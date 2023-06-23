Minikler, Riverside LunaPark’ta bayram etti

Riverside Otel’de kurulan LunaPark’ta çocuklar doyasıya bir eğlence yaşadı

Riverside Garden Resort, yine çok eğlenceli bir organizasyona imza attı.Riverside Otel’de kurulan ve üç gün boyunca devam eden LunaPark’ta çocuklar eğlenceli saatler yaşadı.Atlı karınca, dönme dolap, salıncak, mini tren, gondol ve uçak gibi çeşitli oyun aletlerinin yer aldığı Riverside LunaPark’ta üç gün boyunca coşku ve eğlence hiç durmadı.Riverside LunaPark’ta ayrıca leziz tatlar ve birbirinden renkli sürpriz aktiviteleri de yer aldı.Çocukların aileleriyle unutulmaz saatler geçirdiği etkinliğe büyük ilgi vardı.BAYRAM KEYFİ BİR BAŞKA YAŞANACAKÖte yandan Riverside Garden Resort’ta Kurban Bayramı dolu dolu geçecek.Konuklar için özel programlar hazırlayan Riverside, Otel’de bayramın ikinci gecesi sevilen sanatçı Nigar Muradova, üçüncü gecesi Muhteşem İkili, dördüncü gecesi ise Grup Kurşiniler sahne alacak.