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Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanları Tanya’yı duygulandırdı

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MasterChef’e katılarak Kıbrıs'ın kalbinde taht kuran Tanya Kilitkayalı, Kuzey Kıbrıs Turkcell'e ziyarette bulundu. Tanya’nın yarışma esnasında çok kullandığı cümlelerin yer aldığı önlükleri giyerek eğlenceli bir karşılama yapan Turkcell çalışanları Tanya’ya duygulu anlar yaşattı

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Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanları Tanya’yı duygulandırdı

TV8 ekranlarında yayınlanan "MasterChef Türkiye" yarışmasında binlerce kişi arasında yapılan elemelerin ardından son 16ya kalan, fakat finale haftalar kala elenen yarışmacı Tanya Kilitkayalı adaya döndü. MasterChef’te iz bırakan Kıbrıslı Türk yarışmacı, Kuzey Kıbrıs Turkcell'i ziyaret etti. Tanya, çalışanlar tarafından büyük ilgi ve alkışlarla karşılandı. Tanya’nın yarışma esnasında çok kullandığı ve herkesin akıllarında kalan cümlelerin yer aldığı önlükleri giyerek eğlenceli bir karşılama yapan Turkcell çalışanları Tanya’ya duygulu anlar yaşattı.
Kuzey Kıbrıs Turkcell’in Genel Müdürlüğünde karşılanan Tanya Kilitkayalı, Kıbrıs başta olmak üzere kendisini takip ederek destekleyen herkese teşekkürlerini ileterek birinci olmasa da orada öğrendiklerinin ve edindiği deneyimlerin çok önemli olduğunu aktardı. "Kıbrıs'ı temsil etmenin ve ülkemiz adına başarı yakalamanın benim için anlamı çok büyük” diyen Tanya, Kıbrıs mutfağının lezzetlerini tanıtmanın da önemini vurguladı. Tanya, orada olmanın çok heyecan ve gurur verici olduğunu da bir kez daha yineledi. Kuzey Kıbrıs Turkcell’e özel ve coşkulu karşılaması için teşekkür eden Tanya Kilitkayalı, anılarını ve deneyimlerini paylaşarak çalışanlarla keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.
Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden de Kuzey Kıbrıs’ı, geleneksel ürün ve lezzetlerini tanıtarak temsil ederek, kendine has tarzını yansıtarak yarışan Tanya Kilitkayalı’yı tebrik etti. Genel Müdür Maden, hedeflerini gerçekleştirmesinde başarılar dileyerek kendilerinin de ellerinden gelen desteği sunacaklarını aktararak Turkcell ailesi adına çiçek takdiminde bulundu.
 

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Etiketler; #MasterChef Türkiye #Tanya #Kuzey Kıbrıs Turkcell
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