Mutlulukları gözlerine yansıdı

Keziban –Ali Öksüzoğulları çiftinin güzeller güzeli kızları Fatma ile Samiye– Metin Günençiftinin yakışıklı oğlu Hüseyin, güzel bir düğünle dünya evine girdiler.Gönyeli’de Le ChateauRomance Restoran'da geçtiğimiz Cuma akşamı gerçekleşen düğünde genç çiftin nikah şahitliğini Polis Basın Subayı Yılmaz Hacıoğulları ve Fikret Akmandor yaptı.Genç çifti bu özel günlerinden arkadaşları, ailesi ve dostları da yalnız bırakmazken, gece boyunca pandemi kuralları çerçevesinde eğlenerek mutluluklarını paylaştılar.