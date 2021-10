Kış Temizliği Zamanı! Temizlik Yaparken İhmal Etmememiz Gereken 5 Yer

Ev temizliğinde dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar bulunuyor.

Son iki yıldır evde çok daha fazla zaman geçiriyoruz. Bu sebeple evlerimiz aslında daha hızlı kirleniyor. Özellikle mevsim geçişlerinde ise genel bir temizlik yapıyoruz. Nitekim ev temizliğinde dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar bulunuyor. Evlerimizi sağlıkla yaşayabileceğimiz alanlara dönüştürmek için bazı püf noktalara dikkat etmek gerekli. Tam da şu an kış temizliği için zaman gelmişken, temizlik yaparken ihmal etmemeniz gereken 5 yeri yazdık. Keyifli okumalar!

Mutfak dolapları

Mutfak dolaplarında genellikle bardak, tencere, tabak gibi sık kullandığımız eşyaları saklarız. Yemek yapımında kullandığımız için bu eşyaların hijyenik bir ortamda bulunması son derece önemli. Bu sebeple temizlik yaparken mutfak dolaplarının içerisini de silmeye özen gösterin. Öte yandan, ihtiyacınız olmayan ürünleri bağışlayın veya geri dönüştürün. Dolapların üzerindeki ulaşılması zor yüzeyler içinse mikrofiber bir bez kullanın. Dolap yüzeyinde kullandığınız ürünlerin cilaya zarar verecek maddeler içermediğinden emin olun. Daha etkili bir temizlik içinse karbonat, sirke ve su ile bir karışım hazırlayabilir ve dolaplarınızı sünger yardımı ile temizleyebilirsiniz.

Buzdolabı

Buzdolabı çok çabuk paslanabilir. Öte yandna buzdolabının kirli olması çalışma performansını da etkileyebilir. Bu sebeple buzdolabınızın raflarını da temizlemelisiniz. Öte yandan kullanmadığınız, süresi geçmiş ürünleri de atmanız gerekli. Kavanozların, kartonların, şişelerin ve kapların altlarını çıkarırken silin, ardından her rafı temizlerken mutfak tezgahının üzerinde tutun. Bal veya reçel gibi yapışkan ürünlerin kapları için sirkeden faydalanabilirsiniz. Eğer buzdolabınızın içine bal ya da reçel dökülmüşse o alana uygun bir temizleyici sıkıp silmeden önce 20 dakika bekletin.

Menfezler

Kalorifer ve klima menfezinizin kanatlarındaki kir ve tozu fark etmemiş olabilirsiniz. Burda biriken toz, evinizin havasını da kirletir. Menfezlerdeki tozu temizlemek için bir fırça kullanabilirsiniz. Ardından çıkan tozu süpürebilir ya da silebilirsiniz. Yağ veya kir nedeniyle yapışmış olabilecek inatçı kirler içinse çok amaçlı temizleyici püskürtülmüş bir beden destek alabilirsiniz.

Duşa kabin ya da duş perdesi

Duşakabinleri temizlemek için sirke ve su karışımından faydalanabilirsiniz. Ancak çok amaçlı temizleyicileri de kullanabilirsiniz. Eğer bir duş perdesi kullanıyorsanız, kulladığınız ürünün türüne göre çamaşır makinesinin hassas programında yıkayabilirsiniz. Ancak kurumadan banyoya asmamanız gerekir. Banyo nemli bir ortam olduğu için perdeniz küflenebilir. Perdenizi 1 yıldan uzun süredir kullanıyorsanız atmanızda ve yenisini almanızda fayda var.

Yatak

Yatağınızı temizlemeye çarşafları ve şilteyi çıkararak başlayın. Daha sonra başka birinin yardımıyla yatağı yan yatırın ve süpürgenizi maksimum güçte çalıştırarak her tarafını süpürün.