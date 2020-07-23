Mutfakla ilgili 20 pratik bilgi

Bu pratik bilgiler işinize çok yarayacak

Yemeklerle ilgili tüyolar

1. Tohumları sebzelerden nasıl hızlı ayıklarım?

Kabakların ve salatalıkların tohumlarını hızlı bir şekilde çıkarmak için dondurma kaşığını kullanın. Keskin kenarı, sebzelerdeki tohumları kolaylıkla sıyırır. Dondurma kaşığını ayrıca ince dilimlenmiş bir salata yapmak için de kullanabilirsiniz.





2. Pişirdiğiniz yemek fazla yağlı olduysa...

Eğer pişirdiğiniz yemek yağlı olduysa, bir çift buz küpünü havlu kağıda sarın ve yemeğin üzerinde gezdirin. Buz mıknatıs gibi hareket ederek yüzen yağ dokularını kendine çeker.





4. Meyveleri kolayca soymak için...

Portakalları ve limonları soymakta güçlük mü çekiyorsunuz? Meyveyi mikrodalganın içinde 20 saniye bekletin ve kolayca soyulmasını sağlayın.





5. Haşlanmış yumurtaları kolay soymak için...

Yumurtaları kaynattığınız suyun içine soda veya sirke ekleyin. Bu maddeler, yumurta kabuklarının içine girirek daha kolay soyulmalarını sağlayacaktır.





6. Narenciyelerden daha fazla meyve suyu çıkarmak için...

Bir limonu son damlasına kadar kullanmak istiyorsanız, önce buzdolabındaki meyveleri serin bir yere koyun daha sonra mikrodalgada 15-20 saniye boyunca bekletin.





7. Yumuşak peyniri rendelemenin kolay yolu

Yumuşak peyniri yarım saat dondurucuda bekletin. Bu sayede peynir sertleşir ve rendeye yapışmaz. Rendelemek daha kolay olacaktır.





8. Soğanı doğrarken gözyaşına boğulmamak için...

Dondurucu burada da size yardımcı olacaktır. Soğanları kesmeden önce 30 dakika dondurucuya koyun. Soğanı salatanıza eklemek istiyorsanız sakın bunu denemeyin çünkü tazeliğini kaybedecektir.

9. Makarna kaynatmanın akıllı yolu

Tencerenin taşmasını önlemek için üzerine tahta bir kaşık koyun.





10. Topkekler için yağlı kağıt kullanın!

Topkekler için özel kalıplara sahip değilseniz, bunun yerine yağlı kağıt kullanabilirsiniz.





11. Pişmiş ürünleri ısıtmanın doğru yolu

Pizzayı veya herhangi pişmiş yemeği mikrodalgada ısıtırken, yanına bir bardak su koyun. Nem, yemeklerin kurumasını önler.





12. Mükemmel yumurta pişirmek

Yumurtaları pişireceğiniz kaba koyun ve biraz su ilave edin. Bu yöntem sayesinde yumurtalatınız daha lezzetli olacak!





Saklama ile ilgili tüyolar

1. Yeşillikleri saklamanın yolu

Yeşillikleri bir buz küpünün içine koyun ve su ile doldurarak, dondurun. Bu sayede yeşilliklerin vitaminlerini korumuş olursunuz. İsterseniz zeytinyağında da dondurabilirsiniz.





2. Kabuklu fıstıkları saklamanın yolu

Kabuklu yiyeceklerin tadlarını korumak için dondurma yöntemini deneyebilirsiniz. Dondurucuya koymadan önce onları kapalı kaplara koyun.







Temizleme ile ilgili tüyolar



1. Tencereleri temizlemenin doğru yolu

Zamanla tencerelerin paslanmasını önlemek için düzenli bulaşık deterjanı kullanarak yıkamayın. Bunun yerine sofra tuzu kullanın. Bu yöntem aynı zamanda pişirme sırasında kullanılan baharatların tencerede kalıcı koku bırakmamasını sağlar.





2. Ellerinizdeki hoş olmayan kokulardan nasıl kurtulursunuz?

İnatçı sarımsak veya soğan kokularını elinizden çıkarmak için sofra tuzu veya limon kullanın. Ellerinize sürün ve su ile durulayın.





3. Metal mutfak eşyalarını eski parlaklığına nasıl geri döndürebilirim?

Çelik mutfak eşyalarını eski parlaklığına geri döndürmek için, sirke ve su karışımı ile yıkayın. İsterseniz eşyaları gece boyunca bu karışımda bekletebilirsiniz.





4. Tahta kaşıkları hayata döndürmek

Ahşap kaşık ve spatulalar, zamanla yeni görünümlerini kaybederek hoş olmayan bir renk ve koku kaplar. Yapmanız gereken tek şey tahta kaşıkları suda kaynatın ve güneşte kurumaya bırakın. Bu, hoş olmayan kokular gider ve onlara yeni bir örünüm sağlamış olursunuz.





5. Ahşap doğrama tahtalarının temizlenmesi için doğru yol

Doğrama tahtalarından gelen koku ve yiyecek kalıntılarından kurtulmak için tahtaları sofra tuzu ile ovun, 10-15 dakika bekleyin. Ardından yarım limonu tahtanın üzerinde gezdirin ve kurumaya bırakın.





6. Tarif defterimi nasıl temiz tutacağım?

Yemek yaparken genellikle yemek kitabı veya kendi notlarımızı kullanırız. Tezgah üzerindeki kitaba yemek sıçratmadan ve lekelemeden iş yapmak biraz zor olabilir. Tek ihtiyacınız olan sayfanın açık kalması için bir pantolon askısı.



