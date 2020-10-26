Mısır Burçlar Kuşağına Göre Sizi Koruyan Tanrı veya Tanrıçalar

Astroloji uzun yıllar önce keşfedildi. Şu anki astroloji ile geçmişteki astroloji ise bir değil.

Mısır’da astroloji, şimdikinden çok daha farklıydı. Yine 12 burç vardı ancak her biri kendilerine hükmeden Tanrı ve Tanrıçaların adını taşıyordu. Bununla birlikte Tanrı ve Tanrıça şuanki zodyak burç kuşağıyla hemen hemen aynı hizaya denk geliyor. Buna dayanarak, burcunuza göre hangi Mısır tanrısı ya da tanrıçasının sizi koruduğunu yazdık. Keyifli okumalar!

1. Osiris – Koç Burcu



Osiris, Mısır’da oldukça güçlü bir Tanrı’ydı ve ölümden sonra yeniden doğuşu simgeliyordu. Diriliş Tanrısı olarak da biliniyordu. 18. sülale döneminde Mısır’da en çok tapılan tanrı olmuştu. Osiris’in popülaritesi, Mısır tarihinin en son evrelerine kadar sürdü. Bu burçla doğanlar oldukça cüretkardırlar ve öğretmeyi severler. Aynı zamanda ara sıra zorlayıcı kişiler de olabilirler.

2. Amun-Ra – Boğa Burcu



Amun-Ra ya da bilinen adıyla Ra, Mısır’ın en güçlü tanrısıydı. Güneş Tanrısı olan Ra, Mısır’da pek çok yenilik yaptı. Bu burçla doğanlar çok iyimser ve yeteneklidirler ayrıca çok fazla güce sahiptirler. Gerektiğinden biraz daha içe kapalı olabilirler ancak genel olarak önemsedikleri kişilerden yakınlıklarını esirgemezler.

3. Seth – İkizler Burcu



Bilmeyenler için Seth, kaosun tanrısıydı. Kararlı kişiliği ile biliniyordu. Bu burçta doğanlar çok değişken ama aynı zamanda oldukça acımasızlar. İşleri çok ileri götürme eğilimindedirler ama aynı zamanda tereddüt eden kişilerdir. İnsanlar genel olarak bu kişilerin etraflarında olmayı severler ancak bazen aşırı davranışları olabilir.

4. Bastet – Yengeç Burcu



Bastet bir Tanrıça’ydı ve kadınları korumaktan sorumluydu. Onun koruması altında doğanlar onun kadar büyüleyici ve eşsiz olarak tasvir ediliyor. Genel olarak oldukça pozitif düşünürler ve çok şefkatlidirler.

5. Anubis – Aslan Burcu



Anubis, ölülerin dünyasını koruyan kişi olarak biliniyordu. Mısır’ın en ikonik tanrılarından biriydi. Bu burcun insanları çok kontrolcüdür ve genellikle yapmamaları gerekse bile liderliği ele almaktan hoşlanırlar. Tutkularını ellerinden gelen her şeye aktarırlar ve geri çekilmekten hoşlanmazlar.

6. Thoth – Başak Burcu



Thoth Bilgeliğin Tanrısı. Yazma, Akıl ve Ay Tanrısı özelliği ile anılmıştır. İbiş kuşu başıyla resmedilmiştir ve elinde bir dolmakalem ve her şeyi kaydettiği parşömenler vardır. Hiyerogliflerin ve simyanın onun insanlığa armağanı olduğu söylenir. Thoth, bilgeliğe hükmeden bir Tanrı’dır. Bu burçta doğan insanlar dinlemede harikadır ve değişiklikleri düzgün bir şekilde yapmaya en istekli olanlar olma eğilimindedirler. Bununla birlikte, her zaman anlaşmaları en kolay olan insanlar değildirler. Kendilerini sunma biçimleri nedeniyle bazen işler zorlaşır.

7. Geb – Terazi Burcu



Geb, yeryüzü tanrısıydı. Eski Mısır’da Geb’in kahkahalarının depremler yarattığına ve mahsulün büyümesine izin verdiğine inanılıyordu. Onun koruması altında doğanlar oldukça şefkatli ve genellikle bulacağınız en iyi insanlardan bazılarıdır. Mütevazidirler ancak kendilerini korumayı bilirler.

8. Mut – Akrep Burcu



Mut, Eski Mısır dininde gök tanrıçası ve kutsal ana olarak kabul ediliyordu. Onun koruması altında doğanların onun işaretini taşıdığına inanılıyordu. Bu kişiler genellikle çok çalışkandır ve ihtiyaç duyduklarını düşündükleri şeyleri başarmak için her şeye karşı koyarlar.

9. Hapi – Yay Burcu



Hapi, Nil’in Tanrısıydı ve ölülerin iç organlarını koruyordu. Oldukça nazik bir tanrıydı. Onun koruması altında doğanlar ise genellikle biraz dürtüsel ama aynı zamanda oldukça akıllıdır.

10. Horus – Oğlak Burcu





Horus, Antik Mısır mitolojisinde gök tanrısıydı. Onun koruması altında doğanlar genellikle inatçı ama aynı zamanda çok çekicidir. Geri adım atmazlar ancak tepkilerini düşünerek verirler.

11. Sekhmet – Kova Burcu





Sekhmet, adaletin her zaman yerine getirilmesini sağlayan Tanrıça’ydı. Kin tutmuyor ama her şeyin olması gerektiği gibi olduğundan emin oluyordu. Onun koruması altında doğanlar genellikle çok sabırsız ama aynı zamanda oldukça misafirperverdir. Arkadaş canlısı ve şefkatlidirler.

12. Isis – Balık Burcu

Isis, tanrılar ile insanoğlu arasında hayati bir bağlantıydı ve oldukça yetenekli bir büyücüydü. Onun koruması altında doğanlar biraz zor insanlardır. Oldukça kontrolcülerdir. Başa çıkabileceklerinden fazlasını isteme eğilimindedirler ve gerçekten kendi sınırlarını bilmezler.