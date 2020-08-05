Kokulu ve renkli sabunlara dikkat

El hijyeni sırasında yanlış ürün seçimi egzamaya dahi yol açabilir.

El hijyeni sırasında en sık yapılan hataların yanlış ürün seçimi olduğunu belirten uzmanlar uyarıyor, "Yanlış ürün seçimi egzamaya dahi yol açabilir. Bu yüzden elleri yıkarken kokusuz ve renksiz sabunlar kullanılmalı. Ayrıca nemlendirme özelliği bulunan E vitamini, zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı, palmiye yağı, papatya yapı, jojoba yağı, aloe vera, gliserin gibi içeriklere sahip sabunlar da kullanılabilir."El hijyeninin en ideal şeklinin ellerin en az 20-30 saniye boyunca, el bilekleri de dahil olmak üzere sabunla ve ılık su ile yıkanması olduğunu biliniyor, Sabun ile ellerin yıkanamadığı durumlarda el dezenfektanları ve alkol içeren kolonyalar kullanılabilir. Ancak elleri çamaşır suyu, sirke veya deride tahriş oluşturabilecek kimyasal ürünlerle dezenfekte etmek ciltte kuruma, kızarıklık, çatlama ve hatta egzamaya neden olabilir ki bu da corona virüsünün hasarlı deriden bulaşmasını kolaylaştırıp ciddi bir risk oluşturur.Mümkün oldukça kokusuz ve renksiz sabunların tercih edilmesi gerektiğine değinen uzmanlar: "Derimiz koruyucu bir tabaka görevi görür. Bu koruyucu tabakanın hasarlanması durumunda cildimizde sertleşme, yıpranma, kuruma ve çatlamalar meydana gelir. Gereğinden fazla el yıkamak, yanlış ürünler kullanmak ve el yıkama sonrası nemlendirici kullanmamak egzamaya dahi yol açabilir. Bu yüzden elleri yıkarken genellikle beyaz renkli, kokusuz ve renksiz sabunlar kullanılmalıdır. Ancak, bu ürünlerin haricinde deride nemlendirme özelliği bulunan E vitamini, zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı, palmiye yağı, papatya yapı, jojoba yağı, aloe vera, gliserin gibi içeriklere sahip sabunlar da kullanılabilir.Hangi içeriğe sahip sabun kullanılırsa kullanılsın, yıkama bittikten hemen sonra mutlaka nemlendirici ürünler sürülmelidir. Vazelin en ideal nemlendirici üründür. Ancak kaygan yapısı nedeniyle kullanımı bazen zorlaşabilmektedir. Vazeline alternatif olarak gliserin, E vitamini, zeytinyağı, hodan yağı, Hindistan cevizi yağı, papatya yağı, aloe vera, argan yağı, badem yağı, shea butter gibi içeriklere sahip nemlendirici kremler de cilt yapısı uygun kişiler tarafından kullanılabilir. El yıkama imkanının olmadığı durumlarda ise yüzey dezenfektanları yerine el dezenfektanları ya da kolonya kullanılabilir."