etkileyen diğer faktörler nelerdir? İnsanları neye göre çekici buluruz?



İnsanları çekici bulmamızın psikolojik ya da bilimsel birçok nedeni bulunuyor. Bazı psikolojik ve bilimsel sebepler şu şekilde;

1. Yaşlı babaları olan kadınlar genellikle yaşlı erkeklerden hoşlanır



Kadınların yaşlı erkeklere ilgi duymasının genel nedeninin baba sorunlarıyla ilgili olduğu düşünülür. Ancak bu tamamen doğru değil. Son zamanlarda yapılan araştırmalar, yaşlı babalardan doğan kadınların yaşlı erkekleri çekici bulma olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle, daha fazla kırışıklığa ve daha az saça sahip erkekleri çekici bulma olasılıkları daha yüksek. Buna dayanarak tahmin edebileceğiniz gibi, daha genç babalardan doğan kadınların da genç erkeklere ilgi duyma olasılığı daha fazla.

2. Cazibe görünüşten daha fazlasıdır



Görme, çekim psikolojisinde kesinlikle çok önemli. Ancak ses ve kokunun da çekim konusunda büyük bir rol oynadığı ortaya çıktı. Frontiers of Psychology’de yayınlanan bir araştırma, insanların potansiyel bir partnerle ilgili baskınlık seviyesi ve duygusal durum dahil olmak üzere bir dizi özelliği, basit sohbetlerle ayırt edebileceklerini söylüyor. Aynı çalışma, insanların aynı özellikleri koku yoluyla da belirleyebildiğini buldu. Evet, fiziksel çekimle ilgilenen beyin kimyasalları sadece görme ile değil, aynı zamanda sesler ve koku ile de tetiklenir.

3. Farklı kokular, farklı seviyelerde çekiciliği teşvik eder



Kokuların çekim psikolojisinde büyük bir rol oynadığını biliyoruz, ancak hangi kokular daha çekici kabul edilir, hangileri değildir? Sosyal Sorunlar Araştırma Merkezi tarafından yayınlanan bir araştırma, kadınların erkek terinde bulunan doğal bir kimyasal olan androstenol’e ilgi duyduğunu buldu. Ancak androstenol bir feromon görevi görürken, çok fazla ter olduğunda üretilen androstenon kokusu doğal bir itme görevi görüyor.

Öte yandan erkekler parfüm kokusuna kapılabilir ancak gözyaşı kokusundan etkilenmez. Evet. 2011 yılında Science dergisinde yayınlanan bir makale, erkeklerin gözyaşlarını kokladığında cinsel uyarılmada bir azalma hissettiğini ancak nötr bir salin solüsyonu kokladıklarında hiçbir değişiklik olmadığını buldu.

4. Zıt karakterler birbirlerini çeker

Muhtemelen “zıtların birbirini çektiği” klişesini duymuşsunuzdur. Görünüşe göre bu doğru! Dresden Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırma, hem erkeklerin hem de kadınların doğal olarak kendilerinden farklı bir insan lökosit antijenine (HLA kompleksi) sahip olanlara çekici geldiğini buldu. Bir kişinin HLA kompleksi bağışıklık işlevi için hayati önem taşıdığından, bu bilinçaltında çekiciliğin türlerin hayatta kalması ve üremesiyle ilgili olduğunu gösteriyor. Yani üreyebileceğimiz insanları seçiyoruz

5. Kadın flört ederken sesinin tonu doğal olarak artar



Kanada McMaster Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, flört ederken bir kadının sesinin tonu biraz artıyor. Daha da etkileyici olanı, bir kadının sesinin yüksekliğinin farklı zamanlarda değişmesi. Örneğin, en yüksek akorları en doğurgan zamanında, yumurtlama civarında ortaya çıkıyor. Neyse ki çalışma, erkeklerin yalnızca bu yüksek perdeli sesleri tercih etmediğini, aynı zamanda en yüksek perdeyi (yumurtlama etrafında oluşan) en çekici olarak değerlendirdiklerini buldu.

6. Sol kulağa “Seni seviyorum” diye fısıldamak beyin üzerinde daha duygusal bir etkiye sahip



Potansiyel bir partneri romantik fısıltılarla etkilemeye çalışıyorsanız, sol kulağına konuştuğunuzdan emin olun. Bir MITCogNet çalışması, duygu uyarıcılarının sol kulağa girdiğinde, hatırlama doğruluğunun aynı uyaranın sağ kulağa girdiği duruma göre yüzde 6’dan daha yüksek olduğunu buldu.

7. Bir kişinin kalbine giden en hızlı yol gözlerinden geçer



Bu, klişenin doğruluğu bilimsel olarak da kanıtlandı. The Journal of Research in Personality’de yayınlanan bir araştırma, uzun süreli göz teması yaşayan kişilerin, daha geleneksel el sıkışma ile tanıtılanların aksine, partnerleriyle daha güçlü bağlar kurduklarını ve onlara daha fazla ilgi duyduklarını buldu.

8. Bir kadının döngüsü çekici bulduğu erkeğin türünü belirler



Bir kadın mutlu ve kararlı bir ilişki içinde olsa da, adet döngüsü boyunca bir dizi erkeği çekici bulması muhtemel. Birkaç farklı çalışmaya göre, normal olarak yumurtlayan kadınlar adet dönemindeki hormon seviyelerine bağlı olarak farklı şeylere çekilir. Bir kadının doğurganlık döneminde (genellikle 3-6 gün sürer), daha derin sese, rekabetçi doğaya ve diğer tipik erkeksi özelliklere sahip erkekleri tercih etme olasılığı yüksek. Doğurganlığın doruk noktasında – yumurtlama gününde – bir kadın, her zamanki partnerinden daha güçlü bir erkek aramaya en yakın zamanda olur. Psikologlar bunu, daha güçlü bir eş bulma ihtiyacını tetikleyen memelilerdeki genetik kodlamaya bağlıyor.