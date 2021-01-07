Mutlu Son Mu, Ayrılık Mı?

Uzak mesafeli ilişkileri yürütmek mümkün mü? Bu tip ilişkiler mutlu sonla mı yoksa ayrılıkla mı bitiyor? Bakalım, bilim bu konuda ne diyor ?

Uzak mesafe ilişkileri, pek çok kişi için bir tabu. Çoğu birey bu tip ilişkilerin fazla uzun ömürlü olamayacağını düşünüyor. Tabii ki sağlıklı bir ilişki açısından, çiftlerin birbirleriyle vakit geçirmeleri son derece önemli. Ancak uzak mesafe ilişkilerinde de genel kanının aksine mutluluk o kadar da zor değil. Uzak mesafe ilişkisi yaşayan ve mutlu olan pek çok ünlü isim bulunuyor. Peki uzak mesafeli ilişkileri yürütmek mümkün mü? Bu tip ilişkiler mutlu sonla mı yoksa ayrılıkla mı bitiyor? Bakalım, bilim bu konuda ne diyor ?

1. Uzak mesafeli ilişkileri olan çiftler daha mutsuz değildir

2014 yılında uzun mesafeli ilişkisi olan 700’den fazla çift ve coğrafi olarak birbirlerine yakın olan 400 çiftin katıldığı bir araştırma yapıldı. Araştırma, iki tür ilişki arasında önemli farklar olmadığını ortaya koydu. Partnerlerinden uzakta yaşayan insanların ilişkilerinde mutsuz olma ihtimali, birbirlerine yakın yaşayan çiftlerden daha fazla değil. Araştırmacılar, “uzun mesafeli flört ilişkilerindeki bireylerin dezavantajlı olmadığını” belirtiyor .

2. Mesafe, iletişimi güçlendirebilir

2013 çalışma Cornell Üniversitesi ve Hong Kong Şehir Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan başka bir araştırmaya göre ise, mesafelerin samimi iletişime engel olmadığı keşfedildi. Araştırmacılar, birbirlerinden uzak olan çiftlerin, günlük telefon görüşmelerini, görüntülü sohbetleri ve mesajlaşmalarının onların iletişimlerini güçlendirdiğini buldu. Uzak mesafeli ilişkileri olan çiftlerin coğrafi olarak yakın çiftlere kıyasla birbirlerine karşı daha yakın hissettikleri belirlendi.

3. Ayrı olmak, partnerinizi idealize etmenizi sağlar

Aynı çalışma, uzak mesafeli ilişkisi olan çiftlerin partnerlerinin davranışlarını idealleştirme eğiliminde olduğunu buldu . Ne de olsa, kirli çamaşırlarını görmeniz gerekmediğinde, partnerinizi istediğiniz gibi görmeniz ve bu şekilde kafanızda canlandırmanız son derece kolay.

4. Mesafenin geçici olması çiftlerin daha mutlu olmasına katkıda bulunur

İlişkiler ve uzaktan iletişim konusunda uzmanlaşmış bir araştırmacı olan Katheryn Maguire tarafından 2007 yılında yapılan bir araştırma, partnerleriyle yeniden bir araya geleceklerinden emin olan uzak mesafeli çiftlerin, ne zaman görüşeceklerini bilmeyenlere göre daha memnun ve daha az sıkıntılı olduklarını ortaya çıkardı. Ancak çalışma, bu çiftlerin ayrılma olasılığının daha yüksek olup olmadığını test etmedi, sadece bir gün yine aynı şehirde yaşayacaklarına dair bir kesinlik olması durumunda daha mutlu olduklarını belirledi.

5. Bazı insanlar için uzak mesafeli ilişkiler tercih meselesidir

2007 yılında yapılan aynı çalışmada, bazı katılımcılar ortaklarıyla yeniden bir araya geleceklerini bildiklerini ancak sonuçtan memnun olmadıklarını bildirdi. Bazıları ise uzak mesafeli ilişki yaşadıkları kişilerler yani partnerleriyle gelecekleri konusunda kararsızlık duyuyorlardı. Ancak pek umursamıyorlardı. Bu, “sürekli [uzun mesafeli ilişkiler] içinde kalmayı tercih edebilecek bir bireyler alt kümesi olduğunu gösteriyor,” diye yazıyor Maguire ve bazı insanlar “aktif olarak uzun mesafeli bir ilişki arayabilir, böylece her ikisinden de en iyisini elde edebilirler. (romantik bir ilişki ve bol miktarda özerklik). “

6. Kadınlar mesafeye daha kolay uyum sağlar

Uzun mesafeli ilişki içindeki üniversite öğrencileri üzerinde 1994 yılında yapılan bir araştırma , kadınların mesafeye daha iyi uyum sağladığını buldu. Mesafe aslında kadınların daha huzurlu hissetmesini sağlıyor.

7. Uzak mesafeli ilişkilerde çiftler ayrılmayacaklarını düşünürler…

Denver Üniversitesi psikologları tarafından 2012 yılında yapılan bir araştırma, ABD’de 870 genci hem uzun mesafeli hem de yakın ilişkilerde izledi. Hayat arkadaşlarına yakın yaşayan insanlarla karşılaştırıldığında, uzun mesafeli ilişkilerde olan insanlar bir yıl sonrası için hala hayatlarındaki kişiyle olacaklarını ve hatta evleneceklerini düşünüyorlardı. Araştırmacılar dört ay sonra onlara bir takip anketi gönderdi. Bu anket sonucunda ise uzak mesafe ilişkisi yaşayan çoğu çiftin düşündükleri gibi birlikte olmadıkları ve ayrıldıkları ortaya çıktı.