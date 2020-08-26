Kişiliğiniz Hakkında Bilgiler Veren 7 Uyuma Pozisyonu

Herkesin belirli bir uyuma şekli vardır. Aslında uyuyabileceğimiz birçok pozisyon varken bazen isteyerek bazen de farkında olmadan bunlardan 1-2 tanesini alışkanlık haline getiririz.

Her gece belirli bir stilde uyuruz. Bu bir şekilde bizim için alışkanlık haline gelmiştir. Kendimizi en rahat hissettiğimiz pozisyonda, uykuya daha kolay dalarız. Alıştığımız pozisyonda yatmadığımızda ise uyuyamayacağımızı düşünürüz hatta bazen uyuyamayız. Bazılarımız sağa dönerek uyumayı, bazılarımız ise yastığa sarılmayı tercih eder. Peki uyuma pozisyonunuzun kişiliğinizle ilgili olduğunu biliyor muydunuz? Uyuma pozisyonunuz, kişiliğiniz hakkında bilgi veriyor. İşte tercih ettiğiniz uyuma pozisyonuna göre kişilik özellikleriniz…

1. Kütük pozisyonu







Sağa ya da sola döndüğünüz ve kollarınızı düz bir şekilde her iki yanınızda tuttuğunuz bu pozisyonda uyuyorsanız, dışa dönük ve uysal biri olabilirsiniz. Ayrıca bu pozisyonda uyuyan insanların etrafındakilere çok kolay güvendiği de söylenebilir.

2. Mumya pozisyonu







Bu pozisyon, kollarınızı bağlayarak sırtüstü yattığınız pozisyon.Bu pozisyon ise sevgi dolu bir kalbiniz olduğunu, beslenmenize dikkat ettiğinizi, açık ve dürüst bir insan olduğunuzu gösteriyor. Bu pozisyonu tercih eden pek çok kişi yastığa sarılıp da uyuyabiliyor.



3. Asker pozisyonu







Sırtüstü uzanıp, kollarınızı iki yana düz bir şekilde uzattığınız bu pozisyonda uyuyorsanız bu sizin içine kapanık ve sessiz birisi olduğunuzu gösterebilir. Ayrıca bu pozisyonda uyuyan insanlar gerek kendileri gerekse yakın çevreleri iiçin yüksek standartlar oluşturmaya çalışırlar. Ancak bu pozisyon nefes alma ve horlama problemlerine neden olabilir.



4. Cenin pozisyonu







Cenin pozisyonu en yaygın uyku pozisyonudur. Tıpkı anne karnındaki bir cenin gibi yana yatılıp bacakların karna çekildiği bu pozisyonda uyuyorsanız utangaç ve biraz içine kapanık biri olabilirsiniz. Ayrıca bu pozisyonda uyuyanlar için duygusal ve hassas oldukları da söylenebilir.

5. Hasret çekme pozisyonu







Bu pozisyon, yana doğru uzatılıp kolların birini ya da bir şeyi tutmaya çalışıyormuş gibi yana doğru uzandığı pozisyondur. Bu şekilde uyuyan insanlar, duygusal olarak çok incinmiş olabilirler. Genellikle açık olan bu kişiler zaman zaman şüpheci ve eleştirel de olabilirler. Hasret çekme pozisyonunda uyuyanlar zor karar veren kişilerdir.



6. Serbest düşüş pozisyonu







Yüzüstü ellerinizin iki yanda açık olduğu ve başınızın herhangi bir yöne dönük olduğu bu pozisyonda uyuyan kişiler genellikle dışa dönük ve atılgan olurlar. Ayrıca bu kişiler risk almayı sever.



7. Deniz yıldızı pozisyonu







Sırtüstü yatılan ve kolların başın üstünde olduğu uyku pozisyonudur. Bu pozisyon pek fazla kişinin uyumak için tercih ettiği bir pozisyon değil. Deniz yıldızı pozisyonunda uyuyan kişiler için iyi bir dinleyici ve iyi bir arkadaş oldukları söylenebilir.