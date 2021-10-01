Konfor Alanının Dışına Çıkan 4 cesur burç

Yeni ve radikal bir fikirle karşılaştığınızda kendinizi kapalı hissetmeniz hatta savunmacı bir tavra bürünmeniz normaldir. Özellikle de çevrenizdeki insanlarla kendi kişisel fikirlerinizi pekiştiriyorsanız! Ancak kimi zaman hayat karşımıza “sıra dışı” insanlar çıkartır. Kimilerimiz bu yeni düşüncelere heyecanla yaklaşırken kimilerimiz ise konfor alanlarının dışına çıkmak istemezler. Burçlarımız, karakterimizi belirleyen yegane şey olmasa da kimilerine göre bazı karakteristik özelliklere kavuşmamızı sağlarlar. Biz de konu açık fikirli olmak olduğunda yeniliklere ve değişimlere en açık burçları araştırdık ve yazdık. İşte en açık fikirli 4 burç…

İkizler (21 Mayıs – 20 Haziran)

İkizler, zihinsel gezegen Merkür tarafından yönetilen hava burçlarındandır. Bu nedenle hemen hemen hepsi bilgiyle ve iletişimle ilgilidir. Yeni şeyler öğrenirken ve fikirleri tartışırken başarılı olurlar. Çok yönlü zihinleri durumları ve farklı bakış açılarını kavramsallaştırabilir. Zıvrak zekalı bu burç, öğrenmeyi sevdiği kadar konuşmayı da sever. Ek olarak esneklerdir ve fikirlerini değiştirmekten korkmazlar.

Yay (22 Kasım – 21 Aralık)

Yeni şeyler deneyimlemeyi ve ufkunu genişletmeyi yay burcu kadar seven başka bir burç yoktur. Felsefi gezegen Jüpiter tarafından yönetilen bu burç, zihnini genişletmek, ruhsal olarak kendini geliştirmek ve kişisel inançlarına meydan okumak için çok heveslidir. Kendilerininkinden farklı bir bakış açısı duymaya her zaman açıktırlar.

Kova (20 Ocak – 18 Şubat)

Kova, otoriteyi sorguladığı ve daha yenilikçi olmaya çalıştığı için en asi ve sıra dışı burçlardan biridir. Görüşleri konusunda biraz kendilerini beğenmiş olsalar da oldukça açık fikirlilerdir ve farklı bir bakış açısı getirmeye çalışırlar. Bu burç, objektif olma ve mantıkla liderlik etme konusunda mükemmeldir ve kuralları çiğnemekte sorun yaşamaz. Kovanın standartı normlardan sapmak ve işleri benzersiz bir yolla yapmaktır.

Balık (19 Şubat – 20 Mart)

Balıklar burçlar aleminin hayalperestleridir. Açık fikirli kalma ve akışa devam edebilme becerileri neredeyse benzersizdir. Akıcı ve yaratıcı düşünme biçimleri, yeni fikirleri hemen bir kalıba sokmadan değerlendirebilmelerini sağlar. Bu da onları diğer insaların söylediklerine, hissettiklerine veya yaptıklarına karşı daha anlayışlı kılar. Balıklar yeni şeyler denemekten veya yeni deneyimlere atılmaktan korkmazlar. Bu nedenle kendilerini açık fikirli insanlarla çevrelemeye çalışırlar.