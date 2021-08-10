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Mutlulukları gözlerine yansıdı

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Mutlulukları gözlerine yansıdı
Keziban –Ali Öksüzoğulları  çiftinin güzeller güzeli  kızları Fatma  ile Samiye– Metin Günençiftinin yakışıklı oğlu  Hüseyin, güzel bir düğünle dünya evine girdiler.

Gönyeli’de Le ChateauRomance Restoran'da geçtiğimiz Cuma akşamı gerçekleşen düğünde genç çiftin nikah şahitliğini Polis Basın Subayı Yılmaz Hacıoğulları ve Fikret Akmandor yaptı.

Genç çifti bu özel günlerinden arkadaşları, ailesi ve dostları da yalnız bırakmazken, gece boyunca pandemi kuralları çerçevesinde eğlenerek mutluluklarını paylaştılar.
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