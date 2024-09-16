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Lefkoşa Fotomaraton’da ödül alanlar belirlendi

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Lefkoşa Fotomaraton’da ödül alanlar belirlendi
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Yıltan Taşçı Akademi iş birliğinde bu yıl 3. kez düzenlenen Lefkoşa Fotomaraton Fotoğraf Yarışması’nda ödül kazananlar ve sergileme alanlar belirlendi.
LTB’den yapılan açıklamaya göre, 7-8 Eylül tarihlerinde başkent Lefkoşa’da yapılan yarışmada fotoğraflar, Mustafa Evirgen, Emel Samioğlu ve Ceyhan Özyıldız’dan oluşan seçici kurul tarafından değerlendirildi.
17 fotoğrafçının 30 fotoğrafının sergilemeye layık görüldüğü yarışmada 1.’lik ödülünü Veysi Canateş kazanırken Elena Hristoya ise 2.’lik ve 3.’lük ödülünün sahibi oldu. Bu yıl verilen “Süleyman Ergüçlü Özel Ödülü” ise Tevfik Ulual’ın oldu.
Ödül kazananlar ile sergilemeye değer görülen eserlerin de yer alacağı ödül töreni ve sergi açılışı 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 19.00’da Merkez Lefkoşa Sergi Salonu’nda yapılacak.
 
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