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Neden erkekler kadınlardan daha çok hasta oluyor?

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Dünyanın hemen her ülkesinde erkekler kadınlara oranla daha sık hastalanıyor! Erkeklerin sorunu sadece sık sık hastalanmak olsa neyse, yaşam süreleri de kadınlara oranla daha kısa kalıyor. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun bugünkü yazısına göre bu iki şansızlığın arka planında “10 mühim erkek yanlışı” var. İşte o yanlışlar...

Neden erkekler kadınlardan daha çok hasta oluyor?
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1) Daha çok alkol ve sigara tüketiyorlar.
Alkol Tüketimi, Spor Ve Diyet Rehberi | Dr. Can ile Fitekran

 

2) Dikkatsizlik ve tedbirsizlikleri nedeniyle iş kazalarıyla karşılaşma riskleri kadınlardan daha fazla.
10 mühim erkek yanlışı: Neden erkekler kadınlardan daha çok hasta oluyor? - 2
 

3) Trafikte kadınlara oranla daha çok kaza yapıyorlar.
10 mühim erkek yanlışı: Neden erkekler kadınlardan daha çok hasta oluyor? - 3
 

4) Korunmaya dikkat etmedikleri için cinsel yolla bulaşan hastalıklara daha sık yakalanıyorlar.
10 mühim erkek yanlışı: Neden erkekler kadınlardan daha çok hasta oluyor? - 4
 

5) Uyku sorunları erkeklerde daha sık görülüyor ve daha uzun sürüyor.

10 mühim erkek yanlışı: Neden erkekler kadınlardan daha çok hasta oluyor? - 5

6) İnsülin direnci de erkeklerde kadınlara oranla daha yaygın.
10 mühim erkek yanlışı: Neden erkekler kadınlardan daha çok hasta oluyor? - 6
 

7) Aktivite azlığı sorunu da erkekler için çok önemli bir sorun.
10 mühim erkek yanlışı: Neden erkekler kadınlardan daha çok hasta oluyor? - 7

8) Erkeklerin manevi yönleri ve inanç zenginlikleri de kadınlardan çok daha zayıf.
10 mühim erkek yanlışı: Neden erkekler kadınlardan daha çok hasta oluyor? - 8

9) Dinlenmeye kadınlardan daha az zaman ayırıyorlar, dinlenmeyi de pek iyi bilmiyorlar.
10 mühim erkek yanlışı: Neden erkekler kadınlardan daha çok hasta oluyor? - 9

10) Damar sertliğine daha çok eğilimli bir genetik ve metabolik yapılanmaları var.

10 mühim erkek yanlışı: Neden erkekler kadınlardan daha çok hasta oluyor? - 10

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