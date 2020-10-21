Mikrodalgada Asla Isıtmamanız Gereken 7 Besin

Mikrodalga, doğru kullanılmadığı takdirde büyük bir tehlikeye dönüşebilir. İşte asla mikrodalgada ısıtmamanız gereken 7 besin...

Günümüzde mikrodalga kullanımı, oldukça tartışmalı bir konu. Kimi uzmanlar mikrodalgadan derhal vazgeçmemizi öğütlese de kimileri de doğru kullandığımız takdirde mikrodalga kullanmaya devam edebileceğimizi belirtiyor. Peki doğru mikrodalga kullanımı nasıl oluyor? Öncelikle mikrodalgaya koyduğunuz tabağın, çanağın, bardağın ya da herhangi bir eşyanın mikrodalga kullanımına uygun olması gerekiyor. Ardından sıra, asla mikrodalgaya koymamanız gereken yiyecekleri öğrenmeye geliyor! Ne olursa olsun mikrodalgada ısıtmamanız gereken besinleri derledik. Siz siz olun bunların hiçbirini mikrodalgada ısıtmaya kalkmayın!